ข่าวต่างประเทศ

Xiaomi ส่งหุ่นยนต์ทดลองงาน โรงงานรถยนต์ไฟฟ้า ปั๊มยอดผลิตทุก 76 วินาที

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 07 มี.ค. 2569 20:58 น.| อัปเดต: 07 มี.ค. 2569 20:07 น.
51
Xiaomi ส่งหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ลงโรงงาน EV
ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อหา Cr. @AP

เสียวหมี่ (Xiaomi)ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีจากจีน เริ่มทดสอบการใช้หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่พัฒนาขึ้นเองในโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อยกระดับประสิทธิผลการผลิต เผยผลลัพธ์น่าทึ่ง หุ่นยนต์ 2 ตัวทำงานเสร็จถึง 90% ภายในเวลาเพียง 3 ชั่วโมง พร้อมย้ำเป้าหมายในอนาคตต้องการให้หุ่นยนต์เข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์ในบางส่วนและปฏิบัติภารกิจที่มนุษย์ทำไม่ได้

ลู่ เหว่ยปิง (Lu Weibing) ประธานบริษัทเสียวหมี่ (Xiaomi) เปิดเผยในการสัมภาษณ์ที่งานโมบาย เวิลด์ คองเกรส ที่เมืองบาร์เซโลนาของสเปน ถึงความคืบหน้าในการนำหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์มาใช้ในสายการผลิตจริง โดยพวกมันไม่ได้เข้ามาเพื่อเดินโชว์ตัว แต่ได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจที่ต้องใช้ความแม่นยำสูง ทั้งการติดตั้งน็อตและการเคลื่อนย้ายวัสดุในโรงงานอีวี (EV)

สำหรับผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่าทึ่ง ! เพราะหุ่นยนต์เพียง 2 ตัวสามารถจัดการเนื้องานที่ได้รับมอบหมายได้ถึง 90% ภายในเวลาเพียง 3 ชั่วโมงเท่านั้น ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การทำให้หุ่นยนต์ขยับได้เหมือนมนุษย์ แต่คือการทำให้มัน “เดินตามจังหวะ” ของสายพานการผลิตให้ทัน

รายงานจากซีเอ็นบีซี (CNBC) ของสหรัฐฯ ระบุ ในวันที่ความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้น “หุ่นยนต์เหล่านี้” คือ จิ๊กซอว์สำคัญที่จะเข้ามาอุดช่องว่างและทำงานที่ยากลำบากเกินกว่ามนุษย์จะทำได้ในระยะยาว แม้ปัจจุบันเสียวหมี่จะยังไม่เปิดขายหุ่นยนต์wไซเบอร์วัน (CyberOne) อย่างเป็นทางการ แต่นี่คือสัญญาณเตือนว่าค่ายเทคโนโลยีจากจีนกำลังเร่งเครื่องอย่างหนัก

หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ เสียวหมี่ เคลื่อนไหวเมื่อมนุษย์
แฟ้มภาพ @Xiaomi วันที่ 11 ส.ค. 2022
หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ เสียวหมี่ถือดอกไม้
แฟ้มภาพ @Xiaomi วันที่ 11 ส.ค. 2022
ข้อมูลของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ เสียวหมี่
แฟ้มภาพ @Xiaomi วันที่ 11 ส.ค. 2022

สมรภูมิหุ่นยนต์ “จีนปะทะสหรัฐฯ”

ไม่ใช่แค่เสียวหมี่ เท่านั้น เพราะคู่แข่งอย่าง เอ็กซ์เผิง (XPeng) และออเนอร์ (Honor) ต่างก็กำลังซุ่มพัฒนาหุ่นยนต์ของตัวเองเพื่อชิงเค้กในตลาดที่อาจมีมูลค่าสูงถึง 9 ล้านล้านดอลลาร์ ด้วยเหตุนี้สมรภูมิการผลิตรถยนต์ในอนาคตจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเครื่องยนต์หรือแบตเตอรี่ แต่คือการวัดกันที่ว่า “สมองกล” ของใครจะฉลาดและรวดเร็วกว่ากัน

และในฐานะเด็กฝึกงานรุ่นแรก หุ่นยนต์ของเสียวหมี่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า พวกมันพร้อมจะเลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นพนักงานประจำในไม่ช้า

ขณะเดียวกันความคืบหน้าการใช้งานหุ่นยนต์ในสหรัฐฯ ข้อมูลปี 2569 อีลอน มัสก์ (Elon Musk) เจ้าพ่อเทสลา (Tesla) ประกาศใช้โรงงานในเมืองฟรีมอนต์ รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นฐานการผลิตหุ่นยนต์ ออพติมัส (Optimus) โดยปัจจุบันหุ่นยนต์รุ่นนี้ได้ถูกส่งลงทำงานจริงในโรงงานของเทสลาเองเพื่อเรียนรู้ภารกิจพื้นฐานผ่านการสังเกตการณ์มนุษย์ และมีแผนจะเริ่มการผลิตจำนวนมาก ภายในปีนี้

