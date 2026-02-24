เป้ย ปานวาด ควงแฟนใหม่ ‘หมอต้น’ อวดรูปคู่เสิร์ฟความหวาน แฟนคลับฟิน

เป้ย ปานวาด อวดช็อตหวานควงแฟนใหม่ ‘หมอต้น’ ตะลุยเที่ยวญี่ปุ่น แฟนคลับแห่เอ็นดูดมเมนต์หวาน
หลังจากแฟนคลับลุ้นกันตัวโก่งกับภาพเงาปริศนาในช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมา ล่าสุดคุณแม่คนสวย เป้ย ปานวาด ก็ไม่ต้องให้ใครต้องเดาอีกต่อไป เพราะเจ้าตัวเดินหน้าอัปเกรดความหวานแบบจัดเต็มด้วยการโพสต์ภาพคู่ควงแขนแฟนหนุ่มตะลุยเที่ยวที่ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ประเทศญี่ปุ่น บรรยากาศบอกเลยว่าอบอวลไปด้วยมวลความรักที่ทำเอาแฟน ๆ เข้าไปคอมเมนต์แซวกันไม่หยุด
สาวเป้ย โพสต์ภาพที่ทั้งคู่เดินเที่ยวกัน พร้อมแคปชั่นที่สั้นแต่เอ็นดูสุด ๆ เป็นอิโมจิสัตว์ 2 ตัว คือ กระต่าย กับ หมี และมีอิโมจิรูปหิมะอีกหนึ่งตัว คาดว่าอิโมจิสัตว์นั้นอาจจะเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของทั้งสอง
ส่วนหนุ่มหล่อที่ก้าวเข้ามาดูแลหัวใจของสาวเป้ยนั้นไม่ใช่ใครที่ไหน แต่คือ นพ. นิติ ช่วยสกุล หรือ หมอต้น แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งชื่อดังที่มีดีกรีและประวัติการทำงานที่เรียกได้ว่าเพอร์เฟกต์สุด ๆ จบแพทยศาสตรบัณฑิต ได้เกียรตินิยมอันดับ 2 จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เมื่อปี 2554 และ จบหลักสูตรศัลยศาสตร์ตกแต่ง จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อปี 2562
หมอต้น โดดเด่นด้านศัลยกรรมเพื่อการลดอายุ เช่น การผ่าตัดดึงหน้า คอ และการยกคิ้วแบบส่องกล้อง และ ชำนาญทั้งการผ่าตัดแก้ไขโครงสร้างจมูกแบบเปิด, การเสริมหน้าอก, การดูดไขมัน ไปจนถึงการรักษามะเร็งผิวหนัง เป็นต้น
