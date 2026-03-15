วอยซ์ ทีวี ร่อนจดหมายขอโทษ “เนวิน” ปมเสนอข่าวที่ดินเขากระโดง
กองบรรณาธิการวอยซ์และผู้ชำระบัญชีประกาศขออภัยอย่างเป็นทางการ พร้อมลบเนื้อหาและปักหมุดโพสต์ขอโทษ 7 วัน หลังนำเสนออินโฟกราฟิกมหากาพย์ที่ดินจนเกิดความเสียหาย
กองบรรณาธิการวอยซ์และนายเฉลิม แผลงศร ในฐานะผู้ชำระบัญชี ออกจดหมายเปิดผนึกเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2569 เพื่อแสดงความขอโทษต่อคุณเนวิน ชิดชอบ กรณีการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับที่ดินเขากระโดง ซึ่งส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดและสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง
เหตุการณ์นี้สืบเนื่องมาจากการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบอินโฟกราฟิกหัวข้อ “มหากาพย์เขากระโดง” เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568 โดยเนื้อหาดังกล่าวเป็นการรวบรวมข้อมูลกระบวนการทางกฎหมายและการทำงานของหน่วยงานรัฐ เพื่อแจ้งข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบและแลกเปลี่ยนมุมมอง
ยอมรับความผิดพลาดจากการนำเสนอ
ทางวอยซ์ระบุว่า แม้การนำเสนอจะมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะและไม่มีเจตนาใส่ความ แต่เมื่อเผยแพร่ออกไปกลับทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง มีการแสดงความคิดเห็นที่คลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณเนวิน ชิดชอบ
ในฐานะผู้ควบคุมการผลิตชิ้นงาน วอยซ์ยอมรับว่าเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่เนื้อหาดังกล่าวนำไปสู่การตั้งคำถามที่เกินกว่าข้อเท็จจริง จนทำให้บุคคลในข่าวได้รับความเสียหาย
มาตรการแก้ไขและเยียวยา
หลังจากทราบถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ทางผู้ควบคุมการผลิตได้ดำเนินการแก้ไขดังนี้
ลบเนื้อหา – นำข้อมูลและอินโฟกราฟิกเจ้าปัญหาออกจากระบบสื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทางทันที
ประกาศขอโทษสาธารณะ – โพสต์ข้อความชี้แจงความผิดพลาดและขอโทษคุณเนวินอย่างจริงใจ
ปักหมุดจดหมาย – ดำเนินการปักหมุด (Pin) จดหมายขอโทษบนสื่อออนไลน์ของวอยซ์ทุกแพลตฟอร์มเป็นเวลา 7 วัน
กองบรรณาธิการวอยซ์ยืนยันว่า หลังจากนี้จะเพิ่มความระมัดระวังในการนำเสนอประเด็นสาธารณะให้มากขึ้น โดยจะเน้นความสุภาพ เคารพซึ่งกันและกัน และตั้งอยู่บนพื้นฐานความสุจริตใจ พร้อมปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณเนวินจะรับคำขอโทษและให้อภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้.
ที่มา : เอกสารแถลงการณ์ขอโทษจากกองบรรณาธิการว๊อยซ์และผู้ชำระบัญชี ลงวันที่ 14 มีนาคม 2569
ติดตาม The Thaiger บน Google News: