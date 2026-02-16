เปิดคลิปวินาที “ตัน อิชิตัน” ตกเวที กลางงานคอนเสิร์ต ล่าสุดปลอดภัยแล้ว
เปิดคลิปวินาที ตัน อิชิตัน ตกเวทีสูง 2 เมตร กลางงานคอนเสิร์ต ล่าสุดปลอดภัยแล้ว เตรียมออก รพ. ขอโทษที่ทำให้ทุกคนเป็นห่วง
จากกรณีที่ทีมกู้ภัย ได้เข้าช่วยเหลือนำตัว ตัน ภาสกรนที หรือ ตัน อิชิตัน กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา อย่างเร่งด่วน ภายหลังตกจากเวทีคอนเสิร์ต สูง 2 เมตร จนได้รับบาดเจ็บที่ต้นคอจนถึงแผ่นหลัง
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่งานคอนเสิร์ต วันเดอร์ วัน มิวสิค เฟสติวัล ที่จัดขึ้นที่บริเวณเขาชีรรย์ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ ซึ่งในช่วงเวลาเกิดเหตุนั้น ตัน อิชิตัน ได้ร่วมขึ้นเวทีไปร่วมแจมกับศิลปิน เพื่อขอบคุณผู้มาร่วมงาน ก่อนจะพลัดตกเวทีขณะเต้นนั้น
@llljay37
วินาทีคุณตัน ตกเวที ไม่มีใครระวังตรงนั้นเลยอะะ #คุณตันตกเวที #อิชิตัน #wonderonemusicfestival
ล่าสุดมีผู้ใช้ TikTok ชื่อ llljay37 ได้โพสต์คลิปวินาทีดังกล่าว พร้อมเขียนข้อความกำกับว่า “วินาทีคุณตัน ตกเวที ไม่มีใครระวังตรงนั้นเลยอะะ” ซึ่งจากการดูคลิปจะเห็นได้ว่าคุณตันเดินไปยังขอบเวทีก่อนจะพลาดเหยียบจุดที่ไม่ใช่เวทีและพลัดตกลงไป
ทั้งนี้ เพจเฟซบุ๊กของตัน อิชิตัน ได้ออกมาอัปเดตอาการ โดยระบุว่า “สวัสดี ขอบคุณที่เป็นห่วง ตอนนี้ไม่เป็นไร ปวดหลังนิดหน่อย เดี๋ยวก็ออกจากโรงพยาบาลกลับไปทำงานได้แล้ว ขอโทษที่ทำให้ทุกคนตกใจ” พร้อมอวยพรให้ทุกคนโชคดีวันตรุษจีน
