แม่ใจสลาย ยืนร้องไห้หน้าศาล หนุ่มซิ่งชนลูกตาย 2 ศพ หนีไปกิน KFC ศาลสั่คุกแค่ 5 ปี
แม่ใจสลาย ยืนร้องไห้หน้าศาล ศาลออสเตรเลียจำคุกหนุ่มซิ่งรถชนลูกตาย 2 ศพแค่ 5 ปี ชนแล้วหนีไปกินไก่ทอด
เหตุการณ์อุบัติเหตุทางรถยนต์ในเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย สร้างความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสให้กับ แองเจลินา คอฟฟ์แมน แม่ผู้สูญเสีย อลินา คอฟฟ์แมน ลูกสาววัย 24 ปี กับ เออร์เนสโต ซาลาซาร์ ลูกชายวัย 15 ปีไปพร้อมกันจากอุบัติเหตุรถชนประสานงาเมื่อช่วงค่ำวันที่ 1 กันยายน 2566
ศาลแขวงแคมป์เบลล์ทาวน์มีคำพิพากษาคดีนี้เมื่อวันพุธที่ผ่านมา จำคุก จอห์นสัน โคโคเซียน ชายหนุ่มวัย 23 ปี ผู้ก่อเหตุ เป็นเวลาสูงสุด 9 ปี โดยมีสิทธิ์ขอพักโทษหลังรับโทษไปแล้ว 5 ปีครึ่ง เมื่อหักลบระยะเวลาที่ถูกคุมขังไปแล้ว เขาจะสามารถขอปล่อยตัวได้ในเดือนมีนาคม 2572
คำตัดสินนี้ทำให้แองเจลินาร้องไห้อย่างหนักหน้าศาล เธอกล่าวว่าบทลงโทษนี้เป็นเรื่องตลก เรียกร้องให้มุขมนตรีกับอัยการสูงสุดดำเนินการยื่นอุทธรณ์คำตัดสิน ผู้ก่อเหตุทิ้งลูกของเธอให้นอนรอความตาย เขาห่วงแค่เรื่องรถ เรื่องเงินประกัน เรื่องทนายความ เขาไม่ได้สนใจชีวิตคนอื่นเลยนอกจากตัวเอง
ย้อนกลับไปในวันเกิดเหตุ อลินากำลังขับรถพาเออร์เนสโตน้องชายกลับบ้านหลังเลิกงานพาร์ตไทม์ โคโคเซียนขับรถหรูคันใหม่ที่เพิ่งซื้อมาในวันนั้นด้วยความเร็วถึง 109 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเขตจำกัดความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ผู้โดยสารในรถของโคโคเซียนตะโกนบอกว่าเห็นรถตำรวจนอกเครื่องแบบ โคโคเซียนเร่งความเร็วขับจี้ท้ายรถคันหน้า เขาหักหลบข้ามเส้นทึบไปเลนสวนเพื่อแซงรถคันดังกล่าว รถของเขาพุ่งชนประสานงากับรถของอลินาอย่างจังจนรถพลิกคว่ำ ขณะนั้นโคโคเซียนอยู่ในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่
หลังเกิดเหตุ โคโคเซียนกับเพื่อนผู้โดยสารปีนออกจากรถ พวกเขาหลอกให้พลเมืองดีขับรถพาไปส่งโรงพยาบาล ระหว่างทางกลับบังคับให้พลเมืองดีขับพาไปส่งที่บ้านพ่อของโคโคเซียนแทน โคโคเซียนถ่ายคลิปวิดีโอขณะที่ตัวเองกำลังกินไก่ทอดเคเอฟซีพร้อมพูดว่า นี่จะเป็นไก่ทอดมื้อสุดท้ายที่เขาจะได้กินไปอีก 20 ปี เขาส่งข้อความไปหาเพื่อนเพื่อบ่นเสียดายรถหรูราคา 8 หมื่นดอลลาร์ที่พังยับเยิน
เมื่อตำรวจตามจับกุมตัว โคโคเซียนโกหกเจ้าหน้าที่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าคนอื่นเป็นคนขับ ผู้พิพากษาเดวิด อาร์นอตต์ ระบุในคำพิพากษาว่า โคโคเซียนไม่มีความสำนึกผิดเลยในช่วงหลังเกิดเหตุ เขาสนใจแต่ความสูญเสียทางการเงินของตัวเอง หลบหนีไม่ให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บถือเป็นการกระทำที่ร้ายแรง ผู้พิพากษามองว่าการหนีเอาตัวรอดคือปัจจัยหลักที่ทำให้เขาตัดสินใจทิ้งคนเจ็บไว้เบื้องหลัง แม้ภายหลังเขาจะแสดงความรู้สึกผิดออกมาก็ตาม
คดีนี้ยังมีผู้เกี่ยวข้องอีกสองคน ผู้โดยสารในรถของโคโคเซียนสารภาพผิดฐานโกหกตำรวจ ศาลตัดสินให้ทำกิจกรรมบริการสังคมเป็นเวลา 15 เดือน พ่อของโคโคเซียนสารภาพผิดฐานแจ้งความเท็จว่ารถคันดังกล่าวถูกขโมยไปเพื่อขัดขวางการสืบสวน ศาลจะนัดฟังคำพิพากษาของพ่อในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้
ที่มา:7NEWS Sydney
