ข่าว

“ใบเบิกทางชีวิต” ยุทธโธปกรณ์ชิ้นสุดท้าย หลังเหตุ F-15E ถูกยิงตกในอิหร่าน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 03 มี.ค. 2569 15:22 น.| อัปเดต: 03 มี.ค. 2569 15:22 น.
71
ใบเบิกทางชีวิตที่นักบินสหรัฐพกติดตัวในอิหร่านคืออะไร
ภาพ @Facebook

ยามเครื่องตกไม่ใช่แค่เครื่องช่วยหายใจที่สำคัญ! ทำความรู้จัก “Blood Chit” หรือใบเบิกทางชีวิต แผ่นผ้ากำมะหยี่ที่เย็บติดแจ็กเก็ตนักบินอเมริกัน อาวุธลับทางภาษาที่ใช้แลกชีวิตกับความช่วยเหลือจากชาวบ้านในดินแดนศัตรู พร้อมย้อนรอยข้อความภาษาไทยยุคสงครามเวียดนามที่ระบุชัด “รัฐบาลจะตอบแทนความช่วยเหลือ”

ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง หลังมีรายงานเครื่องบินขับไล่ “F-15E Strike Eagle” ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ ถูกยิงตกถึง 3 ลำ สิ่งหนึ่งที่กลายเป็นประเด็นที่คนให้ความสนใจคือ “โอกาสรอด” ของนักบินที่อาจต้องดีดตัวลงในเขตอิทธิพลของศัตรู ซึ่งนอกจากปืนพกและอุปกรณ์ยังชีพแล้ว สิ่งที่นักบินทุกคนต้องมีคือ “Blood Chit” หรือที่เรียกกันว่า “ใบเบิกทางชีวิต”

ใบเบิกทางชีวิต คืออะไร ?

ใบเบิกทางชีวิต (Blood Chit) คือ แผ่นผ้าหรือวัสดุพิเศษที่มีข้อความพิมพ์ไว้หลายภาษา โดยมักจะเย็บติดไว้ที่ด้านในของเสื้อแจ็กเก็ตนักบิน หรือพกไว้ในกระเป๋าชุดทำการบิน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น “จดหมายขอความช่วยเหลือ” ในกรณีที่นักบินหลงเข้าไปในดินแดนที่พูดคนละภาษาและอาจมีความขัดแย้งกัน

ข้อความล่าสุดในสมรภูมิอิหร่าน

สำหรับนักบินที่ปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลางปัจจุบัน Blood Chit จะถูกจัดทำเป็นภาษาท้องถิ่นที่สำคัญ เช่น อาหรับ, ตุรกี, เปอร์เซีย (ฟาร์ซี) และเคิร์ด โดยมีใจความสำคัญว่า

“ฉันเป็นชาวอเมริกันและฉันพูดภาษาของคุณไม่ได้ ฉันจะไม่ทำร้ายคุณ โปรดให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ำ ที่พัก และการรักษาพยาบาล และโปรดส่งตัวฉันให้กองกำลังฝ่ายมิตร รัฐบาลสหรัฐฯ จะมอบรางวัลให้แก่คุณ”

ภาษาแห่งการอยู่รอด ถอดรหัส &quot;ใบรับรองสายเลือด&quot; ของกองทัพสหรัฐฯ ในตะวันออกกลาง
ภาพ @Facebook

ในอดีตสมัยสงครามเวียดนาม ใบเบิกทางนี้เคยถูกจัดทำขึ้นถึง 14 ภาษา รวมถึงภาษาไทยและภาษาเพื่อนบ้าน เพื่อใช้กรณีนักบินต้องดีดตัวลงในพื้นที่แถบอินโดจีน โดยข้อความภาษาไทยในยุคนั้นเขียนไว้อย่างสุภาพและชัดเจนว่า:

