เพจดังแฉ ผอ.กองประกวดชายงาม ลวงเด็ก 17 อมนกเขา อ้างเส้นใหญ่ขู่ปิดปาก
เพจดังแฉ ผอ.กองประกวดชายงาม ล่อลวงเด็ก 17 ทำอนาจารและกักขัง ขู่ฟาดเงินปิดปาก อ้างเส้นใหญ่ ล่าสุดเหยื่อแจ้งความแล้ว
เพจเฟซบุ๊กชื่อดัง นิกกี้ขยี้ข่าว ได้โพสต์ข้อความ แฉพฤติกรรมสุดฉาวในวงการประกวดชายงาม โดยระบุว่า “ช็อคหนักมาก เวทีประกวดชายงามเวทีหนึ่ง ล่อลวงผู้เข้าประกวดไปอมนกเขา กักขังหน่วงเหนี่ยว ตอนนี้มีการแจ้งความดำเนินคดีแล้ว เด็กอายุ 17 ปี ผู้ก่อเหตุเป็นผู้อำนวยการกองประกวด อยากตัดวงจรอุบาทว์พวกนี้ที่สุด
คุณรับบทพี่เลี้ยงผู้เข้าประกวดแต่เบื้องหลังคุณคือแม่เล้าพ่อเล้าล่อลวงเด็ก ส่งเด็กให้ผู้มีอำนาจให้ผู้มีอิทธิพล ข่มขู่ว่าตัวเองมีเส้นสายยิ่งใหญ่ ถ้ามีปัญหาจะฟาดด้วยเงินเป็นค่าปิดปาก พร้อมคุกคามให้หวาดกลัว”
ล่าสุด เพจ นิกกี้ขยี้ข่าว ได้ออกมาอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ตอนนี้เห็นใบแจ้งความแล้ว ทราบชื่อนามสกุลผู้กระทำความผิด เป็นเจ้าของเวทีใหญ่ระดับประเทศในการประกวดผู้ชาย ถ้าหิวก็ควรไปซื้อกินไม่ใช่ไปข่มขืนใจคนอื่น”
หลังจากที่เพจดังกล่าวได้เปิดโปงเรื่องราวสุดฉาวโฉ่นี้ ทำให้ชาวเน็ตและแฟนนางงามต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก พร้อมทั้งตั้งข้อสงสัยและขุดคุ้ยหาความจริงว่าเวทีประกวดดังกล่าวคือเวทีใด และบุคคลที่มีพฤติกรรมเช่นนั้นคือใครกันแน่
