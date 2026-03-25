ข่าวต่างประเทศ

คลิปว่อน คู่รักเล่นเสียวหน้าหลุมบรรพบุรุษ ไม่แคร์คนมอง เจอแซะแรง ไร้ยางอาย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 มี.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 25 มี.ค. 2569 15:31 น.
52
คลิปคู่รักทำอนาจารในสุสานจีนที่มาเลเซีย

คลิปฉาว คู่รักแอบเล่นเสียวหน้าหลุมบรรพบุรุษกลางวันแสก ๆ ไม่อายฟ้าดิน ก่อนตำรวจตามรวบตัวทันควัน โซเชียลจวกยับไม่เคารพวัฒนธรรม แซะแรงไม่มีเงินเปิดห้อง

สำนักข่าวต่างประเทศแชร์คลิปวิดีโอเหตุการณ์คู่รักชายหญิงแอบมีเพศสัมพันธ์กันบริเวณสุสานจีนแห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซีย โดยผู้ที่เห็นเหตุการณ์ใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพชายหญิงเปลือยกาย ฝ่ายชายกำลังพยายามสวมกางเกง ภาพในคลิปแสดงให้เห็นป้ายหลุมศพอยู่ด้านหลังอย่างชัดเจน ขณะเดียวกันผู้ถ่ายคลิปก็ตะโกนต่อว่าพฤติกรรมของทั้งคู่

จากนั้นผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกคู่รักว่าตนจะโทรศัพท์แจ้งตำรวจ พร้อมตั้งคำถามว่าทั้งสองคนมาทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไร คนทั่วไปเดินทางมาที่นี่เพื่อสวดมนต์และแสดงความเคารพต่อผู้ล่วงลับ แต่คู่รักไม่ได้ตอบโต้หรือสนใจคำต่อว่า ฝ่ายชายทำเพียงแค่รีบสวมเสื้อผ้าปกปิดร่างกายให้เร็วที่สุด

ในเวลาต่อมา Sin Chew Daily รายงานว่า หลังสืบสวนเบื้องต้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สุสานจีนแห่งหนึ่งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา พบว่าผู้ก่อเหตุทั้งสองเป็นคนในพื้นที่ โดยชายในคลิปอายุ 58 ปี ส่วนหญิงอายุ 37 ปี ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามตัวและจับกุมผู้ก่อเหตุได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง

ทั้งสองคนให้การรับสารภาพว่ากระทำจริง ขณะนี้ตำรวจควบคุมตัวทั้งคู่ไว้เพื่อสอบสวนเพิ่มเติม

หลังคลิปฉาวถูกเผยแพร่ลงโซเชียล ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและวิจารณ์การกระทำของคู่รัก เช่น

“พวกเขาไม่มีเงินเปิดห้องพักเลยมาทำกันตรงนี้ในสุสานเลย”

“เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหน ทำแบบนี้ไม่เคารพวัฒนธรรมของเราเลยจริง ๆ”

“บรรพบุรุษให้เลขเด็ด 2720 มาแล้ว กล้า ๆ หน่อย ซื้อเยอะ ๆ เลย ถือว่าเป็นสัญญาณจากพวกเขา!”

ตำรวจมาเลเซียรวบตัวคู่รักทำอนาจารในสุสานจีน

ข้อมูลจาก : worldofbuzz และ mothership

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

Back to top button