“ข้าพเจ้าเป็นคนสัญชาติอเมริกัน พูดภาษาของท่านไม่ได้ โชคร้ายทำให้ข้าพเจ้าต้องมาขอความช่วยเหลือจากท่านในเรื่อง อาหาร โปรดนำข้าพเจ้ามอบให้ผู้ใดผู้หนึ่ง ที่สามารถจะให้ความปลอดภัยแก่ข้าพเจ้า และหาทางส่งข้าพเจ้ากลับ ยังบ้านเมืองของข้าพเจ้าด้วย รัฐบาลของข้าพเจ้าจะตอบแทนในความช่วยเหลือของท่าน”

เหนือกว่าเทคโนโลยีล่องหน ผ้าชิ้นเล็กๆ ช่วยชีวิตนักบินสหรัฐฯ ได้อย่างไร เมื่อเครื่องบิน F-15E ตก
ภาพ @Facebook

ทำไมต้องมี “รางวัล” ตอบแทน?

เหตุผลที่ต้องมีข้อความระบุเรื่อง “รางวัล” (Reward) เป็นเพราะในสภาวะสงคราม ชาวบ้านที่ให้ความช่วยเหลือนักบินฝ่ายตรงข้ามมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกลงโทษจากกองกำลังในพื้นที่ รางวัลนี้จึงเป็นทั้งสิ่งตอบแทนความมีน้ำใจ และเงินชดเชยความเสี่ยงที่พวกเขาต้องเผชิญในการช่วยชีวิตนักบินนั่นเอง

ถือได้ว่าใบเบิกทางชีวิต คือ สัญลักษณ์ของความพยายามในการรักษาชีวิตทรัพยากรบุคคลที่มีค่าที่สุดของกองทัพ แม้ในวันที่เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดอย่างเครื่องบินรบจะถูกทำลายลงไปแล้วก็ตาม

ทั้งนี้ กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (USCENTCOM) แถลงยืนยันเหตุการณ์ระทึกขวัญ เครื่องบินขับไล่โจมตี F-15E Strike Eagle จำนวน 3 ลำ ถูกยิงตกระหว่างปฏิบัติภารกิจสนับสนุน “Operation Epic Fury” เหนือน่านฟ้าคูเวต เมื่อช่วงดึกของวันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นเหตุ “ยิงกันเอง” จากความผิดพลาดของระบบป้องกันภัยทางอากาศคูเวต ท่ามกลางบรรยากาศการสู้รบที่สับสนวุ่นวาย

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 23:03 น. (ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ) ในขณะที่ภูมิภาคตะวันออกกลางกำลังเผชิญกับการโจมตีอย่างหนักจากฝูงบินรบ ขีปนาวุธนำวิถี และโดรนพลีชีพของอิหร่าน ส่งผลให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพคูเวตเกิดความเข้าใจผิด และยิงสกัดกั้นเครื่องบินขับไล่ F-15E ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ ทั้ง 3 ลำจนตกลงในพื้นที่

อย่างไรก็ตาม ข่าวดีที่สุดท่ามกลางความสูญเสียคือ นักบินและเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องทั้ง 6 นายสามารถดีดตัวออกจากเครื่องได้ทันเวลา และได้รับการช่วยเหลือกลับสู่ฐานทัพอย่างปลอดภัยในสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ ด้านรัฐบาลคูเวตยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ พร้อมแสดงความขอบคุณต่อความร่วมมือและการสนับสนุนของกองทัพสหรัฐฯ ในปฏิบัติการรักษาความมั่นคงส่วนภูมิภาคที่กำลังดำเนินอยู่.

centcom.mil
อาคารที่ถูกทำลายจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในดะฮิเยห์ ชานเมืองทางใต้ของเบรุตของเลบานอน อังคารที่ 3 มีนาคม 2026 (AP Photo/Hussein Malla)
ควันลอยขึ้นจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในดะฮิเยห์ ชานเมืองทางใต้ของเบรุต ประเทศเลบานอน 3 มีนาคม 2026 (AP Photo/Hussein Malla)
(AP Photo/Hussein Malla)
ควันลอยขึ้นจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในดะฮิเยห์ ชานเมืองทางใต้ของเบรุต ประเทศเลบานอน 3 มี.ค.2026 (AP Photo/Bilal Hussein)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

