“อนุทิน” โพสต์ยินดี “โสภณ” ปธ.สภาคนใหม่ “มัลลิกา-เลิศศักดิ์” คว้ารองไร้คู่แข่ง
“อนุทิน” โพสต์ยินดี “โสภณ ซารัมย์” ผงาดนั่งประธานสภาฯ ด้าน “มัลลิกา-เลิศศักดิ์” คว้าเก้าอี้รองประธานสภาฯ แบบไร้คู่แข่ง
วันที่ 16 มี.ค. 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Anutin Charnvirakul เพื่อแสดงความยินดีกับ นายโสภณ ซารัมย์ สส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย, น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช สส.ลพบุรี พรรคภูมิใจไทย และ นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สส.เลย พรรคเพื่อไทย หลังได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในการลงคะแนนเมื่อวันที่ 15 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยระบุว่า “ขอแสดงความยินดีกับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและท่านรองประธานทั้งสองด้วยครับ”
เมื่อวันที่ 15 มี.ค. ที่ผ่านมา ณ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ผลการลงคะแนนเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 35 ปรากฏว่า นายโสภณ ซารัมย์ สส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย ได้รับคะแนนเสียง 289 คะแนน ขณะที่ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ที่ได้รับคะแนนเสียงไป 123 คะแนน งดออกเสียง 80 เสียง และมีบัตรเสีย 5 ใบ ส่งผลให้นายโสภณ ซารัมย์ ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ส่วนการเลือกตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ที่ประชุมมีการเสนอชื่อ น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช สส.ลพบุรี พรรคภูมิใจไทย เพียงชื่อเดียวโดยไม่มีผู้ใดเสนอชื่อแข่งขัน ส่วนตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 มีการเสนอชื่อ นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล เพียงชื่อเดียวโดยไม่มีผู้เสนอแข่งขันเช่นเดียวกัน
