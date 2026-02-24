ข่าว

ลูกคนตายโทรด่า “ทนายเกิดผล” คดีคนค้ำรัวยิงลูกหนี้ดับ สวนกลับเจ็บ “สมเป็นผู้สืบสันดาน”

ดราม่าเดือดภาคต่อ ลูกคนตายต่อสายตรงด่า "ทนายเกิดผล" คดีคนค้ำรัวยิงลูกหนี้ดับ ทนายสวนกลับเจ็บ "สมเป็นผู้สืบสันดาน"

ร้อนฉ่าต่อเนื่องจากเมื่อวาน หลังจากคดีสะเทือนใจสิงห์นักค้ำประกัน ศาลฎีกามีคำพิพากษาให้ “รอลงอาญา” จำเลย (ผู้ค้ำประกัน) ก่อเหตุใช้ปืนยิงลูกหนี้จนเสียชีวิต เนื่องจากถูกหยามเกียรติและข่มเหงจิตใจอย่างรุนแรง ล่าสุดเรื่องนี้มีควันหลงดราม่าตามมาติดๆ

สายตรงจากลูกผู้ตาย ถึง ทนายเกิดผล

เมื่อคืนที่ผ่านมา ทนายเกิดผล แก้วเกิด ทนายความฝั่งจำเลย ได้ออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า หลังจากที่ตนโพสต์เล่าผลคำพิพากษาศาลฎีกาที่ให้รอลงอาญาในคดีนี้ออกไป ปรากฏว่าลูกของผู้ตาย ได้โทรศัพท์มาด่าทอด้วยความโกรธแค้น ต่อว่าทนายความด้วยประโยคที่รุนแรงว่า “พวกฆาตกรฆ่าพ่อกู”

งานนี้ทนายเกิดผลไม่ได้ตอบโต้ด้วยคำหยาบคาย แต่ได้โพสต์ทิ้งท้ายด้วยประโยคสั้นๆ ที่เจ็บจี๊ดลึกถึงทรวงว่า “อืม.. สมกับคำว่า ‘ผู้สืบสันดาน’ จริงๆ” ซึ่งคำว่า ผู้สืบสันดาน แม้จะเป็นศัพท์ทางกฎหมายที่หมายถึงทายาทสายตรง (เช่น ลูก หลาน เหลน ลื้อ) แต่ในบริบทนี้ ชาวเน็ตต่างตีความว่าเป็นการใช้คำเสียดสีพฤติกรรมได้อย่างเจ็บแสบเลยทีเดียว

ย้อนรอยคดี ทำไมศาลถึงปรานีให้ “รอลงอาญา”

สำหรับใครที่พลาดข่าวนี้ไป คดีนี้มีที่มาที่ไปจากความเจ็บช้ำของผู้ค้ำประกันที่ถูกหักหลัง จำเลยไปเซ็นค้ำประกันเงินกู้ 4 สัญญา รวม 5 ล้านบาทให้ผู้ตาย แต่ผู้ตายตั้งใจเบี้ยวหนี้ ปล่อยให้คนค้ำถูกฟ้อง ถูกยึดที่นาทำกิน จนเครียดสะสมและล้มป่วย

เมื่อจำเลยเดินทางไปเจรจาขอให้ผู้ตายมารับผิดชอบหนี้ ผู้ตายกลับไม่แคร์ ซ้ำยังด่าทอเยาะเย้ยด้วยความสะใจว่า “เสือกโง่มาค้ำประกันเอง” คำพูดแทงใจดำนั้นทำให้จำเลยฟิวส์ขาด บันดาลโทสะชักปืนออกมายิงผู้ตายจนเสียชีวิต

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์สั่งจำคุก 8 ปี แต่ ศาลฎีกา พิจารณาแล้วมองว่าพฤติการณ์ของผู้ตายที่ตั้งใจเบี้ยวหนี้แล้วยังมาพูดจาท้าทาย ถือเป็นการข่มเหงจิตใจจำเลยอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม จึงแก้โทษให้เหลือจำคุก 5 ปี และ รอลงอาญา 2 ปี ทำให้จำเลยไม่ต้องเข้าไปรับโทษในเรือนจำ

เรียกว่าคดีนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนสติชั้นดี ทั้งสำหรับคนที่กำลังจะเซ็นค้ำประกันให้ใคร และคนที่เป็นลูกหนี้เลยครับ

