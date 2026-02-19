ประวัติ เด๋อ ดอกสะเดา ตำนานตลกคาเฟ่ หลังลูกสาวนำส่งห้องฉุกเฉินกะทันหัน
ประวัติ เด๋อ ดอกสะเดา ศิลปินอารมณ์ดียุคตลกคาเฟ่ แฟนคลับส่งกำลังใจหลังเพื่อนร่วมวงการจัดคอนเสิร์ตระดมทุนช่วยค่ารักษาโรคหลอดเลือดสมองกว่าล้านบาท ล่าสุด ถูกหามส่งตัวเข้ารับการรักษาด่วน หลังพบมีอาการตัวเกร็งตาค้าง
เด๋อ ดอกสะเดา มีชื่อจริงว่า สมใจ สุขใจ เขาคือศิลปินตลกรุ่นใหญ่ของประเทศไทย ปัจจุบันเขามีอายุ 75 ปี แฟนคลับชาวไทยรู้จักผลงานของเขาเป็นอย่างดีตั้งแต่ยุคตลกคาเฟ่
- ชื่อจริง สมใจ สุขใจ ชื่ออื่น ๆ ในวงการ อาจารย์เด๋อ
- วันเกิด 21 มีนาคม พ.ศ. 2494 (ปัจจุบัน อายุย่างเข้า 75 ปี)
- เกิดที่ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ประเทศไทย
ประวัติ เด๋อ ดอกสะเดา กับเส้นทางสายตลกและการทำเพื่อสังคม
การทำงานในวงการบันเทิงของเด๋อนับว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงในวงการตลกคาเฟ่ หลังจากที่เจ้าตัวเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาอย่างยาวนาน ทำงานร่วมกับศิลปินตลกชื่อดังหลายคน จนได้ตั้งคณะแสดงร่วมกับ เด่น ดอกประดู่ และ เทพ โพธิ์งาม ผู้ชมต่างชื่นชอบการแสดงของพวกเขามาก แฟนคลับยังคงรับชมผลงานการแสดงตลกหลายชุดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในปัจจุบัน
นอกจากงานแสดงตลก เด๋อ ยังอุทิศตนทำงานเพื่อสังคม หน่วยงานรัฐหลายแห่งเคยเผยแพร่ข้อมูลเพื่อยกย่องการทำความดีของเขา
ในด้านของชีวิตคู่ เด๋อ ดอกสะเดา ได้สมรสกับ กนกวรรณ บุรานนท์ (ปู) ทั้งสองเคยเปิดธุรกิจ ลูกชิ้นเนื้อหมูปู-เด๋อ ซึ่งปัจจุบันถูกระบุว่าเลิกกิจการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กระทั่ง ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 ปู กนกวรรณ ได้เผยกับสื่อมวลชนว่า ตนและเด๋อได้ยุติความสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. ที่ผ่านมา และไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสแต่อย่างใด
อัปเดตอาการป่วย “เด๋อ ดอกสะเดา” ครอบครัวและเพื่อนในวงการ ต่างให้ความช่วยเหลือไม่ขาดสาย
ช่วงปี 2568 ถึง 2569 สื่อมวลชนรายงานข่าวอาการป่วยของเขาอย่างต่อเนื่อง เขาป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง หรือสโตรก เขาเข้ารับการรักษาตัวและฟื้นฟูร่างกาย ปัจจุบันอาการของเขาดีขึ้นตามลำดับ
เพื่อนศิลปินในวงการบันเทิงร่วมกันจัดคอนเสิร์ตเพื่อหารายได้ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล คอนเสิร์ตครั้งนี้รวบรวมเงินได้ทั้งหมด 1,293,400 บาท ครอบครัวและคนใกล้ชิดของเขาโพสต์ข้อความขอบคุณน้ำใจจากทุกคนที่ให้การสนับสนุน
อาการป่วยล่าสุด 19 ก.พ. 69 เด๋อ ดอกสะเดา ส่งห้องฉุกเฉิน หลังตัวเกร็งตาค้าง
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 แฟนคลับตลกรุ่นใหญ่ต่างแสดงความห่วงใย เมื่อสื่อมวลชนรายงานข่าวอาการป่วยกะทันหันของ เด๋อ ดอกสะเดา ทำให้ เปิ้ล ณภัทร ลูกสาว ต้องเร่งนำตัวพ่อส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
ไทยรัฐบันเทิง รายงานข้อมูลเบื้องต้นจากลูกสาวว่า พ่อมีอาการตัวเกร็งและตาค้าง ครอบครัวจึงรีบพาเขาไปพบแพทย์ทันที ตอนนี้เขากำลังรับการรักษาตัวอยู่ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล
ขณะนี้ทีมแพทย์กำลังประเมินและดูแลอาการของเขาอย่างใกล้ชิด ทางครอบครัวยังไม่ได้รายงานความคืบหน้าเพิ่มเติม หากแพทย์อัปเดตอาการหรือมีรายละเอียดการรักษา ทีมข่าวจะนำข้อมูลมารายงานให้แฟนคลับทราบทันที
อ่านข้อมูลข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ The Thaiger
- ด่วน! เด๋อ ดอกสะเดา มีอาการตัวเกร็ง-ตาค้าง ลูกสาวเร่งนำตัวส่งรพ.
- เพื่อนสนิท เด๋อ ดอกสะเดา ขอพูดบ้าง ปมตลกดังซุกเมีย-คบซ้อน ปู กนกวรรณ 29 ปี
- ดราม่าเดือดหลัง สังข์ ดอกสะเดา โพสต์แรง “อย่าตอแXล” ทัวร์ลงโยงปม ปู-เด๋อ จบรัก 29 ปี
ข้อมูลจาก : FB/เด๋อ ดอกสะเดา, Wikipedia
ติดตาม The Thaiger บน Google News: