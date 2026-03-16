ข่าวการเมือง

“พิพัฒน์” ยืนยันน้ำมันไม่ได้ขาดแคลน ยังมีน้ำมันใช้กว่า 90 วัน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 มี.ค. 2569 11:27 น.| อัปเดต: 16 มี.ค. 2569 11:27 น.
59

พิพัฒน์ ยืนยันน้ำมันไม่ได้ขาดแคลน ยังมีน้ำมันใช้กว่า 90 วัน เผยสาเหตุที่ส่งน้ำมันลงสถานบริการไม่ทัน เนื่องจากความต้องการเพิ่ม 2 เท่า

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา พิธีกรข่าวคนดังถึงสถานการณ์วิกฤติพลังงาน ซึ่งเป็นผลพวงจากสงครามในะตัวออกกลางนั้น

นายพิพัฒน์ ให้สัมภาษณ์ว่า ต้องบอกว่ากระทรวงพลังงานก็บอกว่าไม่ได้ขาดแคลน ซึ่งจากประชุมเมื่อวาน เรายังมีน้ำมันใช้กว่า 90 วัน ที่เรายังไม่สามารถส่งน้ำมันไปสถานีบริการไม่ว่าจะยี่ห้อไหน ที่สำคัญสุดวันนี้เราต้องดูปริมาณน้ำมันสถานี แบรนด์ที่มีบริษัทแม่และแบรนด์บริษัทไม่มีแม่ดูแล อัตราส่วน 2 ต่อ 1 โดยตีกลมๆ หมื่นปั๊มที่มีแบรนด์ และแบรนด์ที่ไม่มี 2 หมื่น อัตราส่วนต่างกัน

โดยทั่วไปปั๊มที่ไม่มีแบรนด์ไม่มีน้ำมันขาย รถทั่วไปรถก็ต้องวิ่งเข้าหาปั๊มที่แบรนด์ เพราะฉะนั้นตนมั่นใจน้ำมันยังคงมีสต็อกแน่นอน แต่ที่ส่งไม่ทัน กระทรวงพลังงานได้ชี้แจงแถลงข่าวเรียบร้อย แต่เรื่องส่งไม่ทันกระทรวงพลังงานได้ชี้แจงและแถลงเรียบร้อย ขอยืนยันว่ามีน้ำมันพอใช้

พร้อมอธิบายว่าราคาหน้าโรงกลั่นสูงกว่าราคาหน้าสถานีบริการ ซื้อมาเพื่อขาดทุนเขาไม่ซื้อมาแน่ ทำให้ปั๊มที่ไม่มีแม่เลือกจะไม่ขาย และเป็นสาเหตุที่ทำให้ส่งน้ำมันไปสถานบริการไม่ทัน เพราะความต้องการเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า

“เราต้องแยกอุตสาหกรรมแยกออกไปเลย ให้เขาไปรับจากจ็อบเบอร์ ซึ่งเป็นตัวกลางหรือผู้ค้าส่งสินค้าเฉพาะทางรายย่อย เหมือนเดิม ผู้ขายส่ง บางจาก, ปตท., คาลเท็กซ์ มีโรงกลั่น ขายจ็อบเบอร์เยอะ วันนี้ต้องลงมาช่วยรับตรงนี้ สัดส่วนเท่าไหร่ก็ต้องมาคุยกัน เรียนให้ทราบ พีที ไม่มีจ็อบเบอร์นะครับ ซื้อจากโรงกลั่นโดยตรง วันนี้ต้องจับเข่าคุยว่าโรงกลั่นจะออกมาช่วยได้อย่างไร อะไรที่เจรจากันได้ โรงกลั่นก็ต้องเสียสละบางส่วน ยังเป็นการขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย ราคาสินค้าในตลาดอาจต้องขยับขึ้นไป ก็ต้องสะท้อนความเป็นจริง” รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
โอ๊ค Little John ถูกขโมยตุ๊กตาสุดหวงกลางเวที เพจตั๋วร้อนฯ ประณามคนร้ายรอรับผลกรรม บันเทิง

เพจดังจวก! โจรในคราบแฟนคลับ ฉกตุ๊กตาจากเอว “โอ๊ค Little John” กลางคอนเสิร์ต

11 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ที่ไหน? นักโทษอวดคลิป TikTok สั่งเบอร์เกอร์เจ้าดัง ส่งถึงห้องขังด้วย “โดรน”

3 นาที ที่แล้ว
&quot;แม็กซ์ ดาวแมน&quot; นักเตะมหัศจรรย์อาร์เซนอล ข่าวกีฬา

เจาะเบื้องหลัง “แม็กซ์ ดาวแมน” แข้งมหัศจรรย์ปืนโตกดตุงพรีเมียร์ลีก

6 นาที ที่แล้ว
Line News

เลขเด็ด เซียนแปะโรงสี งวด 16/3/69 แจกเลขธูป เห็นชัด 3 ตัว ลุ้นโชคใหญ่บ่ายนี้

13 นาที ที่แล้ว
เฉลยไวรัล &quot;ทิโมธี ชาลาเมต์&quot; ตกบันได กลางงานออสการ์ 2026 บันเทิง