วินาทีระทึก! นักบินเผยภาพ “ขีปนาวุธ” อิหร่านพุ่งผ่านหน้า ขณะบินสูง 3 หมื่นฟุต

9 วินาที ที่แล้ว
ใบเบิกทางชีวิตที่นักบินสหรัฐพกติดตัวในอิหร่านคืออะไร ข่าว

“ใบเบิกทางชีวิต” ยุทธโธปกรณ์ชิ้นสุดท้าย หลังเหตุ F-15E ถูกยิงตกในอิหร่าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาสินค้าในประเทศไทยลดลง 750 บาท หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงถึง 42 รายการเมื่อวานนี้ ซึ่งเป็นสถิติสูงสุด ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 3 มี.ค. 69 เปิดตลาดดิ่งลง 600 รูปพรรณขายออก 80,450 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
การโจมตีแบบสายฟ้าแลบด้วย AI สหรัฐฯ และอิสราเอลใช้ &quot;คล็อด&quot; โค่นล้มระบอบการปกครองของอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

สงคราม AI พ่นพิษ สหรัฐใช้ “Claude” ถล่มอิหร่าน หวั่นลดบทบาทมนุษย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

ผัวเฒ่าวัย 62 ขับกระบะพุ่งชนวงเหล้าเมีย 34 เจ็บสาหัส 2 ราย ปัดหึงกิ๊กตำรวจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิยบุตร ปลดพันธะพรรคส้ม ข่าวการเมือง

เหตุผล “ปิยบุตร” ประกาศปลดพันธะพรรคส้ม คืนสถานะปัญญาชนอิสระ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แผ่นดินไหวอินโดนีเซีย ข่าว

แผ่นดินไหว 6.1 เขย่าเกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย รับรู้แรงสั่น-ยันไร้สึนามิ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ไลฟ์สไตล์

11 ประเทศ “หลุมหลบภัย” หากโลกเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 3

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข่าว

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า แก่ “ร.อ.หญิง เรวดี – ร.อ.หญิง ปาริชาติ”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจติดอาวุธจับกุมผู้ต้องสงสัยหลังก่อเหตุใช้มีดสองเล่มทำร้ายร่างกายในเอดินบะระ ข่าวต่างประเทศ

โลกป่วน เอดินบะระระทึก! มือมีดคลั่งบุกเนิร์สเซอรี ไล่แทงคน ปิดล้อมวุ่น

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาตรฐานความปลอดภัยถูกตั้งคำถาม: มีผู้บาดเจ็บ 23 รายจากอุบัติเหตุครั้งใหญ่บนเวทีพิธีจบการศึกษา ข่าวต่างประเทศ

วินาทีระทึก! แสตนด์รับปริญญาถล่มที่เม็กซิโก นศ.ร่วงกระแทกพื้นเจ็บ 23 ราย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

อาลัย ทหารหนุ่มอนาคตไกล เสียชีวิตกะทันหัน พ่อโพสต์เศร้า “หลับให้สบายนะลูก”

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ริโอเฟอร์ดินานด์ ติดในดูไบ ข่าวกีฬา

ระทึกกลางดูไบ! ริโอ เฟอร์ดินานด์ ขวัญผวาพาลูกเมียหนีลงบังเกอร์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอลหญิงอิหร่าน ข่าวกีฬา

สังเวย 20 นักวอลเลย์บอลหญิงอิหร่าน หลังขีปนาวุธถล่ม

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลดราคาน้ำมัน 2568 เศรษฐกิจ

ช็อกผู้ใช้รถ! “เชลล์” ดีดราคาน้ำมัน 3 มี.ค. 69 ดีเซลพุ่งโหด 4.20 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์บวกเพิ่ม 1.50 บาท

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 3 3 69 ดูดวง

4 ราศีดวงความรักพุ่งแรง มีคนแอบปิ๊งแต่ขอซุ่มดูเชิงอยู่ห่างๆ เตรียมเปิดใจรับพลังบวก

