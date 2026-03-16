“อนุทิน” เรียกถกด่วน หลังครบ 15 วันตรึงราคาน้ำมัน สงครามตะวันออกกลางไม่จบ
จากกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เคยให้ตรึงราคาน้ำมันดีเซลในราคาลิตรละ 29.94 บาท เป็นเวลา 15 วันนั้น
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล พร้อมเรียกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ เข้าหารือ ซึ่งคาดว่าเป็นการพูดคุยเรื่องนโยบายราคาน้ำมันนั้น
ขณะที่นายเอกนิติ เปิดให้สัมภาษณ์การประชุมว่า เช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เรียกหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากการหารือเมื่อวาน โดยเฉพาะประเด็นราคาน้ำมัน ภายหลังจากมีการตรึงราคาน้ำมันดีเซลครบ 15 วัน และสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางยังไม่สิ้นสุด
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า จะถึงขั้นออกพระราชกำหนดกู้เงิน ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อมาตรึงราคาน้ำมันต่อไปหรือไม่ นายเอกนิติ กล่าวว่า ในวันนี้จะมี นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าร่วมประชุมด้วย เนื่องจากมีประเด็นเกี่ยวข้องด้านกฎหมาย พร้อมยืนยันว่า ณ เวลานี้ยังไม่มีการกู้เงิน ฉะนั้นคงต้องมาติดตามสถานการณ์ต่อ เพราะขณะนี้ยังเป็นรัฐบาลรักษาการ จึงยังไม่สามารถออกกฎหมายอะไรได้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อนุทิน” สั่งตรึงราคาน้ำมัน 29.94 บาท/ลิตร ตั้งแต่วันนี้ เป็นระยะเวลา 15 วัน
- กู้ภัยเครียด ปั๊มน้ำมันฉะเชิงเทราติดป้ายน้ำมันหมด หวั่นไปไม่ถึงที่หมาย
- ซีอีโอ ยืนยันปั๊ม ปตท. ทั้ง 2400 สาขา มีน้ำมันเพียงพอ บางจุดต้องรอขนจากคลัง
