One Battle After Another คว้าภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ออสการ์ครั้งที่ 98

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 มี.ค. 2569 09:54 น.| อัปเดต: 16 มี.ค. 2569 09:54 น.
68

ผลออสการ์ – One Battle After Another กวาด 6 รางวัล รวมภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ออสการ์ครั้งที่ 98 หลังเข้าชิงไป 13 สาขา

One Battle After Another หรือ หนึ่งศึกครั้งแล้วครั้งเล่า หนังตลกแนวดาร์คคอมเมดี้ คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม The Best Picture Award ในการประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่ 98

โดย One Battle After Another คว้ารางวัลไป 6 สาขา ได้แก่ ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม, ผู้กำกับยอดเยี่ยม, นักแสดงสมทบยอดเยี่ยม, บทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม, ตัดต่อภาพยนตร์ยอดเยี่ยม และ แคสติงยอดเยี่ยม จากการเข้าชิง 13 สาขา

สำหรับ One Battle After Another หนึ่งศึกครั้งแล้วครั้งเล่า นำแสดงโดย ลีโอนาร์โด ดิแคพรีโอ สมทบด้วย ฌอน เพนน์, เบนิซิโอ เดล โตโร่, เรจิน่า ฮอลล์, เทยานา เทย์เลอร์, เชส อินฟินิติ, อลานา ไฮม์ และ วูด แฮร์ริส

โดยเป็นเรื่องราวเมื่อศัตรูผู้ชั่วร้ายปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหลังจากหายตัวไปสิบหกปี กลุ่มอดีตนักปฏิวัติจึงต้องกลับมารวมตัวกันเพื่อนช่วยเหลือลูกสาวของหนึ่งในสมาชิก

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 มี.ค. 2569 09:54 น.| อัปเดต: 16 มี.ค. 2569 09:54 น.
68
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