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซิดนีย์ สวีนีย์ เผยความเซ็กซี่ในคอลเล็กชั่นชุดชั้นในใหม่ล่าสุดจาก SYRN บันเทิง

เซ็กซี่เกินต้าน! “ซิดนีย์” โชว์หุ่นสับ-อวดจีสตริงคอลเลคชั่นใหม่ ย้ำคอนเซปต์ปัง

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สรุปวิธีเอาตัวรอด รับมือวิกฤตสงคราม วางแผนการเงิน-หนี้สิน-ค่าเดินทาง

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตนักร้องญี่ปุ่นเดบิวต์นางเอก AV ค่ายดัง ในชื่อ &quot;นานาเสะ ทาซึนะ&quot; ข่าวต่างประเทศ

อดีตนักร้องญี่ปุ่น ผันตัวเล่นหนัง AV ค่ายดัง ในชื่อ “นานาเสะ ทาซึนะ” เริ่มเดบิวต์ 3 มี.ค. นี้

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
สไปเดอร์แมนโผล่พายเรือขายไอศกรีมกลางเขาสก ข่าวต่างประเทศ

ฝรั่งอึ้ง สไปเดอร์แมนเร่ขายไอติม เจอแซวทำอาชีพเสริม แห่ชมเหตุผลรักเมืองไทย

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
เชสแม็คนีล เสียชีวิต อายุ 49 ปี ข่าวกีฬา

อาลัยตำนานดิ่งพสุธา! วัย 49 ดับสลดขณะโดดวิงสูท ปิดฉากเส้นทาง 10,000 จัมพ์

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยลาว ย้อนหลังออกใกล้ วันมาฆบูชา 3 ปี รับงวด 2 มี.ค. 69 หวยลาว

สถิติหวยลาวย้อนหลัง 3 ปี ออกใกล้ วันมาฆบูชา รับงวด 2 มี.ค. 69

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 2 มีนาคม 2569 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 2 มีนาคม 2569 เช็กผลรางวัลสด สถิติหวยออกวันจันทร์ 15 งวด

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ปิดตลาดเดือด! ทองคำวันนี้ 2 มี.ค. 69 ผันผวน 42 รอบ พุ่งยับ 2,650 บาท ทะลุ 8 หมื่น

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
จีนประณามสหรัฐฯ-อิสราเอลโจมตีอิหร่านทำผู้นำสูงสุดเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

จีนซัดสหรัฐฯ ถล่มอิหร่าน สังหารผู้นำ ละเมิดอำนาจอธิปไตย หวั่นสงครามบานปลาย

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 03 มี.ค. 2569 15:22 น.| อัปเดต: 03 มี.ค. 2569 15:22 น.
71
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราคาสินค้าในประเทศไทยลดลง 750 บาท หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงถึง 42 รายการเมื่อวานนี้ ซึ่งเป็นสถิติสูงสุด

ราคาทองวันนี้ 3 มี.ค. 69 เปิดตลาดดิ่งลง 600 รูปพรรณขายออก 80,450 บาท

เผยแพร่: 3 มีนาคม 2569
การโจมตีแบบสายฟ้าแลบด้วย AI สหรัฐฯ และอิสราเอลใช้ &quot;คล็อด&quot; โค่นล้มระบอบการปกครองของอิหร่าน

สงคราม AI พ่นพิษ สหรัฐใช้ “Claude” ถล่มอิหร่าน หวั่นลดบทบาทมนุษย์

เผยแพร่: 3 มีนาคม 2569

ผัวเฒ่าวัย 62 ขับกระบะพุ่งชนวงเหล้าเมีย 34 เจ็บสาหัส 2 ราย ปัดหึงกิ๊กตำรวจ

เผยแพร่: 3 มีนาคม 2569
ปิยบุตร ปลดพันธะพรรคส้ม

เหตุผล “ปิยบุตร” ประกาศปลดพันธะพรรคส้ม คืนสถานะปัญญาชนอิสระ

เผยแพร่: 3 มีนาคม 2569
Back to top button