เช่นเดียวกับ “หุ่นยนต์ Digit” ของ “Agility Robotics” บริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ระดับโลกจากเมืองลุงแซม ซึ่งถือเป็นฮิวแมนนอยด์รุ่นแรกที่มีการใช้งานเชิงพาณิชย์ในวงกว้าง โดยบริษัทชั้นนำอย่าง อเมซอน (Amazon), จีเอ็กซ์โอ โลจิสติกส์ (GXO Logistics) และล่าสุดบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง แคนาดา ได้ทำข้อตกลงนำ “Digit” ไปช่วยงานด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้า เช่น การยกและเคลื่อนย้ายกล่องสินค้าแล้ว

ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ตลาดหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ทั่วโลกจะมีมูลค่าพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสหรัฐฯ และจีนจะเป็นสองมหาอำนาจหลักที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีนี้ ส่วนรูปแบบการให้บริการนั้น เริ่มเปลี่ยนไปสู่รูปแบบ “Robots-as-a-Service (RaaS)” โมเดลธุรกิจ “ให้เช่าหุ่นยนต์” หรือให้บริการหุ่นยนต์แบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงการบำรุงรักษาและอัปเดตซอฟต์แวร์ ทำให้บริษัทต่างๆ สามารถนำหุ่นยนต์ไปใช้ได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนมหาศาลในครั้งเดียว.

ฟรีดริช เมอร์ซ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ชมหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ชกมวย ขณะเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของบริษัท “Unitree Robotics” ในจีน ระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการ 26 ก.พ.2026 (Andres Martinez Casares/Pool Photo via AP)
หุ่นยนต์ของไชน่าโมบายล์ได้รับการช่วยเหลือให้ลุกขึ้นหลังจากล้มลงในตอนท้ายของการแสดงเต้นรำในงานแสดงสินค้าไร้สาย Mobile World Congress ที่เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน 2 มี.ค. 2026 (AP Photo/Emilio Morenatti)
หุ่นยนต์ออเนอร์ (Honor) จำลองท่าทางของผู้ช่วยในงานแสดงสินค้าไร้สาย โมบายเวิลด์คองเกรสที่เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ซึ่งบริษัทต่างๆ จากทั่วโลกได้นำผลิตภัณฑ์ใหม่มาจัดแสดง (AP Photo/Emilio Morenatti)
(AP Photo/Emilio Morenatti)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Xiaomi ส่งหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ลงโรงงาน EV ข่าวต่างประเทศ

Xiaomi ส่งหุ่นยนต์ทดลองงาน โรงงานรถยนต์ไฟฟ้า ปั๊มยอดผลิตทุก 76 วินาที

59 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

“งดเติมรถพม่า” ดราม่าชายแดน ปั๊มแม่สอดขึ้นป้ายหลังวิกฤตคิวยาวเหยียด 3 กม.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ท่องเที่ยว

ททท.-Netflix เนรมิตสวนลุมพินี จัดงาน “One Piece” สุดยิ่งใหญ่ เริ่มพรุ่งนี้วันแรก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สนามบินดูไบปิดทำการ ระงับการดำเนินงานชั่วคราว หลังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สกัดกั้นขีปนาวุธของอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

ด่วน “อิสราเอล” ถล่มเตหะรานระลอกใหม่ หลังสนามบินดูไบโดนบึ้มสนั่น! อ่าวอาหรับ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ห้ามนำเงินเข้าห้องสอบ เตรียมอุดม ข่าว

ดราม่าสนั่น! สอบเข้ารร.ดัง ห้ามนำ “เงิน” เข้าห้องสอบ เด็กจำใจทิ้งถังขยะ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

657 ล้านพังยับ! ทุนร่วมไทย-จีนทิ้งงานศูนย์กากีแพร่ ดื้อๆ ช็อกคืบหน้าแค่ 25%

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบม จณิสตา เยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา บันเทิง

คลิป “เด๋อ ดอกสะเดา” ดีใจน้ำตาอาบแก้ม อดีตพิธีกรตีสิบรุดเยี่ยมข้างเตียง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไมคอน คาร์โดโซ ประเดิมชุดใหญ่บาเยิร์น มิวนิค ในวัย 17 ปี (มีคลิป)

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป้าสมนึกกัญญาเงิน ก๋วยเตี๋ยวตาบอดลพบุรี ข่าวภูมิภาค

จบตำนาน “ป้าสมนึก” ก๋วยเตี๋ยวตาบอดลพบุรี ยอดหญิงนักสู้มองไม่เห็นตั้งแต่ 5 ขวบ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ปรีชญา โนบราไอจี บันเทิง

ตะลึงทั้งไอจี! ไอซ์ ปรีชญา โนบราสับๆ อวดเอว S ยกมงฯ “สวยสังหาร”

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ธรรมนัส ปัดเอี่ยวกธ. “ชนนพัฒฐ์” เคลื่อนไหวแล้ว หลัง 12 มี.ค. เตรียมพบพนักงานสอบสวน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
2 ประเทศนี้เท่านั้น จะรอดชีวิต หากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 จากอาวุธนิวเคลียร์ ข่าวต่างประเทศ

