ข่าวดาราบันเทิง

เป้ย ปานวาด ควงแฟนใหม่ ‘หมอต้น’ อวดรูปคู่เสิร์ฟความหวาน แฟนคลับฟิน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 13:47 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 13:47 น.
54
เป้ย ปานวาด กับ หมอต้น นิติ ช่วยสกุล แฟนใหม่เที่ยวญี่ปุ่น

เป้ย ปานวาด อวดช็อตหวานควงแฟนใหม่ ‘หมอต้น’ ตะลุยเที่ยวญี่ปุ่น แฟนคลับแห่เอ็นดูดมเมนต์หวาน

หลังจากแฟนคลับลุ้นกันตัวโก่งกับภาพเงาปริศนาในช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมา ล่าสุดคุณแม่คนสวย เป้ย ปานวาด ก็ไม่ต้องให้ใครต้องเดาอีกต่อไป เพราะเจ้าตัวเดินหน้าอัปเกรดความหวานแบบจัดเต็มด้วยการโพสต์ภาพคู่ควงแขนแฟนหนุ่มตะลุยเที่ยวที่ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ประเทศญี่ปุ่น บรรยากาศบอกเลยว่าอบอวลไปด้วยมวลความรักที่ทำเอาแฟน ๆ เข้าไปคอมเมนต์แซวกันไม่หยุด

สาวเป้ย โพสต์ภาพที่ทั้งคู่เดินเที่ยวกัน พร้อมแคปชั่นที่สั้นแต่เอ็นดูสุด ๆ เป็นอิโมจิสัตว์ 2 ตัว คือ กระต่าย กับ หมี และมีอิโมจิรูปหิมะอีกหนึ่งตัว คาดว่าอิโมจิสัตว์นั้นอาจจะเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของทั้งสอง

เป้ย ปานวาด และ หมอต้น-3
ภาพจาก Instagram : ppanward

ส่วนหนุ่มหล่อที่ก้าวเข้ามาดูแลหัวใจของสาวเป้ยนั้นไม่ใช่ใครที่ไหน แต่คือ นพ. นิติ ช่วยสกุล หรือ หมอต้น แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งชื่อดังที่มีดีกรีและประวัติการทำงานที่เรียกได้ว่าเพอร์เฟกต์สุด ๆ จบแพทยศาสตรบัณฑิต ได้เกียรตินิยมอันดับ 2 จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เมื่อปี 2554 และ จบหลักสูตรศัลยศาสตร์ตกแต่ง จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อปี 2562

หมอต้น โดดเด่นด้านศัลยกรรมเพื่อการลดอายุ เช่น การผ่าตัดดึงหน้า คอ และการยกคิ้วแบบส่องกล้อง และ ชำนาญทั้งการผ่าตัดแก้ไขโครงสร้างจมูกแบบเปิด, การเสริมหน้าอก, การดูดไขมัน ไปจนถึงการรักษามะเร็งผิวหนัง เป็นต้น

เป้ย ปานวาด และ หมอต้น
ภาพจาก Instagram : ppanward
เป้ย ปานวาด และ หมอต้น-2
ภาพจาก Instagram : ppanward
หมอต้น แฟนเป้ย ปานวาด
ภาพจาก Instagram : ppanward
เป้ย ปานวาด และ หมอต้น-4
ภาพจาก Instagram : ppanward
เป้ย ปานวาด
ภาพจาก Instagram : tonii.plastics

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Panward Hemmanee (@ppanward)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวอาชญากรรม

วงจรปิดมัด “อดีตแฟนหึงโหด” ขับตู้ทึบสะกดรอย ขยี้ร่างอดีตแฟนสาว-สามีดับคาที่

1 นาที ที่แล้ว
ศาลนัดตรวจฟ้อง 8 กกต. ใช้บัตรเลือกตั้งทุจริตฯ มีคิวอาร์โค้ด-บาร์โค้ด ข่าวการเมือง

ด่วน! ศาลนัดตรวจฟ้อง 8 กกต. ใช้บัตรเลือกตั้งทุจริตฯ มีคิวอาร์โค้ด-บาร์โค้ด

22 นาที ที่แล้ว
ภาพแรก เยาวชนอยุธยาที่ได้รับบาดเจ็บเริ่มฟื้นคืนสติหลังอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันด้วยความเร็วสูง ข่าว

เปิดภาพล่าสุด “วัยรุ่นอยุธยา” บึ่งจยย. “ดับเครื่องชน” ก๊วนโจ๋วังน้อยสลบคาพื้น

33 นาที ที่แล้ว
จ่านิว เฮ ศาลยกฟ้อง หมิ่นประมาท กกต. ชี้ติชมโดยสุจริต ข่าวการเมือง

จ่านิว เฮ ศาลยกฟ้อง หมิ่นประมาท กกต. ชี้ติชมโดยสุจริต

34 นาที ที่แล้ว
เป้ย ปานวาด กับ หมอต้น นิติ ช่วยสกุล แฟนใหม่เที่ยวญี่ปุ่น ข่าวดารา

เป้ย ปานวาด ควงแฟนใหม่ ‘หมอต้น’ อวดรูปคู่เสิร์ฟความหวาน แฟนคลับฟิน

34 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” โต้ปิดดีลจัดตั้งรัฐบาล ยังไม่รู้บิ๊กเซอร์ไพรส์ “ธรรมนัส” 25 ก.พ.

34 นาที ที่แล้ว
โรงเรียน อยู่ห่างจากจังหวัด 13 กิโลเมตร อักษรย่อของโรงเรียน ฉ. ช. ๙ ใช้กับนักเรียน พ.ส. ใช้กับครุภัณฑ์ ข่าว

ประวัติ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ฉะเชิงเทรา บ้านหลังใหม่ “อ.สกล”

39 นาที ที่แล้ว
อนุทิน ชาญวีรกูล และ จ๋า ธนนนท์-2 เศรษฐกิจ

เปิดกรุสมบัติ อนุทิน รวย 3.3 พันล้าน ลดลง 618 ล้านบาท เป็นหนี้ 1.5 ล้าน

45 นาที ที่แล้ว
&quot;ม้า อรนภา&quot; แจงหลังจ่ายค่าปรับ ไม่ติดป้ายราคาบนห่อหมก ยอมรับสะเพร่าเอง บันเทิง

“ม้า อรนภา” แจงดรามา ไม่ติดป้ายราคาห่อหมก ยอมรับสะเพร่าเอง จ่ายค่าปรับแล้ว

51 นาที ที่แล้ว
ผู้ก่อตั้ง ASOS แฟนสาว ข่าวต่างประเทศ

ปริศนาผู้ก่อตั้ง ASOS ดิ่งสยอง 17 ชั้น! เมียเด็กท้าพิสูจน์ ไม่เชื่อ ฆ่าตัวตาย

55 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สนามบินสวุรรณภูมิ ขอโทษ จนท. X-Ray พฤติกรรมไม่เหมาะสม สั่งปรับปรุงแล้ว

55 นาที ที่แล้ว
ออสเตรเลียไม่เข็ด จ่อรับกลุ่มเชื่อมโยง ISIS 34 ชีวิตกลับประเทศ สิทธิมนุษยชนมาที่ 1 ข่าวต่างประเทศ

ออสเตรเลียไม่เข็ด จ่อรับกลุ่มเชื่อมโยง ISIS 34 ชีวิตกลับประเทศ สิทธิมนุษยชนมาที่ 1

59 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ว่าที่ สส. พรรคส้ม เดือด อยากเจอหน้า คสพป. โดนวิจารณ์กระบวนการคัดกรอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

