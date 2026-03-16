ข่าวต่างประเทศ

เจ้าของร้านอาหารอินเดียในลอนดอน ถูกตำรวจคุมตัว ไม่ยอมขายเนื้อฮาลาล

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 มี.ค. 2569 10:14 น.| อัปเดต: 16 มี.ค. 2569 10:14 น.
เจ้าของร้านอาหารอินเดียในลอนดอน ถูกตำรวจคุมตัว หลังไม่ยอมขายเนื้อฮาลาล ล่าสุดได้รับปล่อยตัวแล้ว เจ้าของร้านโวยถูกจับไม่เป็นธรรม

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม สำนักข่าว ฮินดูสถานไทมส์ รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าจับกุมนาย ฮาร์มาน สิงห์ คาปูร์ เจ้าของร้านอาหารอินเดียในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

โดยนายคาปูร์เคยโพสต์ลงโซเชียลมีเดียว่าเขาตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มชาวมุสลิม ภายหลังจากที่เขาปฏิเสธที่จะขายเนื้อฮาลาล ซึ่งก่อนหน้านี้นายคาปูร์เคยโพสต์คลิปขณะที่เขามีปากเสียงกับผู้ชุมนุมประท้วง รวมถึงมีต่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ามาไกล่เกลี่ย นอกจากนี้เขายังเคยขึ้นข้อความหน้าร้านว่า “ภูมิใจที่จะไม่เสิร์ฟเนื้อฮาลาล” พร้อมยืนกรานว่าเขาสามารถทำได้เพราะเป็นสิทธิของเขา เนื่องจากเป็นร้านของเขาเอง

เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ชี้แจงถึงการจับกุมครั้งนี้ ว่าถูกจับในข้อหาอะไร และทางฮินดูสถานไทมส์ได้พยายามติดต่อเจ้าหน้าที่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับมา

อย่างไรก็ตามนายคาปูร์ได้รับปล่อยตัวในเวลาต่อมา โดยกล่าวว่าการจับกุมครั้งนี้ไม่เป็นธรรม พร้อมวิจารณ์ตำรวจว่าเขาปกป้องครอบครัว ปกป้องศาสนาสิขซึ่งเป็นความเชื่อของเขา แต่ทำไมเขาถูกจับเสียเอง

ข่าวต่างประเทศ

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