2 ประเทศนี้เท่านั้น จะรอดชีวิต หากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 จากอาวุธนิวเคลียร์

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด! เฮลิคอปเตอร์ตก คร่าชีวิตผู้บริหาร &quot;Farm Fresh&quot; มาเลเซีย ขณะที่ซีอีโอสาขาฟิลิปปินส์บาดเจ็บ ข่าวต่างประเทศ

สลด! เฮลิคอปเตอร์ตก คร่าชีวิตผู้บริหาร “Farm Fresh” มาเลเซีย ขณะที่ซีอีโอสาขาฟิลิปปินส์บาดเจ็บ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“เบียร์ เดอะวอยซ์” ชวนดูฝูงค้างคาว แต่ชุดว่ายน้ำม่วงสุดแซ่บ แย่งซีนเต็มๆ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดี สงกรานต์ 2569 พนักงานออฟฟิศ ได้หยุดยาว 5 วันรวด เศรษฐกิจ

ข่าวดี สงกรานต์ 2569 พนักงานออฟฟิศ ได้หยุดยาว 5 วันรวด

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 7 3 69 ดูดวง

3 ราศีดวงทายาทโดดเด่น ครอบครัวอบอุ่น มีเกณฑ์ตั้งครรภ์ ข่าวดีสมาชิกใหม่เพิ่ม

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดาวทวิตใจกล้า แก้ผ้าโชว์ปิ๊หน้าสถานีตำรวจ โพสต์ว่อนเน็ต รู้ตัวจริงแล้ว ข่าวต่างประเทศ

ดาวทวิตใจกล้า แก้ผ้าโชว์ปิ๊หน้าสถานีตำรวจ โพสต์ว่อนเน็ต รู้ตัวจริงแล้ว

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยูกะ อิจิอิ นางเอก AV ลาวงการถาวร ข่าวต่างประเทศ

นางเอก AV ไซซ์มินิ ลาวงการถาวร รับไม่ไหว ร่างพัง-เหนื่อยสะสม ไม่หวนคืนแน่นอน

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส.ดัง งานเข้า มีเซ็กซ์ ดช.13 ห้องน้ำลานจอดรถ จ่อโดนโทษหนัก ข่าวต่างประเทศ

สส.ดัง งานเข้า มีเซ็กซ์ ดช.13 ห้องน้ำลานจอดรถ จ่อโดนโทษหนัก

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 16 มีนาคม 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี 16 3 69 คัดเน้นๆ เลขเด่น-เลขเบิ้ล คอหวยเก็งลุ้นรางวัลใหญ่

1 วัน ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักโทษบราซิลแก้แค้นโหด ลงมือฆ่าตัดคอ-ควักอวัยวะ คนร้ายคดีฆ่าแม่

1 วัน ที่แล้ว
หวยลาว 6 มีนาคม 2569 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 6 มีนาคม 2569 งวดวันศุกร์ เช็กรางวัล 6 ตัว สลากพัฒนา 5/45

1 วัน ที่แล้ว
&quot;โอ๋ ภัคจีรา&quot; เปิดใจทั้งน้ำตา ยอมออกจากบ้านเพื่อลูก ทำงานเลี้ยงทั้งครอบครัวตั้งแต่ 15 บันเทิง

“โอ๋ ภัคจีรา” เปิดใจทั้งน้ำตา ยอมออกจากบ้านเพื่อลูก ทำงานเลี้ยงทั้งครอบครัวตั้งแต่ 15

1 วัน ที่แล้ว
เพจบิ๊กเกรียน แฉเบื้องลึก ปมอุ้มผู้จัดการท็อป คลิปหลุดอดีตเมีย พลั้งมือซ้อมหนักจนตาย ข่าวอาชญากรรม

เพจบิ๊กเกรียน แฉต้นเหตุ อุ้มผู้จัดการท็อป จากคลิปหลุดอดีตเมีย พลั้งมือซ้อมหนักจนตาย

1 วัน ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 07 มี.ค. 2569 20:58 น.| อัปเดต: 07 มี.ค. 2569 20:07 น.
51
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“งดเติมรถพม่า” ดราม่าชายแดน ปั๊มแม่สอดขึ้นป้ายหลังวิกฤตคิวยาวเหยียด 3 กม.

เผยแพร่: 7 มีนาคม 2569

ททท.-Netflix เนรมิตสวนลุมพินี จัดงาน “One Piece” สุดยิ่งใหญ่ เริ่มพรุ่งนี้วันแรก

เผยแพร่: 7 มีนาคม 2569
ห้ามนำเงินเข้าห้องสอบ เตรียมอุดม

ดราม่าสนั่น! สอบเข้ารร.ดัง ห้ามนำ “เงิน” เข้าห้องสอบ เด็กจำใจทิ้งถังขยะ

เผยแพร่: 7 มีนาคม 2569

657 ล้านพังยับ! ทุนร่วมไทย-จีนทิ้งงานศูนย์กากีแพร่ ดื้อๆ ช็อกคืบหน้าแค่ 25%

เผยแพร่: 7 มีนาคม 2569
Back to top button