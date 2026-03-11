อาลัยรักสุดหัวใจ “นึกคิด บุญทอง” เขียนซึ้งส่งภรรยา “มุกดา” ครั้งสุดท้าย ให้คำมั่นดูแลลูกหลาน

อาลัยรักสุดหัวใจ “นึกคิด บุญทอง” โพสต์ข้อความซึ้งส่งภรรยา “มุกดา” เป็นครั้งสุดท้าย พร้อมให้คำมั่นสัญญาดูแลลูกหลาน
นักแสดงรุ่นใหญ่ หนึ่ง นึกคิด บุญทอง พ่อกุญแจซอล ได้โพสต์ข้อความสุดเศร้าผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวในวันนี้ (11 มีนาคม 2569) เพื่อแสดงความขอบคุณทุกความห่วงใย และกล่าวคำอำลา “มุกดา บุญทอง” ภรรยาสุดที่รัก ซึ่งจะมีพิธีฌาปนกิจส่งดวงวิญญาณในเย็นวันนี้
นึกคิด บุญทอง ได้กล่าวขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชน ทั้งผู้ที่มาร่วมงานและผู้ที่ส่งกำลังใจมาให้ตลอดการสวดพระอภิธรรมศพทั้ง 3 คืนที่ผ่านมา รวมถึงกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ในวงการ เพื่อนสนิท และมิตรแท้จากทุกแวดวงที่ส่งพวงหรีดมาร่วมแสดงความอาลัย ซึ่งถือเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้กับครอบครัวบุญทองในช่วงเวลาแห่งความสูญเสีย
ข้อความที่สร้างความสะเทือนอารมณ์และบีบหัวใจผู้อ่าน คือการบอกลาภรรยาคู่ชีวิต นึกคิดเผยความรู้สึกใจหายที่จะต้องส่งดวงวิญญาณของภรรยา พร้อมบอกให้มุกดาหลับให้สบาย หมดซึ่งความเจ็บปวดทรมานใดๆ ขอให้เดินทางไปเป็นนางฟ้าบนสรวงสวรรค์โดยไม่ต้องเป็นห่วงหรือกังวลสิ่งใดอีก
ดารารุ่นใหญ่ยังได้ให้คำมั่นสัญญาที่หนักแน่นในฐานะหัวหน้าครอบครัวว่า ตราบใดที่ตนยังมีลมหายใจ จะขอเป็นผู้ดูแลและอยู่เคียงข้างลูกๆ และหลานๆ ทุกคนต่อไปให้ดีที่สุด ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยประโยคที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักว่า “รักสุดหัวใจ มุกจะอยู่ในความทรงจำพี่ตลอดไป จนกว่าเราจะได้พบกัน”
