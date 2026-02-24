เปิดกรุสมบัติ อนุทิน รวย 3.3 พันล้าน ลดลง 618 ล้านบาท เป็นหนี้ 1.5 ล้าน

เปิดรายละเอียด บัญชีทรัพย์สิน “อนุทิน ชาญวีรกูล” คู่สมรส อู้ฟู่ 3.3 พันล้านบาท แต่ลดลงจากรอบก่อนกว่า 618 ล้าน!
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล (นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย) กรณีพ้นจากตำแหน่ง สส. เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2568 โดยเป็นการแจ้งทรัพย์สินร่วมกับคู่สมรส (น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ)
สรุปภาพรวมทรัพย์สินและหนี้สิน อนุทิน-ภรรยา
-
ทรัพย์สินรวมทั้งหมด: 3,361,669,023 บาท
-
หนี้สินรวมทั้งหมด: 1,479,022 บาท
เจาะลึกทรัพย์สิน “นายอนุทิน ชาญวีรกูล” รวมกว่า 3.28 พันล้านบาท
ทรัพย์สินส่วนใหญ่ของนายอนุทินอยู่ในรูปแบบของเงินฝาก สิทธิสัมปทาน และยานพาหนะ
-
เงินฝาก: 1,108,527,887 บาท
-
สิทธิและสัมปทาน: 960,941,769 บาท
-
ยานพาหนะ: 742,415,897 บาท
-
ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่ 2 แสนบาทขึ้นไป): 205,540,000 บาท
-
เงินให้กู้ยืม: 135,988,731 บาท (ปัจจุบันเหลือลูกหนี้เพียงรายการเดียวคือ บจก.ไทยสเปเชียล สตีล)
-
โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง: 60,601,000 บาท
-
ที่ดิน: 50,102,250 บาท
-
เงินลงทุน: 20,109,900 บาท (มีการระบุเรื่องการโอนหุ้น STPI จำนวน 178,306,142 หุ้น ให้ บลจ.เกียรตินาคินภัทร เป็นผู้จัดการทรัพย์สินของรัฐมนตรี โดยไม่ได้ระบุมูลค่า)
-
หนี้สิน: 358,139 บาท
เจาะลึกทรัพย์สินคู่สมรส น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ
น.ส.ธนนนท์ เจ้าของกิจการร้านจ่าจ้าคอฟฟี่ มีทรัพย์สินรวม 77,441,586 บาท โดยแบ่งเป็น:
-
ทรัพย์สินอื่น: 26,164,900 บาท
-
ที่ดิน: 16,659,200 บาท
-
เงินลงทุน: 15,000,000 บาท
-
เงินฝาก: 14,504,986 บาท
-
สิทธิและสัมปทาน / สิ่งปลูกสร้าง / ยานพาหนะ: รวมประมาณ 5.1 ล้านบาท
-
หนี้สิน: 762,742 บาท (เป็นเงินเบิกเกินบัญชีทั้งหมด)
ทำไมทรัพย์สินถึง “ลดลง” กว่า 618 ล้านบาท?
หากนำข้อมูลนี้ไปเทียบกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินเมื่อครั้งพ้นตำแหน่งรองนายกฯ และ รมว.มหาดไทย (ในรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร) เมื่อ 19 มิ.ย. 2568 จะพบว่า ทรัพย์สินรวมหายไปประมาณ 618.4 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 2 ส่วน คือ
-
หมวดเงินลงทุนหายไป: ยอดเดิมเคยแจ้งไว้กว่า 655 ล้านบาท รวมถึงการคืนหลักทรัพย์ในการถือหุ้น “เครือซิโน-ไทย” กว่า 639 ล้านบาท แต่ในครั้งนี้ยอดเงินลงทุนเหลือเพียง 20 ล้านบาทเศษ เนื่องจากหุ้น STPI ถูกโอนเข้าสู่สัญญาจัดการทรัพย์สินของรัฐมนตรี (Blind Trust) ไปแล้ว
-
ลูกหนี้ลดลง: ยอดเงินให้กู้ยืมเดิมมีลูกหนี้ 5 รายการ (รวมราว 159 ล้านบาท) แต่ปัจจุบันมีการชำระและจัดการจนเหลือเพียงยอดหนี้ของ บจก.ไทยสเปเชียล สตีล เท่านั้น
