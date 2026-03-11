ข่าวกีฬา

ประวัติ ไมคอน คาร์โดโซ่ บราซิลหัวใจไทย ตัวจี๊ด บาเยิร์น กรุงเทพคริสเตียน เปิดเบื้องหลัง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 10:45 น.| อัปเดต: 11 มี.ค. 2569 11:00 น.
เปิดประวัติ เส้นทาง “ไมค่อน คาร์โดโซ่” วันเดอร์คิดบราซิลหัวใจไทย จากลุ่มน้ำแม่กลองสู่ถ้ำเสือใต้

ไมค่อน คาร์โดโซ่ (Maicon Cardozo) เด็กหนุ่มวัย 17 ปี ครั้งหนึ่งเคยวิ่งเตะฟุตบอลอยู่ตามสนามเยาวชนในประเทศไทย แต่วันนี้เขากำลังสวมเสื้อเบอร์ทูตของสโมสรยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง บาเยิร์น มิวนิค วิ่งลงสนามในศึกบุนเดสลีก! นี่ไม่ใช่พล็อตการ์ตูนกีฬาครับ แต่คือเรื่องจริงที่ทำเอาโซเชียลมีเดียไทยแทบแตก

คืนวันศุกร์ที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา ในเกมที่ เสือใต้ บาเยิร์น มิวนิค เปิดบ้านถล่ม โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค ไป 4-1 มีโมเมนต์สำคัญเกิดขึ้นในช่วงท้ายเกม เมื่อบาเยิร์นตัดสินใจส่งดาวรุ่งวัย 17 ปี ลงสนามแทนที่ คอนราด ไลเมอร์

วินาทีที่ไมค่อนก้าวเท้าลงสู่ผืนหญ้า ไม่ใช่แค่แฟนเสือใต้ที่ตื่นเต้น แต่แฟนบอลไทยตะโกนเฮกันลั่นบ้าน กระแสนี้แรงระดับอินเตอร์จนสื่อกีฬายักษ์ใหญ่อย่าง ESPN ต้องหยิบประวัติของเขาขึ้นมาพาดหัวตัวโตๆ ว่า “เกิดที่บราซิล โตที่ไทย” ทำให้สปอตไลต์ทุกดวงส่องมาที่ภูมิหลังอันน่าทึ่งของเขาทันที

Very happy to sign my new contract with the biggest team in the world. Thanks God for this big moment in my career. I wanna say thank to my family that’s always supporting me and thank you @footfeelsports for everything, we keep going

ประวัติ ไมค่อน เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของ ดั๊กลาส คาร์โดโซ่ อดีตศูนย์หน้าชาวบราซิลที่เคยมาค้าแข้ง สร้างชื่อโด่งดังในไทยลีก

แม้ไมค่อนจะลืมตาดูโลกที่เมืองเซาเปาโล ประเทศบราซิล และมีเชื้อสายโปรตุเกส แต่เขาใช้ชีวิตช่วงวัยเด็กและเติบโตในประเทศไทย ซึมซับวัฒนธรรม พูดภาษาไทยได้ ที่สำคัญที่สุดคือ เริ่มต้นปูพื้นฐานฟุตบอลในไทย ผ่านการฝึกฝนเจียระไนฝีเท้าในระบบอคาเดมีของ ราชบุรี เอฟซี และ ชัยนาท ฮอร์นบิล ก่อนที่พรสวรรค์จะไปเตะตาสเกาต์ยุโรป จนได้บินลัดฟ้าไปเซ็นสัญญากับบาเยิร์น มิวนิค

ไมคอน คาร์โดโซ เรียนที่กรุงเทพคริสเตียน

ไมคอน คาร์โดโซ เรียนที่กรุงเทพคริสเตียน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Bangkok Christian College ::: Official Club Site

วันที่ 10 มีนาคม 2569 เพจเฟซบุ๊กทางการของโรงเรียน Bangkok Christian College (BCC) ได้ออกมาเปิดเผยเบื้องหลังความสำเร็จของ ไมค่อน คาร์โดโซ่ ว่าเด็กหนุ่มวัย 17 ปีคนนี้ ไม่ได้มีดีแค่พรสวรรค์บนผืนหญ้า แต่เขายังเป็นลูกม่วงทอง รุ่น 174 ที่รักษาสมดุลเรื่องการเรียนได้อย่างยอดเยี่ยม

