เปิดกรุสมบัติ อนุทิน รวย 3.3 พันล้าน ลดลง 618 ล้านบาท เป็นหนี้ 1.5 ล้าน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 13:36 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 13:38 น.
60
อนุทิน ชาญวีรกูล และ จ๋า ธนนนท์-2
ภาพจาก Instagram : jaa.thananon

เปิดรายละเอียด บัญชีทรัพย์สิน “อนุทิน ชาญวีรกูล” คู่สมรส อู้ฟู่ 3.3 พันล้านบาท แต่ลดลงจากรอบก่อนกว่า 618 ล้าน!

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล (นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย) กรณีพ้นจากตำแหน่ง สส. เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2568 โดยเป็นการแจ้งทรัพย์สินร่วมกับคู่สมรส (น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ)

สรุปภาพรวมทรัพย์สินและหนี้สิน อนุทิน-ภรรยา

  • ทรัพย์สินรวมทั้งหมด: 3,361,669,023 บาท

  • หนี้สินรวมทั้งหมด: 1,479,022 บาท

เจาะลึกทรัพย์สิน “นายอนุทิน ชาญวีรกูล” รวมกว่า 3.28 พันล้านบาท

ทรัพย์สินส่วนใหญ่ของนายอนุทินอยู่ในรูปแบบของเงินฝาก สิทธิสัมปทาน และยานพาหนะ

  • เงินฝาก: 1,108,527,887 บาท

  • สิทธิและสัมปทาน: 960,941,769 บาท

  • ยานพาหนะ: 742,415,897 บาท

  • ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่ 2 แสนบาทขึ้นไป): 205,540,000 บาท

  • เงินให้กู้ยืม: 135,988,731 บาท (ปัจจุบันเหลือลูกหนี้เพียงรายการเดียวคือ บจก.ไทยสเปเชียล สตีล)

  • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง: 60,601,000 บาท

  • ที่ดิน: 50,102,250 บาท

  • เงินลงทุน: 20,109,900 บาท (มีการระบุเรื่องการโอนหุ้น STPI จำนวน 178,306,142 หุ้น ให้ บลจ.เกียรตินาคินภัทร เป็นผู้จัดการทรัพย์สินของรัฐมนตรี โดยไม่ได้ระบุมูลค่า)

  • หนี้สิน: 358,139 บาท

จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ - 5

เจาะลึกทรัพย์สินคู่สมรส น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ

น.ส.ธนนนท์ เจ้าของกิจการร้านจ่าจ้าคอฟฟี่ มีทรัพย์สินรวม 77,441,586 บาท โดยแบ่งเป็น:

  • ทรัพย์สินอื่น: 26,164,900 บาท

  • ที่ดิน: 16,659,200 บาท

  • เงินลงทุน: 15,000,000 บาท

  • เงินฝาก: 14,504,986 บาท

  • สิทธิและสัมปทาน / สิ่งปลูกสร้าง / ยานพาหนะ: รวมประมาณ 5.1 ล้านบาท

  • หนี้สิน: 762,742 บาท (เป็นเงินเบิกเกินบัญชีทั้งหมด)

ทำไมทรัพย์สินถึง “ลดลง” กว่า 618 ล้านบาท?

หากนำข้อมูลนี้ไปเทียบกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินเมื่อครั้งพ้นตำแหน่งรองนายกฯ และ รมว.มหาดไทย (ในรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร) เมื่อ 19 มิ.ย. 2568 จะพบว่า ทรัพย์สินรวมหายไปประมาณ 618.4 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 2 ส่วน คือ

  1. หมวดเงินลงทุนหายไป: ยอดเดิมเคยแจ้งไว้กว่า 655 ล้านบาท รวมถึงการคืนหลักทรัพย์ในการถือหุ้น “เครือซิโน-ไทย” กว่า 639 ล้านบาท แต่ในครั้งนี้ยอดเงินลงทุนเหลือเพียง 20 ล้านบาทเศษ เนื่องจากหุ้น STPI ถูกโอนเข้าสู่สัญญาจัดการทรัพย์สินของรัฐมนตรี (Blind Trust) ไปแล้ว

  2. ลูกหนี้ลดลง: ยอดเงินให้กู้ยืมเดิมมีลูกหนี้ 5 รายการ (รวมราว 159 ล้านบาท) แต่ปัจจุบันมีการชำระและจัดการจนเหลือเพียงยอดหนี้ของ บจก.ไทยสเปเชียล สตีล เท่านั้น

เปิดเส้นทางรัก “อนุทิน” นายกฯ คนที่ 32 ย้อนรอยชีวิตคู่ 2 อดีตภรรยา ที่ไม่ค่อยมีใครรู้

