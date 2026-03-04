นิ่ม สาริศา เล่านาที รถหรูไฟไหม้วอดทั้งคัน เหลือแต่ซาก ชี้สัญญาณแรก หนีเอาตัวรอด
นิ่ม สาริศา เล่านาทีหนีตายรถยนต์ไฟท่วมทั้งคัน โชคดีพลเมืองดีช่วยเตือนและนำของออกทันก่อนรถระเบิดวอดทั้งคันใน 10 นาที
เตือนคนใช้รถมีสติตลอดเวลา กรณี นิ่ม สาริศา ล่ำซำ ลูกสาวคนโตของ สาระ ล่ำซำ ประธานบริษัทประกันแถวหน้าของไทย ออกมาแชร์ประสบการณ์รถไฟไหม้ทั้งคันภายในไม่ถึง 10 นาที เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เธอขับรถออกมาจากเซนทรัลชิดลมจนถึงถนนวิทยุ จู่ ๆ คนขับมอเตอร์ไซต์ที่ขับอยู่ด้านหน้าหันกลับมาแล้วทำท่าชี้ไปที่ใต้ท้องรถของเธอ จากนั้นเห็นควันไฟและได้กลิ่นไหม้ จึงขับรถไฟชิดริมถนน เมื่อตรวจสอบพบว่าล้อรถไฟไหม้จึงรีบวิ่งออกจากรถ
ในช่วงแรกที่ไฟลุกไหม้ มีพี่ ๆ ที่ขับมอเตอร์ไซต์เข้ามาช่วยนำของออกจากรถจึงสามารถนำของจำนวนหนึ่งออกมาได้ แต่มีของอีกส่วนหนึ่ง เช่น กระเป๋าตังค์, ชุด และ จิวเวลรี่ต่าง ๆ ที่สูญหาย หลังจากนั้นไม่นานไฟก็ลุกท่วมรถทั้งคัน รวมทั้งมีเสียงระเบิด
นิ่ม สาริศา โพสต์วิดีโอเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมระบุข้อความว่า “The past sunday… รถไฟไหม้ทั้งคัน ไม่เคยคิดว่าจะเกิดกับตัวเองง ถ้าใครเห็นวีดีโอรถที่ไฟไหม้ที่ถนนวิทยุคือรถที่นิ่มกับพี่ปูนนั่งเอง แต่โชคดีที่ออกมากันได้อย่างปลอดภัย Thank you everyone who replied and texted to check up on us and thank you to those who came to support us on that both friends and strangers (ขอบคุณทุกคนที่ตอบกลับและทักข้อความมาเช็กว่าเป็นอย่างไรบ้าง และขอบคุณผู้ที่มาให้กำลังใจเราในวันนั้น ทั้งที่เป็นเพื่อนและคนแปลกหน้า) “