หลายคนอาจจะสงสัยว่า ไปเตะบอลอาชีพไกลถึงเยอรมนีขนาดนั้น เอาเวลาที่ไหนไปเรียนหนังสือ? คำตอบอยู่ที่ระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่นและล้ำสมัยของ BCC เรียกว่า “BCC Hybrid Learning Program” ถูกออกแบบมาเพื่อนักเรียนที่เป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือไปล่าฝันในสโมสรต่างประเทศโดยเฉพาะ

ลองมาดูความเจ๋งของหลักสูตรนี้ที่ช่วยทลายกำแพงห้องเรียนแบบเดิมๆ ให้ไมค่อนกัน

  • เรียนข้ามทวีปได้ทุกที่ ทุกเวลา

ไม่ต้องตื่นมานั่งเช็กชื่อหน้าเสาธง เพราะหลักสูตรนี้ให้ไมค่อนเรียนผ่านคลิปการสอนแบบ On-Demand บนแพลตฟอร์มของโรงเรียน จะอยู่มิวนิค หรือเดินทางไปแข่งเมืองไหน ก็สามารถจัดสรรเวลาเรียนเองได้ตามสะดวก ไร้ปัญหาเรื่องไทม์โซนที่แตกต่างกัน

  • ระบบเรียนแบบเจาะลึกทีละวิชา

แทนที่จะต้องปวดหัวกับการเรียน 7-8 วิชาพร้อมกันในหนึ่งเทอม โรงเรียนใช้นวัตกรรมจัดตารางเรียนแบบเข้มข้นทีละรายวิชา ทำให้นักเตะดาวรุ่งสามารถโฟกัสเนื้อหาเป็นเรื่องๆ ไป ช่วยลดความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้เต็มที่

  • สอบวัดผลปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์

เมื่อตัวไม่อยู่ไทย การสอบก็ต้องยืดหยุ่นตาม โรงเรียนใช้วิธีประเมินผลผ่านการสอบปากเปล่า หรือการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับคุณครูผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อวัดความเข้าใจที่แท้จริง มากกว่าการนั่งกากบาทลงกระดาษคำตอบ

สิ่งที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยสะท้อนให้เห็นผ่านความสำเร็จของไมค่อน คือข้อพิสูจน์ที่ว่า “การไล่ล่าความฝันระดับโลก ไม่จำเป็นต้องแลกด้วยการทิ้งการศึกษา” หากสถาบันมีระบบสนับสนุนที่เข้าใจและเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงครับ

ดั๊กลาส คาร์โดโซ่ เขียนถึงลูกชาย

หลังเกมเปิดตัวลงสนาม ดั๊กลาส คาร์โดโซ่ เขียนข้อความถึง ไมค่อน ลูกชายสุดที่รัก แสดงความยินดีกับความสำเร็จก้าวใหญ่ ว่า

“ขอบคุณพระเจ้า เพราะแผนการของพระองค์นั้นยอดเยี่ยมกว่าแผนของผมเสมอ! ยินดีด้วยนะลูกชาย ลูกคือผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ และเตรียมตัวไว้ให้ดีล่ะ เพราะทุกสิ่งที่ลูกกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ มันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ที่ขีดเขียนโดยพระหัตถ์ของพระเจ้า! พ่อรักลูกนะไอ้เพื่อนยาก ขอให้สนุกกับมันและอย่าลืมทำทุกๆ วันให้ดีที่สุด! พ่ออยู่เคียงข้างลูกเสมอ (คำว่า Tmj ย่อมาจาก Tamo junto ในภาษาโปรตุเกส แปลว่า เราอยู่ด้วยกัน/ซัพพอร์ตกันเสมอ)”

ดั๊กลาส คาร์โดโซ่ เขียนถึงลูกชาย

แม้ความจริงน่าเศร้า ไมค่อนไม่ใช่คนไทยตามกฎหมาย แต่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “ผืนหญ้าและอากาศในเมืองไทย” คือส่วนหนึ่งที่หล่อหลอมให้เขามีวันนี้ การเติบโตในอคาเดมีสโมสรไทยในช่วงวัยเด็ก คือรากฐานสำคัญที่ส่งให้เขากระโดดไปสู่เวทีระดับโลกได้

เราอาจจะไม่สามารถเรียกเขามาติดทีมชาติไทยได้ แต่เราสามารถ “ยืดอกภูมิใจ” ได้เต็มที่ครับว่า ครั้งหนึ่งประเทศไทยคือจุดเริ่มต้นของนักเตะที่ได้ลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ของ บาเยิร์น มิวนิค

