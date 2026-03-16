One Battle After Another คว้าภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ออสการ์ครั้งที่ 98
ผลออสการ์ – One Battle After Another กวาด 6 รางวัล รวมภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ออสการ์ครั้งที่ 98 หลังเข้าชิงไป 13 สาขา
One Battle After Another หรือ หนึ่งศึกครั้งแล้วครั้งเล่า หนังตลกแนวดาร์คคอมเมดี้ คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม The Best Picture Award ในการประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่ 98
โดย One Battle After Another คว้ารางวัลไป 6 สาขา ได้แก่ ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม, ผู้กำกับยอดเยี่ยม, นักแสดงสมทบยอดเยี่ยม, บทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม, ตัดต่อภาพยนตร์ยอดเยี่ยม และ แคสติงยอดเยี่ยม จากการเข้าชิง 13 สาขา
สำหรับ One Battle After Another หนึ่งศึกครั้งแล้วครั้งเล่า นำแสดงโดย ลีโอนาร์โด ดิแคพรีโอ สมทบด้วย ฌอน เพนน์, เบนิซิโอ เดล โตโร่, เรจิน่า ฮอลล์, เทยานา เทย์เลอร์, เชส อินฟินิติ, อลานา ไฮม์ และ วูด แฮร์ริส
โดยเป็นเรื่องราวเมื่อศัตรูผู้ชั่วร้ายปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหลังจากหายตัวไปสิบหกปี กลุ่มอดีตนักปฏิวัติจึงต้องกลับมารวมตัวกันเพื่อนช่วยเหลือลูกสาวของหนึ่งในสมาชิก