10 เลขดัง แม่ทำเนียน งวด 1 มี.ค. 69 หวยสัญจรสุราษฎร์ธานี เลขการเมืองมาครบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระจันทร์สีเลือด วันมาฆบูชา 2569 ตื่นตาตื่นใจ 5 จุดทั่วประเทศ ข่าว

พระจันทร์สีเลือด วันมาฆบูชา 2569 ตื่นตาตื่นใจ 5 จุดทั่วประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้นแล้ว เอริก เปแตร์ นักพากย์ Kratos เกม God of war-Dragon Ball Z เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

สิ้นแล้ว เอริก เปแตร์ นักพากย์ Kratos เกม God of war-Dragon Ball Z เสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปคดี “ทนายตั้ม ษิทรา” ทำไมรอดยึดทรัพย์ แต่คดีอาญายังไม่จบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน แบงค์ ศุภณัฐ สส.กทม. อู้ฟู่ทะลุ 400 ล้าน หล่อรวยฉลาด ครบเครื่อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อ.สกล เผยแล้วจะไปคุมทีมไหนต่อ ยืนยันลูกศิษย์หมอนทองตามไปด้วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

รีแมตช์หยุดโลก! ฟลอยด์ vs ปาเกียว ภาค 2 คอนเฟิร์มตะบันหน้า Netflix ยิงสด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทนายเดชา&quot; ชี้โทษมือเผา &quot;น้องมอลลี่&quot; สุนัขไซบีเรียน เจอจำคุกสูงสุด 7 ปี ข่าว

“ทนายเดชา” ชี้โทษมือเผา “น้องมอลลี่” สุนัขไซบีเรียน เจอจำคุกสูงสุด 7 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อัปเดตอาการล่าสุด “สนธิ” หลังล้มหัวฟาดเสา เตรียมคัมแบ็กจัดรายการ 4 มี.ค.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

แจกใบเต็ม เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวดหวยสัญจรสุราษฎร์ธานี 1 มี.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! กกต. สั่งเลือกตั้งซ่อมพะเยา เขต 1 หน่วยที่ 6 ข่าวการเมือง

ด่วน! กกต. สั่งเลือกตั้งซ่อมพะเยา เขต 1 หน่วยที่ 6 วันที่ 1 มี.ค. 69 พบจำนวนผู้ใช้สิทธิคลาดเคลื่อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กู่ อ้ายหลิง นักสกีทีมชาติจีนวัย 22 ปี สูญเสียคุณยาย ข่าวต่างประเทศ

Eileen Gu นักสกีจีน ปล่อยโฮ คุณยายเสียชีวิตไม่กี่นาที หลังคว้าเหรียญทองโอลิมปิก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 13:47 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 13:47 น.
54
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วงจรปิดมัด “อดีตแฟนหึงโหด” ขับตู้ทึบสะกดรอย ขยี้ร่างอดีตแฟนสาว-สามีดับคาที่

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569
ศาลนัดตรวจฟ้อง 8 กกต. ใช้บัตรเลือกตั้งทุจริตฯ มีคิวอาร์โค้ด-บาร์โค้ด

ด่วน! ศาลนัดตรวจฟ้อง 8 กกต. ใช้บัตรเลือกตั้งทุจริตฯ มีคิวอาร์โค้ด-บาร์โค้ด

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569
ภาพแรก เยาวชนอยุธยาที่ได้รับบาดเจ็บเริ่มฟื้นคืนสติหลังอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันด้วยความเร็วสูง

เปิดภาพล่าสุด “วัยรุ่นอยุธยา” บึ่งจยย. “ดับเครื่องชน” ก๊วนโจ๋วังน้อยสลบคาพื้น

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569
จ่านิว เฮ ศาลยกฟ้อง หมิ่นประมาท กกต. ชี้ติชมโดยสุจริต

จ่านิว เฮ ศาลยกฟ้อง หมิ่นประมาท กกต. ชี้ติชมโดยสุจริต

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button