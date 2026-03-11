สรุปดราม่า เฮียตี๋ สเต็กกระทะร้อน บุกยำหนุ่มกะเหรี่ยง เหตุแค่ แพ้เป่ายิ้งฉุบ
สรุปดราม่า เฮียตี๋ สเต็กกระทะร้อน นำทีม 5 คนบุกร้านพัทยา เคลียร์หนุ่มกะเหรี่ยงรังแกพนักงาน คลิปเลือดอาบแฉทุกอย่าง แท้จริงต้นเหตุแค่แพ้เป่ายิ้งฉุบในวงเหล้า
ดราม่าร้อนโซเชียลช่วงนี้ต้องยกให้ เฮียตี๋ สเต็กกระทะร้อน หลังคลิปเกือบ 3 นาทีถูกปล่อยออกมา เห็นชัดว่ามีการล้อมสอบสวน ขู่ขอดูบัตรประชาชน และทำร้ายร่างกายชายเสื้อดำจนเลือดกลบปาก ก่อนบังคับถ่ายคลิปเซลฟี่และสั่งให้ยกมือไหว้
เรื่องทั้งหมดเริ่มจาก ปาล์ม พนักงานคนไทยในร้านแห่งหนึ่งที่พัทยา โทรฟ้องเฮียตี๋ว่าถูก เดช เพื่อนร่วมงานชาวกะเหรี่ยงตบหน้า แต่พอเปิดเรื่องจริงกลางรายการโหนกระแสของ พี่หนุ่ม กรรชัย ความจริงก็โผล่มาว่า ต้นเหตุทั้งหมดไม่ใช่เรื่องรังแก แต่เป็นแค่การเล่น เป่ายิ้งฉุบในวงเหล้า ปาล์มแพ้แล้วไม่ยอมกระดกเหล้า เดชเลยตบหน้าเบาๆ แทนการลงโทษตามกติกา แต่บวกคำพูดถากถางเข้าไปด้วย ปาล์มเลยโมโหโทรหาเฮียตี๋ทันที
เฮียตี๋ รับเรื่องแล้วได้ยินคำว่า กะเหรี่ยง ก็คิดทันทีว่าเป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย จึงนำทีม 5 คนลงพื้นที่โดยอ้างว่าตั้งใจแค่ ไปตักเตือน แต่ภาพในคลิปกลับเห็นว่ามีการข่มขู่ด้วยคำพูดว่า “มึงอยู่ไทยมึงจะสดเหรอ” และ “มึงกวนตีน กูตบเลย” รวมถึงมีการทำร้ายร่างกายจนเลือดออก
ที่หนักกว่านั้นคือ สื่อลงตรวจสอบพบว่าเดชไม่ใช่แรงงานเถื่อน แต่เป็น คนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงที่เกิดใน จ.กาญจนบุรี และกำลังดำเนินเรื่องเอกสารตามกฎหมายอย่างถูกต้อง
ฝั่งเฮียตี๋ อัดคลิปชี้แจงว่า ตนและทีมไม่ได้ลงมือทำร้าย อ้างว่าคนที่พุ่งเข้าไปตีจนเลือดอาบคือแฟนของผู้หญิงท้องในร้าน ที่ทนไม่ได้เอง พร้อมยืนยันความบริสุทธิ์ใจโดยยกความเป็นพ่อมาอ้าง และประกาศเตรียมแจ้งความสื่อหรือเพจที่นำเสนอข้อมูลบิดเบือน
ส่วนพี่หนุ่ม กรรชัย พอได้ยินว่าต้นเรื่องคือเป่ายิ้งฉุบ ก็นั่งกุมขมับถอนหายใจเฮือกใหญ่ พูดออกไมค์ว่า “กูทำเรื่องอะไรอยู่เนี่ยยย!” ซึ่งชาวเน็ตต่างบอกว่าพี่หนุ่มคือตัวแทนความรู้สึกของทุกคนในห้วงนี้
ขณะนี้สังคมยังจับตาว่าตำรวจจะดำเนินการอย่างไรกับเหตุการณ์ในคลิป และคดีจะจบลงแบบไหน
