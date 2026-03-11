บันเทิง

เล็ก คาราบาว แอดมิตกะทันหัน อาหารเป็นพิษเล่นงานหนัก แฟนเพลงแห่ห่วง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 10:49 น.| อัปเดต: 11 มี.ค. 2569 10:49 น.
58
เล็ก คาราบาว อาหารเป็นพิษ แอดมิตรพ.

แห่ส่งกำลังใจ! เล็ก คาราบาว แอดมิตโรงพยาบาลด่วน เพราะอาหารเป็นพิษ โซเชียลฮือไม่สวมหมวก-โพกผ้า ไม่ได้เห็นกันบ่อย ๆ ชมเปาะภาพหาดูยาก ป่วยแค่ไหนก็ยังหล่อเท่เสมอ

วานนี้ (10 มีนาคม 2569) เล็ก คาราบาว หรือ ปรีชา ชนะภัย โพสต์ภาพขณะสวมชุดคนไข้นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล พร้อมเผยสาเหตุว่ามีการอาหารเป็นพิษ งานนี้แฟนเพลงต่างเข้ามาให้กำลังใจอย่างล้นหลามหลังจากที่ไม้ได้เห็นเจ้าตัวบนเวทีแสดง

เล็ก คาราบาว แจ้งข่าวให้แฟน ๆ ทราบผ่านเฟซบุ๊ก Lek Carabao Solo ระบุข้อความว่า “อาหารเป็นพิษคร้าบ! สวัสดี จากโรงพยาบาลครับ”

ต่อมาชาวเน็ตต่างเข้ามาให้กำลังใจกันล้นหลาม ขอให้เจ้าตัวหายจากอาการป่วยโดยไว และ กลับมาร่างกายแข็งแรงเหมือนเดิม ขณะเดียวกันความเห็นอีกฝั่งก็เข้าชื่นชม เล็ก คาราบาว แม้ว่าจะป่วยเข้าโรงพยาบาลแต่ก็ยังดูหล่อเท่เสมอ แถมภาพที่ศิลปินคนดังไม่โพกหัวหรือสวมหมวกก็ไม่ได้เห็นกันบ่อย ๆ

“เพิ่งเคยเห็นพี่เล็กปล่อยผม หายไวไวนะครับ”

“ขนาดป่วย ยังดูหล่อ ดูดีและเท่ อยู่เลย”

“ภาพหาดูยากเวลาที่น้าเล็กไม่โพกหัว สวมหมวก ครับ”

“ขอให้สุขภาพแข็งแรงไวไวครับ”

เล็ก คาราบาว อาหารเป็นพิษ
ภาพจาก Facebook : Lek Carabao Solo
แฟนคลับอวยพร เล็ก คาราบาว หายโดยไว
ภาพจาก Facebook : Lek Carabao Solo
เล็ก คาราบาว
ภาพจาก Facebook : Lek Carabao Solo

