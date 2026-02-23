ข่าวดาราบันเทิง

ปลาคาร์ฟ เชิญยิ้ม เล่ายุคคาเฟ่ล่ม รายได้หลักหมื่น ก่อนงานหด ติดพนัน-เมียทิ้ง ชีวิตติดลบ

ปลาคาร์ฟ เชิญยิ้ม เล่ามรสุมชีวิตถูกเมียทิ้ง งานหด

ย้อนชีวิต ปลาคาร์ฟ เชิญยิ้ม อดีตตลกหน้านิ่งยุค 90 เจอมรสุมชีวิต รายได้หลักหมื่นต่อวันสู่วันไร้งาน คาเฟ่ล่มสลาย ติดพนัน-บ้านถูกยึด ยอมรับผิดพลาด ละเลยคนรักทำครอบครัวพัง

ในยุคที่ตลกคาเฟ่อยูา่ในช่วงที่รุ่งเรืองสุด ๆ ชื่อหนึ่งที่อยู่ในใจทุกคนเสมอคงหนีไม่พ้น ปลาคาร์ฟ เชิญยิ้ม หรือ ต้อย อิศเรศวร์ ชูศรีชยาฤทธิ์ อดีตตลกหน้านิ่งระดับตำนานในยุค 90 ที่ออกมาอัปเดตชีวิตหลังห่างหายไปจากหน้าจอทีวี ผ่านรายการเลี้ยงชีพ พอดแคสต์ ช่องยูทูป KoBoyKrush เผยเส้นทางชีวิตที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ จากจุดสูงสุดของวงการตลกคาเฟ่สู่การกลับคืนสามัญในวัย 63 ปี

ปลาคาร์ฟ เชิญยิ้ม เป็นคนจังหวัดลพบุรี เติบโตมาในครอบครัวลิเกคณะเทวราช โดยมีคุณพ่อเป็นหัวหน้าคณะและคุณแม่เป็นแม่ค้าขายผัก เขาเป็น 1 ในพี่น้อง 12 คน จนรู้จักตลกชื่อดัง โน้ต เชิญยิ้ม ในอดีตปลาคาร์ฟเคยเป็นนักดนตรีตีระนาดและตีตะโพนให้คณะลิเก ก่อนจะผันตัวไปเล่นดนตรีไทยที่ร้านอาหารในพัทยา ได้ค่าแรงวันละ 80 บาท โดยมีภรรยาเป็นนางรำ จนกระทั่งพี่สาวซึ่งเป็นนางเอกลิเกไปร้องเพลงที่วิสุทธิกษัตริย์คาเฟ่ และได้รับการติดต่อจาก โน้ต เชิญยิ้ม ให้ปลาคาร์ฟมาเป็นวงดนตรีแบ็คอัพให้คณะตลก แลกกับค่าจ้างวันละ 500 บาท

จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อตลกในคณะแยกตัวออกไปกะทันหัน ประกอบกับคนที่นัดมาแทนเล่นตลกขัดข้องไม่ยอมมา ฝั่งโน้ตจึงดึงตัวปลาคาร์ฟขึ้นมาเล่นตลกบนเวทีแทน แม้ช่วงแรกตนจะเล่นไม่เป็นและเถียงมุกไม่ทัน แต่เพราะคาแรคเตอร์หน้าตาย ยืนนิ่ง ๆ ให้คนอื่นอำ ทำให้คนดูขำจนกลายเป็นเอกลักษณ์ ส่วนฉายา ‘ปลาคาร์ฟ’ นั้น โน้ต เชิญยิ้ม เป็นคนตั้งให้

ในยุคทองของคาเฟ่ ช่วงปี พ.ศ. 2538-2540 คณะโน้ต เชิญยิ้มโด่งดังสุดขีด รับงานมากสุดถึง 8 ที่ต่อวัน รายได้ช่วงเทศกาลปีใหม่, ลอยกระทง หรือ สงกรานต์ เขาเคยได้สูงสุดถึง วันละ 40,000 กว่าบาทต่อคน แถมโน้ตยังมีกฎแฟร์ ๆ คือทิปที่ได้มาจะถูกนำมาแบ่งนักดนตรีและนักแสดงทุกคนเท่ากันหมด

ชีวิตปัจจุบัน ปลาคาร์ฟ เชิญยิ้ม
ภาพจาก Youtube : KoBoyKrush

แม้รายได้จะมหาศาล แต่ปลาคาร์ฟกลับหมดเงินไปกับเสื้อผ้าแบรนด์เนมเพราะอยู่ในคณะใหญ่ และที่หนักสุดคือ แทงหวย และ เล่นสนุกเกอร์อย่างหนักจนไม่ยอมกลับบ้าน บางวันเลิกงานตี 5 แวะแทงสนุกเกอร์ต่อจนถึงเช้า ภรรยาของเขาที่หาเงินเก่งจากการขายเครื่องสำอาง ไม่เคยบ่นหรือขอเงินปลาคาร์ฟใช้ แต่เธอใช้วิธีเขียนไดอารี่ปึกหนา บันทึกพฤติกรรมของคนรักทุกวันว่ากลับบ้านกี่โมง ก่อนจะตัดสินใจตัดความสัมพันธ์ ตลกดังยืนยันว่าตนไม่มีเรื่องผู้หญิงอื่น แต่ยอมรับผิดที่ไม่มีเวลาให้ครอบครัวและละเลยภรรยา

เมื่อยุคคาเฟ่ล่มกะทันหัน รายได้หลักหายวับไปกับตา บ้านที่ปลาคาร์ฟเคยวางดาวน์ไป 350,000 บาท และผ่อนเดือนละ 15,000 บาทมานานถึง 5 ปีเต็ม เมื่อเข้าสู่ปีที่ 6 ที่ขาดส่ง หมายศาลตราครุฑมาแปะหน้าบ้าน ทำให้เขาต้องย้ายออกไม่งั้นโดนยึดของในบ้าน รถยนต์ที่เคยมีก็โดนยึดเช่นกัน เขาเคยพยายามไปหุ้นเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อน แต่เอาชื่อไปติดป้ายช่วยขายกลับไม่ได้ส่วนแบ่งอะไรเลย

หนำซ้ำในช่วงหลัง เขายังเคยถูกนายหน้าติดต่อจ้างงานคณะตลกโดยกดราคาจากหลักแสนเหลือเพียง 15,000 บาท

ปัจจุบันในวัย 63 ปี ปลาคาร์ฟกลับไปใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่กับพี่สาวที่จังหวัดลพบุรี เขายอมรับว่าร่างกายอ่อนแอลงมากและเหนื่อย หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 แต่ไม่กล้าไปตรวจสุขภาพเพราะกลัวเจอโรคร้ายแบบฉับพลันเหมือนเพื่อนสนิทที่เพิ่งเสียชีวิตจากมะเร็งปอด

ทุกวันนี้เขาเลี้ยงชีพด้วยการกลับไปใช้สเต็ปเดิม คือรับจ้างเล่นดนตรีปี่พาทย์มอญตามงานศพ งานบวช ได้ค่าแรงวันละ 300-600 บาท แม้จะตั้งวงดนตรีของตัวเองในราคา 15,000 บาทต่อวัน แต่ก็มักถูกเจ้าภาพยกเลิกคิวเพื่อไปจ้างวงที่ราคาถูกกว่า

สวำหรับใครที่อยากฟังบทสัมภาษณ์ของ ปลาคาร์ฟ เชิญยิ้ม และ โกบอย สามารถรับชมได้ที่รายการเลี้ยงชีพ ผ่านช่องยูทูป Koboykrush

