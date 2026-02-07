ช็อกวงการเรียลลิตี้ “ลูกสาวตัวแม่สุดแซ่บ” โผล่ไร้บ้าน เสียนิ้ว-ฟันหายเกือบหมดปาก
วงการเรียลลิตี้ช็อกตาแตก! เมื่อ อเล็กซ่า ลูกสาวสุดแซ่บของลีน เคอร์ติน อดีตตัวแม่จากรายการ Real Housewives of Orange County (RHOC) ถูกพบในสภาพคนไร้บ้านกลางย่านอันตรายในแคลิฟอร์เนีย แถมยังสูญเสียทั้ง “นิ้ว” และ “ฟัน” เซ่นพิษยาเสพติด เฟนทานิล ทำเอาแฟนอินเตอร์อึ้งกิมกี่ไปตามๆ กัน
งานนี้ไม่ใช่คอนเทนต์แต่เป็นเรื่องจริงที่โคตรดาร์ก! เมื่อช่องยูทูบ “LA to You Interviews” ไปจ๊ะเอ๋กับ อเล็กซ่า (Alexa) ในย่านการค้ากลางดึก สภาพที่เห็นคือทำเอาจำแทบไม่ได้ ผมเผ้ายุ่งเหยิง และที่พีคสุดคือ “ฟันหาย” เกือบหมดปาก แถมเจ้าตัวยังยกมือโชว์ให้กล้องดูว่า “นิ้วหายไป 2 นิ้ว” ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงจากการใช้ยาเกินขนาดและการใช้ชีวิตที่สุดเหวี่ยงแบบกู่ไม่กลับ
อเล็กซ่าเปิดใจกลางกล้องแบบไม่อายฟ้าดินว่า เธอสู้กับอาการติดยามานานกว่า 6-7 ปีแล้ว จุดเริ่มต้นมาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์จนต้องใช้ยาแก้ปวด ก่อนจะถลำลึกไปหาเฮโรอีน และจบที่ “Fentanyl” ตัวตึงที่กำลังระบาดหนักในอเมริกา เธอยอมรับตรงๆ ว่า “ชีวิตฉันดิ่งลงเหวมาก” แต่ตอนนี้พยายามเพลาๆ ลงบ้างแล้ว (เหรออออ?)
ครอบครัวตัดหาง! “ไม่เลิกยา… ไม่ต้องมาเรียกพ่อแม่”
เห็นลูกสาวสภาพนี้ หลายคนคงถามว่าพ่อแม่ไปไหน? อเล็กซ่า หัวเราะแห้งๆ บอกว่า ลีนและแฟรงค์ เคอร์ติน พ่อแม่ของเธอตอนนี้ย้ายไปอยู่ซานดิเอโก ห่างออกไป 3 ชม. และ “ตัดการช่วยเหลือทุกทาง” จนกว่าเธอจะทำตัวให้สะอาดได้จริงๆ ตอนนี้พวกท่านไม่ยากยุ่งเกี่ยวด้วยเลย เรียกว่าโดนตัดหางปล่อยวัดของจริง!
ย้อนรอยวีรกรรม คดีติดตัวยาวเป็นหางว่าว
ถ้าจะบอกว่าเธอเพิ่งมาซวยก็คงไม่ใช่ เพราะประวัติเธอมัน “ฉ่ำ” มานานแล้ว
ย้อนไประหว่างปี 2019-2021 เธอเคยหนีคดีจนกลายเป็นบุคคลถูกตามล่านานเป็นปี! อีกทั้งคดีความเพียบทั้งครอบครองยาเสพติด, เมาแล้วขับ (DUI), ลักเล็กขโมยน้อย, ขับรถไม่มีใบขับขี่ ไปจนถึงคดีเอากุญแจไปกรีดรถแฟนเก่า!
ขณะที่ชีวิตรักพัง โดยเจ้าตัวแต่งงานปี 2013 แยกทางปี 2015 และหย่าขาดอย่างเป็นทางการในปี 2019 แบบไร้ทายาทสืบสกุล
นี่คืออุทาหรณ์สอนใจสายปาร์ตี้ว่า “ยาเสพติด” ไม่เคยทำให้ใครได้ดี จากลูกสาวเซเลบที่เคยเฉิดฉายหน้าจอทีวี วันนี้ต้องมานอนข้างถนนพร้อมร่างกายที่พุพัง เห็นแล้วบอกได้คำเดียวว่า… สู้ชีวิตมากแต่ยาเสพติดสู้กลับแรงกว่า.
