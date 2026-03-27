แฟนเกมอึ้ง! “ชิซาโตะ โมริชิตะ” รมช.ญี่ปุ่น เคยถ่ายกราเวียร์-นางแบบเกมค่ายดัง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 มี.ค. 2569 18:30 น.| อัปเดต: 27 มี.ค. 2569 16:05 น.
แฟนเกมอึ้ง! "ชิซาโตะ โมริชิตะ" รมช.ญี่ปุ่น เคยถ่ายกราเวียร์-นางแบบเกมค่ายดัง

แฟนเกมอึ้ง! โซเชียลแห่แชร์ "ชิซาโตะ โมริชิตะ" รัฐมนตรีช่วยฯ ญี่ปุ่น เคยถ่ายกราเวียร์-นางแบบเกมค่ายดัง เมื่อ 20 ปีก่อน

โลกโซเชียลมีเดียของญี่ปุ่นเกิดกระแสฮือฮาครั้งใหญ่ เมื่อมีชาวเน็ตตาดีไปขุดคุ้ยภาพประวัติในอดีตของ นางชิซาโตะ โมริชิตะ นักการเมืองหญิงคนดัง ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น โดยพบว่าในอดีตเธอเคยรับบทเป็นนางแบบโปรโมตเกมระดับตำนานอย่าง “Metroid” ให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างนินเทนโด จนกลายเป็นกระแสไวรัลที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางชั่วข้ามคืน

เรื่องราวนี้ย้อนกลับไปในปี 2004 หรือเมื่อกว่า 20 ปีก่อน สมัยที่นินเทนโดเตรียมวางจำหน่ายเกม Metroid: Zero Mission บนเครื่อง Game Boy Advance ทางบริษัทได้ผลิตสื่อโฆษณาแบบคนแสดงจริงเพื่อใช้โปรโมตเกม โดยเลือกนางชิซาโตะ โมริชิตะ ซึ่งในขณะนั้นเป็นนางแบบและนักแสดงดาวรุ่งชื่อดัง มารับบทบาทเป็น “ซามุส อารัน” (Samus Aran) ฮีโร่สาวตัวเอกของเกม ในโฆษณานั้นเธอสวมชุดรัดรูป “Zero Suit” สีฟ้า โชว์คิวบู๊ต่อสู้กับเอเลี่ยนในฉากสไตล์ไซไฟที่ดูตื่นตาตื่นใจ

การมารับบทบาทสำคัญนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ บทสัมภาษณ์ในนิตยสาร Famitsu Weekly เมื่อปี 2013 เปิดเผยว่า นายโยชิโอะ ซากาโมโตะ ผู้ร่วมให้กำเนิดเกม Metroid เป็นคนเจาะจงเลือกนางชิซาโตะมารับบทนี้ด้วยตัวเอง โดยให้เหตุผลว่าแววตาที่ดูดุดันของเธอสามารถถ่ายทอดความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นของตัวละครซามุสออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ แม้ว่าเธอจะไว้ผมสีเข้มซึ่งต่างจากคาแรคเตอร์ต้นฉบับที่เป็นสาวผมบลอนด์ก็ตาม

ภาพโฆษณาเกม Metroid: Zero Mission ที่มีชิซาโตะ โมริชิตะเป็นพรีเซนเตอร์
ผลงานของเธอในตอนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่การถ่ายโฆษณา นางชิซาโตะยังมีบทบาทสำคัญบนเว็บไซต์ทางการของเกม โดยรับหน้าที่เขียนบทความรีวิวประสบการณ์การเล่นเกมของตัวเองเพื่อแชร์ให้แฟนคลับได้อ่าน นอกจากนี้เธอยังเดินสายร่วมกิจกรรมโปรโมต แจกลายเซ็นบนเสื้อยืดและสแตนดี้รูปตัวเองในชุดคอสตูม เพื่อเป็นของรางวัลให้กับเกมเมอร์ที่สามารถทำสถิติเคลียร์เกมได้เร็วที่สุด ซึ่งปัจจุบันหน้าเว็บไซต์บางส่วนยังคงเปิดให้เข้าชมได้ ถือเป็นไทม์แคปซูลชั้นดีที่เก็บเรื่องราวในอดีตของเธอเอาไว้

ก่อนจะผันตัวเข้าสู่เส้นทางการเมืองอย่างเต็มตัวในปี 2019 นางชิซาโตะเคยมีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะ “เรซควีน” หรือพริตตี้สนามแข่งรถ และยังมีผลงานการแสดงในซีรีส์ชื่อดังอย่าง Kamen Rider และ Bleach ก่อนที่เธอจะตัดสินใจทิ้งวงการบันเทิงเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จนก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งสำคัญในคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน

ในขณะที่วงการภาพยนตร์ยังไม่มีวี่แววว่าจะสร้างหนังจากเกม Metroid แบบคนแสดงจริง แฟนเกมทั่วโลกต่างยกย่องให้ผลงานโฆษณาของนางชิซาโตะในปี 2004 เป็นเวอร์ชันที่ใกล้เคียงกับตัวละครซามุส อารัน ในชีวิตจริงมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา

แฟนเกมอึ้ง! &quot;ชิซาโตะ โมริชิตะ&quot; รมช.ญี่ปุ่น เคยถ่ายกราเวียร์-นางแบบเกมค่ายดัง ข่าวต่างประเทศ

แฟนเกมอึ้ง! “ชิซาโตะ โมริชิตะ” รมช.ญี่ปุ่น เคยถ่ายกราเวียร์-นางแบบเกมค่ายดัง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 มี.ค. 2569 18:30 น.| อัปเดต: 27 มี.ค. 2569 16:05 น.
Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

