พิพัฒน์ ยืนยันน้ำมันไม่ได้ขาดแคลน ยังมีน้ำมันใช้กว่า 90 วัน เผยสาเหตุที่ส่งน้ำมันลงสถานบริการไม่ทัน เนื่องจากความต้องการเพิ่ม 2 เท่า
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา พิธีกรข่าวคนดังถึงสถานการณ์วิกฤติพลังงาน ซึ่งเป็นผลพวงจากสงครามในะตัวออกกลางนั้น
นายพิพัฒน์ ให้สัมภาษณ์ว่า ต้องบอกว่ากระทรวงพลังงานก็บอกว่าไม่ได้ขาดแคลน ซึ่งจากประชุมเมื่อวาน เรายังมีน้ำมันใช้กว่า 90 วัน ที่เรายังไม่สามารถส่งน้ำมันไปสถานีบริการไม่ว่าจะยี่ห้อไหน ที่สำคัญสุดวันนี้เราต้องดูปริมาณน้ำมันสถานี แบรนด์ที่มีบริษัทแม่และแบรนด์บริษัทไม่มีแม่ดูแล อัตราส่วน 2 ต่อ 1 โดยตีกลมๆ หมื่นปั๊มที่มีแบรนด์ และแบรนด์ที่ไม่มี 2 หมื่น อัตราส่วนต่างกัน
โดยทั่วไปปั๊มที่ไม่มีแบรนด์ไม่มีน้ำมันขาย รถทั่วไปรถก็ต้องวิ่งเข้าหาปั๊มที่แบรนด์ เพราะฉะนั้นตนมั่นใจน้ำมันยังคงมีสต็อกแน่นอน แต่ที่ส่งไม่ทัน กระทรวงพลังงานได้ชี้แจงแถลงข่าวเรียบร้อย แต่เรื่องส่งไม่ทันกระทรวงพลังงานได้ชี้แจงและแถลงเรียบร้อย ขอยืนยันว่ามีน้ำมันพอใช้
พร้อมอธิบายว่าราคาหน้าโรงกลั่นสูงกว่าราคาหน้าสถานีบริการ ซื้อมาเพื่อขาดทุนเขาไม่ซื้อมาแน่ ทำให้ปั๊มที่ไม่มีแม่เลือกจะไม่ขาย และเป็นสาเหตุที่ทำให้ส่งน้ำมันไปสถานบริการไม่ทัน เพราะความต้องการเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า
“เราต้องแยกอุตสาหกรรมแยกออกไปเลย ให้เขาไปรับจากจ็อบเบอร์ ซึ่งเป็นตัวกลางหรือผู้ค้าส่งสินค้าเฉพาะทางรายย่อย เหมือนเดิม ผู้ขายส่ง บางจาก, ปตท., คาลเท็กซ์ มีโรงกลั่น ขายจ็อบเบอร์เยอะ วันนี้ต้องลงมาช่วยรับตรงนี้ สัดส่วนเท่าไหร่ก็ต้องมาคุยกัน เรียนให้ทราบ พีที ไม่มีจ็อบเบอร์นะครับ ซื้อจากโรงกลั่นโดยตรง วันนี้ต้องจับเข่าคุยว่าโรงกลั่นจะออกมาช่วยได้อย่างไร อะไรที่เจรจากันได้ โรงกลั่นก็ต้องเสียสละบางส่วน ยังเป็นการขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย ราคาสินค้าในตลาดอาจต้องขยับขึ้นไป ก็ต้องสะท้อนความเป็นจริง” รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: