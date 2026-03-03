“ใบเบิกทางชีวิต” ยุทธโธปกรณ์ชิ้นสุดท้าย หลังเหตุ F-15E ถูกยิงตกในอิหร่าน
ยามเครื่องตกไม่ใช่แค่เครื่องช่วยหายใจที่สำคัญ! ทำความรู้จัก “Blood Chit” หรือใบเบิกทางชีวิต แผ่นผ้ากำมะหยี่ที่เย็บติดแจ็กเก็ตนักบินอเมริกัน อาวุธลับทางภาษาที่ใช้แลกชีวิตกับความช่วยเหลือจากชาวบ้านในดินแดนศัตรู พร้อมย้อนรอยข้อความภาษาไทยยุคสงครามเวียดนามที่ระบุชัด “รัฐบาลจะตอบแทนความช่วยเหลือ”
ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง หลังมีรายงานเครื่องบินขับไล่ “F-15E Strike Eagle” ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ ถูกยิงตกถึง 3 ลำ สิ่งหนึ่งที่กลายเป็นประเด็นที่คนให้ความสนใจคือ “โอกาสรอด” ของนักบินที่อาจต้องดีดตัวลงในเขตอิทธิพลของศัตรู ซึ่งนอกจากปืนพกและอุปกรณ์ยังชีพแล้ว สิ่งที่นักบินทุกคนต้องมีคือ “Blood Chit” หรือที่เรียกกันว่า “ใบเบิกทางชีวิต”
ใบเบิกทางชีวิต คืออะไร ?
ใบเบิกทางชีวิต (Blood Chit) คือ แผ่นผ้าหรือวัสดุพิเศษที่มีข้อความพิมพ์ไว้หลายภาษา โดยมักจะเย็บติดไว้ที่ด้านในของเสื้อแจ็กเก็ตนักบิน หรือพกไว้ในกระเป๋าชุดทำการบิน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น “จดหมายขอความช่วยเหลือ” ในกรณีที่นักบินหลงเข้าไปในดินแดนที่พูดคนละภาษาและอาจมีความขัดแย้งกัน
ข้อความล่าสุดในสมรภูมิอิหร่าน
สำหรับนักบินที่ปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลางปัจจุบัน Blood Chit จะถูกจัดทำเป็นภาษาท้องถิ่นที่สำคัญ เช่น อาหรับ, ตุรกี, เปอร์เซีย (ฟาร์ซี) และเคิร์ด โดยมีใจความสำคัญว่า
“ฉันเป็นชาวอเมริกันและฉันพูดภาษาของคุณไม่ได้ ฉันจะไม่ทำร้ายคุณ โปรดให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ำ ที่พัก และการรักษาพยาบาล และโปรดส่งตัวฉันให้กองกำลังฝ่ายมิตร รัฐบาลสหรัฐฯ จะมอบรางวัลให้แก่คุณ”
ในอดีตสมัยสงครามเวียดนาม ใบเบิกทางนี้เคยถูกจัดทำขึ้นถึง 14 ภาษา รวมถึงภาษาไทยและภาษาเพื่อนบ้าน เพื่อใช้กรณีนักบินต้องดีดตัวลงในพื้นที่แถบอินโดจีน โดยข้อความภาษาไทยในยุคนั้นเขียนไว้อย่างสุภาพและชัดเจนว่า:
“ข้าพเจ้าเป็นคนสัญชาติอเมริกัน พูดภาษาของท่านไม่ได้ โชคร้ายทำให้ข้าพเจ้าต้องมาขอความช่วยเหลือจากท่านในเรื่อง อาหาร โปรดนำข้าพเจ้ามอบให้ผู้ใดผู้หนึ่ง ที่สามารถจะให้ความปลอดภัยแก่ข้าพเจ้า และหาทางส่งข้าพเจ้ากลับ ยังบ้านเมืองของข้าพเจ้าด้วย รัฐบาลของข้าพเจ้าจะตอบแทนในความช่วยเหลือของท่าน”
ทำไมต้องมี “รางวัล” ตอบแทน?
เหตุผลที่ต้องมีข้อความระบุเรื่อง “รางวัล” (Reward) เป็นเพราะในสภาวะสงคราม ชาวบ้านที่ให้ความช่วยเหลือนักบินฝ่ายตรงข้ามมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกลงโทษจากกองกำลังในพื้นที่ รางวัลนี้จึงเป็นทั้งสิ่งตอบแทนความมีน้ำใจ และเงินชดเชยความเสี่ยงที่พวกเขาต้องเผชิญในการช่วยชีวิตนักบินนั่นเอง
ถือได้ว่าใบเบิกทางชีวิต คือ สัญลักษณ์ของความพยายามในการรักษาชีวิตทรัพยากรบุคคลที่มีค่าที่สุดของกองทัพ แม้ในวันที่เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดอย่างเครื่องบินรบจะถูกทำลายลงไปแล้วก็ตาม
ทั้งนี้ กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (USCENTCOM) แถลงยืนยันเหตุการณ์ระทึกขวัญ เครื่องบินขับไล่โจมตี F-15E Strike Eagle จำนวน 3 ลำ ถูกยิงตกระหว่างปฏิบัติภารกิจสนับสนุน “Operation Epic Fury” เหนือน่านฟ้าคูเวต เมื่อช่วงดึกของวันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นเหตุ “ยิงกันเอง” จากความผิดพลาดของระบบป้องกันภัยทางอากาศคูเวต ท่ามกลางบรรยากาศการสู้รบที่สับสนวุ่นวาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 23:03 น. (ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ) ในขณะที่ภูมิภาคตะวันออกกลางกำลังเผชิญกับการโจมตีอย่างหนักจากฝูงบินรบ ขีปนาวุธนำวิถี และโดรนพลีชีพของอิหร่าน ส่งผลให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพคูเวตเกิดความเข้าใจผิด และยิงสกัดกั้นเครื่องบินขับไล่ F-15E ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ ทั้ง 3 ลำจนตกลงในพื้นที่
อย่างไรก็ตาม ข่าวดีที่สุดท่ามกลางความสูญเสียคือ นักบินและเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องทั้ง 6 นายสามารถดีดตัวออกจากเครื่องได้ทันเวลา และได้รับการช่วยเหลือกลับสู่ฐานทัพอย่างปลอดภัยในสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ ด้านรัฐบาลคูเวตยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ พร้อมแสดงความขอบคุณต่อความร่วมมือและการสนับสนุนของกองทัพสหรัฐฯ ในปฏิบัติการรักษาความมั่นคงส่วนภูมิภาคที่กำลังดำเนินอยู่.
