รถถัง บุกกองปราบฯ แจ้งจับเกรียนคีย์บอร์ดด่าบุพการี ลั่น “ขอรับคำขอโทษเป็นเงินสด”

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 ก.พ. 2569 17:31 น.| อัปเดต: 19 ก.พ. 2569 17:32 น.
65
รถถัง จิตรเมืองนนท์ บุกกองปราบฯ แจ้งจับเกรียนคีย์บอร์ดด่าลามปามบุพการี ลั่น “ขอรับคำขอโทษเป็นเงินสด”

เกิดอะไรขึ้น? รถถัง จิตรเมืองนนท์ บุกกองปราบฯ แจ้งความดำเนินคดีเกรียนคีย์บอร์ดโพสต์หมิ่นประมาทลามปามถึงครอบครัว ยันไม่รับกระเช้า คำขอโทษต้องเป็นเงินสดเท่านั้น

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 19 ก.พ. 69 ณ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) รถถัง จิตรเมืองนนท์ พร้อมลูก-เมีย และทนายความส่วนตัว เดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีเกรียนคีย์บอร์ดที่โพสต์หมิ่นประมาทด้วยถ้อยคำรุนแรงลามปามไปถึงพ่อแม่และครอบครัวของตน

รถถัง จิตรเมืองนนท์ เปิดใจกับสื่อว่า “ที่ผ่านมาน้อมรับทุกคำติชมเรื่องฟอร์มการชกและนำไปพัฒนาตนเองเสมอ แต่พักหลัง ๆ เริ่มมีชาวเน็ตบางกลุ่มมีการด่าทอถึงพ่อแม่และครอบครัว ซึ่งเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้จริง ๆ ครั้งนี้ต้องการสร้างบรรทัดฐานใหม่ว่า ทุกตัวอักษรที่คุณพิมพ์มีราคาที่ต้องจ่าย และไม่รับกระเช้า ขอรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้น เพื่อให้ผู้โพสต์ตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำของตนเอง”

ทั้งนี้ รถถัง ยืนยันการรับคำขอโทษเป็นเงินนั้นไม่ได้ต้องการนำเงินที่มาใช้จ่ายเอง แต่จะนำเงินค่าเสียหายทั้งหมดที่ได้จากการชนะคดีไปบริจาคเพื่อการกุศล และช่วยเหลือสังคมต่อไป เปลี่ยนคอมเมนต์ขยะให้กลายเป็นสิ่งดี ๆ

เบื้องต้นพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. ได้รับเรื่องร้องเรียนพร้อมสอบปากคำ รถถัง จิตรเมืองนนท์ และรวบรวมหลักฐานเป็นที่เรียบร้อย ก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายเพื่อเรียกตัวผู้ถูกกล่าวหามาดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาทต่อไป

