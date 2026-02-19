ประวัติ เด๋อ ดอกสะเดา ตำนานตลกคาเฟ่ หลังลูกสาวนำส่งห้องฉุกเฉินกะทันหัน

บันเทิง

เผยแพร่: 19 ก.พ. 2569 16:36 น.| อัปเดต: 19 ก.พ. 2569 16:40 น.
144
FB/เด๋อ ดอกสะเดา

ประวัติ เด๋อ ดอกสะเดา ศิลปินอารมณ์ดียุคตลกคาเฟ่ แฟนคลับส่งกำลังใจหลังเพื่อนร่วมวงการจัดคอนเสิร์ตระดมทุนช่วยค่ารักษาโรคหลอดเลือดสมองกว่าล้านบาท ล่าสุด ถูกหามส่งตัวเข้ารับการรักษาด่วน หลังพบมีอาการตัวเกร็งตาค้าง

เด๋อ ดอกสะเดา มีชื่อจริงว่า สมใจ สุขใจ เขาคือศิลปินตลกรุ่นใหญ่ของประเทศไทย ปัจจุบันเขามีอายุ 75 ปี แฟนคลับชาวไทยรู้จักผลงานของเขาเป็นอย่างดีตั้งแต่ยุคตลกคาเฟ่

  • ชื่อจริง สมใจ สุขใจ ชื่ออื่น ๆ ในวงการ อาจารย์เด๋อ
  • วันเกิด 21 มีนาคม พ.ศ. 2494 (ปัจจุบัน อายุย่างเข้า 75 ปี)
  • เกิดที่ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ประเทศไทย

ประวัติ เด๋อ ดอกสะเดา กับเส้นทางสายตลกและการทำเพื่อสังคม

การทำงานในวงการบันเทิงของเด๋อนับว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงในวงการตลกคาเฟ่ หลังจากที่เจ้าตัวเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาอย่างยาวนาน ทำงานร่วมกับศิลปินตลกชื่อดังหลายคน จนได้ตั้งคณะแสดงร่วมกับ เด่น ดอกประดู่ และ เทพ โพธิ์งาม ผู้ชมต่างชื่นชอบการแสดงของพวกเขามาก แฟนคลับยังคงรับชมผลงานการแสดงตลกหลายชุดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในปัจจุบัน

นอกจากงานแสดงตลก เด๋อ ยังอุทิศตนทำงานเพื่อสังคม หน่วยงานรัฐหลายแห่งเคยเผยแพร่ข้อมูลเพื่อยกย่องการทำความดีของเขา

ในด้านของชีวิตคู่ เด๋อ ดอกสะเดา ได้สมรสกับ กนกวรรณ บุรานนท์ (ปู) ทั้งสองเคยเปิดธุรกิจ ลูกชิ้นเนื้อหมูปู-เด๋อ ซึ่งปัจจุบันถูกระบุว่าเลิกกิจการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กระทั่ง ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 ปู กนกวรรณ ได้เผยกับสื่อมวลชนว่า ตนและเด๋อได้ยุติความสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. ที่ผ่านมา และไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสแต่อย่างใด

อัปเดตอาการป่วย “เด๋อ ดอกสะเดา” ครอบครัวและเพื่อนในวงการ ต่างให้ความช่วยเหลือไม่ขาดสาย

ช่วงปี 2568 ถึง 2569 สื่อมวลชนรายงานข่าวอาการป่วยของเขาอย่างต่อเนื่อง เขาป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง หรือสโตรก เขาเข้ารับการรักษาตัวและฟื้นฟูร่างกาย ปัจจุบันอาการของเขาดีขึ้นตามลำดับ

เพื่อนศิลปินในวงการบันเทิงร่วมกันจัดคอนเสิร์ตเพื่อหารายได้ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล คอนเสิร์ตครั้งนี้รวบรวมเงินได้ทั้งหมด 1,293,400 บาท ครอบครัวและคนใกล้ชิดของเขาโพสต์ข้อความขอบคุณน้ำใจจากทุกคนที่ให้การสนับสนุน

(FB/เด๋อ ดอกสะเดา) ทำบุญครบรอบ1ปี พี่เด่น ดอกประดู่
(FB/เด๋อ ดอกสะเดา) ทำบุญครบรอบ1ปี พี่เด่น ดอกประดู่

อาการป่วยล่าสุด 19 ก.พ. 69 เด๋อ ดอกสะเดา ส่งห้องฉุกเฉิน หลังตัวเกร็งตาค้าง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 แฟนคลับตลกรุ่นใหญ่ต่างแสดงความห่วงใย เมื่อสื่อมวลชนรายงานข่าวอาการป่วยกะทันหันของ เด๋อ ดอกสะเดา ทำให้ เปิ้ล ณภัทร ลูกสาว ต้องเร่งนำตัวพ่อส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน

ไทยรัฐบันเทิง รายงานข้อมูลเบื้องต้นจากลูกสาวว่า พ่อมีอาการตัวเกร็งและตาค้าง ครอบครัวจึงรีบพาเขาไปพบแพทย์ทันที ตอนนี้เขากำลังรับการรักษาตัวอยู่ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล

ขณะนี้ทีมแพทย์กำลังประเมินและดูแลอาการของเขาอย่างใกล้ชิด ทางครอบครัวยังไม่ได้รายงานความคืบหน้าเพิ่มเติม หากแพทย์อัปเดตอาการหรือมีรายละเอียดการรักษา ทีมข่าวจะนำข้อมูลมารายงานให้แฟนคลับทราบทันที

อ่านข้อมูลข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ The Thaiger

ข้อมูลจาก : FB/เด๋อ ดอกสะเดา, Wikipedia

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

