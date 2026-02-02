งดจัดงาน “ตรุษจีนเยาวราช 2569” 17-18 ก.พ. เพื่อถวายความอาลัย พระพันปีหลวง
เขตสัมพันธวงศ์ ประกาศงดจัดงาน “ตรุษจีนเยาวราช 2569” ระหว่างวันที่ 17-18 ก.พ. นี้ เพื่อถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระพันปีหลวง
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ออกประกาศเรื่อง งดการจัดงานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี พ.ศ. 2569 โดยระบุว่า “คณะกรรมการจัดงานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี พ.ศ. 2569 มีมติให้ “งดการจัดงานตรุษจีนเยาวราช” ระหว่างวันที่ 17–18 กุมภาพันธ์ 2569 เนื่องจากอยู่ในห้วงระยะเวลาการถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทั้งนี้ งานตรุษจีนเป็นงานประเพณีที่มีลักษณะเป็นการเฉลิมฉลอง แสดงถึงความสนุกสนานและความรื่นเริง ซึ่งไม่สอดคล้องกับบรรยากาศแห่งความโศกเศร้า และความอาลัยในช่วงเวลาดังกล่าว
คณะกรรมการจัดงานฯ จึงเห็นสมควรงดการจัดงานตรุษจีนเยาวราช เพื่อแสดงความเคารพ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน คณะกรรมการจัดงานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี พ.ศ. 2569”
