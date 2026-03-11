เล็ก คาราบาว แอดมิตกะทันหัน อาหารเป็นพิษเล่นงานหนัก แฟนเพลงแห่ห่วง
แห่ส่งกำลังใจ! เล็ก คาราบาว แอดมิตโรงพยาบาลด่วน เพราะอาหารเป็นพิษ โซเชียลฮือไม่สวมหมวก-โพกผ้า ไม่ได้เห็นกันบ่อย ๆ ชมเปาะภาพหาดูยาก ป่วยแค่ไหนก็ยังหล่อเท่เสมอ
วานนี้ (10 มีนาคม 2569) เล็ก คาราบาว หรือ ปรีชา ชนะภัย โพสต์ภาพขณะสวมชุดคนไข้นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล พร้อมเผยสาเหตุว่ามีการอาหารเป็นพิษ งานนี้แฟนเพลงต่างเข้ามาให้กำลังใจอย่างล้นหลามหลังจากที่ไม้ได้เห็นเจ้าตัวบนเวทีแสดง
เล็ก คาราบาว แจ้งข่าวให้แฟน ๆ ทราบผ่านเฟซบุ๊ก Lek Carabao Solo ระบุข้อความว่า “อาหารเป็นพิษคร้าบ! สวัสดี จากโรงพยาบาลครับ”
ต่อมาชาวเน็ตต่างเข้ามาให้กำลังใจกันล้นหลาม ขอให้เจ้าตัวหายจากอาการป่วยโดยไว และ กลับมาร่างกายแข็งแรงเหมือนเดิม ขณะเดียวกันความเห็นอีกฝั่งก็เข้าชื่นชม เล็ก คาราบาว แม้ว่าจะป่วยเข้าโรงพยาบาลแต่ก็ยังดูหล่อเท่เสมอ แถมภาพที่ศิลปินคนดังไม่โพกหัวหรือสวมหมวกก็ไม่ได้เห็นกันบ่อย ๆ
“เพิ่งเคยเห็นพี่เล็กปล่อยผม หายไวไวนะครับ”
“ขนาดป่วย ยังดูหล่อ ดูดีและเท่ อยู่เลย”
“ภาพหาดูยากเวลาที่น้าเล็กไม่โพกหัว สวมหมวก ครับ”
“ขอให้สุขภาพแข็งแรงไวไวครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แห่ห่วง แอ๊ด คาราบาว หลอดเสียงอักเสบวิกฤติ ฝืนร้องเพลงมานาน หยุดงานกะทันหัน
- ห่วงหนัก! หนึ่ง ETC. ล้มหัวกระแทกพื้น หามส่งรพ.ด่วน ขยับตัวลำบาก-มึนหัวรุนแรง
- แห่ห่วง! รัศมีแข โพสต์ภาพหน้าเบี้ยว หมอแจงสาเหตุ แฟน ๆ ส่งกำลังใจ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: