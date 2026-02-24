ข่าว

กองทัพสหรัฐฯ ส่งมอบยานเกราะ Stryker ให้ไทย 17 คัน ชี้เขมรไม่ทำตามกติกา

เผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 09:33 น.
กองทัพสหรัฐฯ ส่งมอบยานเกราะ Stryker ให้ไทย 17 คัน ชี้เขมรไม่ทำตามกติกา ชื่นชมไทยที่มีความอดทนอดกลั้นในการรับมือกับเขมร

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก ให้การต้อนรับ พลโท แมทธิว แมคฟาร์เลน (Matthew McFarlane) แม่ทัพน้อยที่ 1 กองทัพบกสหรัฐฯ และคณะ ณ ห้อง จปร. อาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ กองบัญชาการกองทัพบก เพื่อหารือความร่วมมือทางทหารระหว่างกัน ยกระดับการฝึกร่วม/ผสม Cobra Gold, Hahuman Gardian และความร่วมมือด้านการพัฒนาหน่วยยานเกราะล้อยาง Stryker

ระหว่างการหารือ กองทัพบกได้ขอบคุณกองทัพสหรัฐฯ ที่ให้เกียรติเดินทางมาร่วมการฝึกร่วม/ผสม Cobra Gold แสดงออกถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงที่เข้มแข็ง และความตั่งใจที่จะพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลร่วมกัน ให้ความสำคัญกับการบูรณาการเทคโนโลยีทางทหารในปฏิบัติการรบหลายมิติ โดยเฉพาะสงครามไซเบอร์และอวกาศ อีกทั้งยังกล่าวถึงการฝึกผสม Hanuman Guardian ที่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และช่วยพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพล โดยเฉพาะการฝึกใช้ระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ

ด้านยานเกราะล้อยาง Stryker กองทัพบกได้แสดงความขอบคุณต่อกองทัพสหรัฐฯ ที่สนับสนุนยานเกราะล้อยางภายใต้โครงการ EDA (Excess Defense Articles) จำนวน 17 คัน ซึ่งจะมีพิธีมอบในห้วงพิธีปิดการฝึก Hanuman Guardian 2026 พร้อมส่ง Stryker Brigade Combat Team มาช่วยฝึกสอนด้านเทคนิคการใช้งาน การบำรุงรักษา และยุทธวิธีการรบแบบเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาหน่วยยานเกราะล้อยางของกองทัพบก

ผู้บัญชาการทหารบกได้แสดงจุดยืนต่อสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทย–กัมพูชา พร้อมยืนยันว่ากองทัพบกยึดมั่นในการปฏิบัติการเพื่อรักษาอธิปไตยตามหลักการสากลของการป้องกันตนเอง โดยได้ขอให้สหรัฐฯ สนับสนุนกองทัพบกและเชื่อมั่นในแนวทางการดำเนินการอย่างสันติวิธี

ทั้งนี้ สหรัฐฯ ได้แสดงความชื่นชมที่กองทัพบกปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังอย่างเคร่งครัด ชื่นชมกองทัพไทยที่ใช้ความอดกลั้นดีกว่ากัมพูชาที่ไม่ทำตามกติกา และกล่าวแสดงความภาคภูมิใจที่มีประเทศไทยเป็นพันธมิตรมาอย่างยาวนาน สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางทหารที่แน่นแฟ้นและความไว้วางใจระหว่างสองประเทศ

เผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 09:33 น.
