สตง. ออกแถลงชี้แจงการใช้งบทำ MV ยันไม่ได้มีการจัดจ้าง ทำเองในองค์กร

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ออกแถลงชี้แจงการใช้งบทำ MV ยันไม่ได้มีการจัดจ้างหรือใช้งบแต่อย่างใด เพราะทำเองในองค์กร

จากกรณีประเด็นร้อนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ภายหลังจากที่ เพจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. มิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ “ปณิธานคนตรวจเงิน” ที่ผู้ว่าฯ สตง. แต่งเนื้อร้องเอง ปลุกใจข้าราชการจับมือฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อแผ่นดิน ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ รวมถึงใกล้ครบรอบ 1 ปีเหตุตึก สตง. ถล่ม ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก รวมถึงโดนตั้งคำถามเรื่องการใช้งบประมาณด้วย

ล่าสุดทางเพจเฟซบุ๊ก สตง. โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ชี้แจงกรณีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบมิวสิควิดีโอ

ตามที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ (MV) ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) นั้น ในนามของสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสาร องค์กร ใคร่ขอขอบพระคุณทุกคำติชมและข้อเสนอแนะ ซึ่งเราถือเป็นกระจกสะท้อนการทำงานที่มีค่ายิ่ง เพื่อนำไปปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น
ในการนี้ สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงใน 2 ประเด็นหลัก เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนี้

1.ด้านงบประมาณในการดำเนินงาน

สื่อประชาสัมพันธ์ชุดดังกล่าว “ไม่ได้มีการจัดจ้างหรือใช้งบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด” แต่เป็นผลงานที่เกิดจากการผลิตเองภายใน (In-house Production) โดยบุคลากรของสำนักประชาสัมพันธ์และ สื่อสารองค์กร ซึ่งมีความตั้งใจที่จะนำเสนอรูปแบบการสื่อสารใหม่ ๆ เพื่อให้เนื้อหาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ที่หลากหลายขึ้น โดยใช้อุปกรณ์และทรัพยากรที่มีอยู่เดิมของสำนักงาน
2.ด้านการบริหารจัดการบุคลากรและเวลา

การถ่ายทำและการผลิตสื่อขุดนี้ เป็นการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติของสำนักประชาสัมพันธ์ฯ มิได้มีการเบียดบังเวลาราชการของบุคลากรในส่วนงานอื่น หรือส่งผลกระทบต่อภารกิจหลักขององค์กร แต่อย่างใด โดยเจ้าหน้าที่ที่ปรากฏในสื่อล้วนมีความมุ่งมั่นที่ต้องการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรด้วยจิตอาสา

“เราขอน้อมรับทุกความคิดเห็นด้วยความยินดี และขอยืนยันว่า สตง. ยังคงยึดมั่น ในหลักการใช้ทรัพยากรของรัฐให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด และจะนำเสียงสะท้อนในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการ สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคมที่ดียิ่งขึ้นต่อไป”