เฉลยไวรัล “ทิโมธี ชาลาเมต์” กับมีมคนตกบันได กลางงานออสการ์ 2026

14 นาที ที่แล้ว
ข่าว

วิกฤตน้ำมันลามยันคนตาย วัดปิดเมรุชั่วคราว เหตุไม่มีน้ำมัน

14 นาที ที่แล้ว
ข่าว

รัฐบาลเตือน ระวังมิจฉาชีพส่งข้อความ หลอกเติมน้ำมันฟรี เหยื่อสูญเงินรวมนับแสน

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รองผู้ว่าพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบปั๊มน้ำมันแบบไม่ทันตั้งตัว พบน้ำมันหมดจริง

29 นาที ที่แล้ว
&quot;ฮาย อาภาพร&quot; ล้วงไหขอโชค พ่อไวพจน์ ได้เลขสวย 2 ตัว แฟนคลับแห่จดเพียบ Line News

ฮาย อาภาพร ล้วงไหขอโชค พ่อไวพจน์ ได้เลขสวย 2 ตัว แฟนคลับแห่จดเพียบ

33 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิพัฒน์” ยืนยันน้ำมันไม่ได้ขาดแคลน ยังมีน้ำมันใช้กว่า 90 วัน

43 นาที ที่แล้ว
&quot;อนุทิน&quot; โพสต์ยินดี &quot;โสภณ ซารัมย์&quot; ประธานสภาคนใหม่ &quot;มัลลิกา-เลิศศักดิ์&quot; คว้ารองไร้คู่แข่ง ข่าวการเมือง

“อนุทิน” โพสต์ยินดี “โสภณ” ปธ.สภาคนใหม่ “มัลลิกา-เลิศศักดิ์” คว้ารองไร้คู่แข่ง

59 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เรียกถกด่วน หลังครบ 15 วันตรึงราคาน้ำมัน สงครามตะวันออกกลางไม่จบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สังคมกังขาการใช้กำลังของตำรวจ ในเหตุจลาจลงานคอนเสิร์ตที่นาข่า ข่าวภูมิภาค

ดราม่าคลิปตร.นาข่า “เตะ-ยิงปืนขึ้นฟ้า” ระงับเหตุงานหมอลำ สรุปข้อเท็จจริง 7 ประเด็น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย 16 มีนาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วิเคราะห์วันจันทร์ฤกษ์ดี ตรวจหวย

ตรวจหวย 16 มีนาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วิเคราะห์วันจันทร์ฤกษ์ดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อกแฟนคลับ &quot;แพร ทวินันท์&quot; รถล้มรุนแรงจนความทรงจำหาย เตรียมทำ MRI สมอง บันเทิง

ช็อกแฟนคลับ “แพร ทวินันท์” รถล้มรุนแรงจนความทรงจำหาย เตรียมทำ MRI สมอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

เลขเด็ด ม้าวิ่ง งวด 16/3/69 แจกเลขเด็ด 4 คู่เน้นๆ จดด่วนก่อนเกลี้ยงแผง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” งงโดนด่าเฉย ยันพรรคส้มเสนอตัดค่าข้าว สส.-ตัดงบดูงานทุกปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด ดวงดาว 16 มี.ค. 69 วิเคราะห์ ปฏิทินโหราศาสตร์ เจาะลึกวันมงคล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เจ้าของร้านอาหารอินเดียในลอนดอน ถูกตำรวจคุมตัว ไม่ยอมขายเนื้อฮาลาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

One Battle After Another คว้าภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ออสการ์ครั้งที่ 98

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน 16 มี.ค. 69 วันนี้หวยออก เข้าแล้วหลายงวด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ปตท. แจงแผนจัดการพลังงาน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

อัปเดตหวย ธ.ก.ส. งวด 16 มี.ค. 69 เช็กผลสลากออมทรัพย์ทุกชุด รางวัลที่ 1 สูงสุด 40 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จังหวัดน่าน ปรากฏการณ์ Rocket Plume สุดตระการตาเหนือฟ้าเมืองไทย ข่าวภูมิภาค

แตกตื่น แสงปริศนา โผล่ท้องฟ้าน่าน เฉลยแล้ว สาเหตุลำแสงแหวกฟ้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 16/3/69 พาส่องเลขธูปชัดมาก ชี้เป้าเลขท้ายก่อนหมดแผง Line News

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 16/3/69 พาส่องเลขธูปชัดมาก ชี้เป้าเลขท้ายก่อนหมดแผง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โอ๊ค Little John ถูกขโมยตุ๊กตาสุดหวงกลางเวที เพจตั๋วร้อนฯ ประณามคนร้ายรอรับผลกรรม

เพจดังจวก! โจรในคราบแฟนคลับ ฉกตุ๊กตาจากเอว “โอ๊ค Little John” กลางคอนเสิร์ต

เผยแพร่: 16 มีนาคม 2569

ที่ไหน? นักโทษอวดคลิป TikTok สั่งเบอร์เกอร์เจ้าดัง ส่งถึงห้องขังด้วย “โดรน”

เผยแพร่: 16 มีนาคม 2569
&quot;แม็กซ์ ดาวแมน&quot; นักเตะมหัศจรรย์อาร์เซนอล

เจาะเบื้องหลัง “แม็กซ์ ดาวแมน” แข้งมหัศจรรย์ปืนโตกดตุงพรีเมียร์ลีก

เผยแพร่: 16 มีนาคม 2569

เลขเด็ด เซียนแปะโรงสี งวด 16/3/69 แจกเลขธูป เห็นชัด 3 ตัว ลุ้นโชคใหญ่บ่ายนี้

เผยแพร่: 16 มีนาคม 2569
Back to top button