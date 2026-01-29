สตช. สั่งจราจรทั่วประเทศ เริ่มมาตรการ “เตือนก่อนปรับ” หากผิดซ้ำออกใบสั่งทันที
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สั่งจราจรทั่วประเทศ เริ่มมาตรการ “เตือนก่อนปรับ” ตักเตือนผ่านระบบ PTM หากพบผิดซ้ำออกใบสั่งทันที ตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค. 69
เมื่อวันที่ 28 ม.ค.ที่ผ่านมา พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาล, ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9, ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และ ผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ในการขับเคลื่อนนโยบายบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ในหัวข้อ
“6 เร่งรัด” ข้อ 5 กวดขันเสริมสร้างวินัยจราจร และข้อสั่งการ ผบ.ตร. ในการประชุมบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรดำเนินการออกใบสั่งโดยระบบ บริหารจัดการใบสั่งจราจร (Police Ticket Management หรือ PTM) เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบกับ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 140 ให้อำนาจเจ้าพนักงานจราจรในการว่ากล่าวตักเตือน หรือเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน การบังคับใช้กฎหมายจราจรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เกี่ยวกับการว่ากล่าวตักเตือนประชาชนก่อนออกใบสั่งทุกข้อหาที่เจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจปรับ โดยมีการบันทึกประวัติผ่านระบบ PTM เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสั่งการให้ทุกหน่วยสร้างความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรผู้ปฏิบัติ เกี่ยวกับการออกใบสั่งผ่านระบบ PTM และนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยให้ดำเนินการว่ากล่าวตักเตือนเป็นอันดับแรก ก่อนออกใบสั่งทุกข้อหาที่เจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจปรับ ในห้วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2569 และเมื่อพบว่าเป็นการกระทำความผิดซ้ำ ให้ออกใบสั่งบังคับใช้กฎหมายตามปกติ
นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้คณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจร (ศจร.ตร.) และกองสารนิเทศ เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงการสร้างเสริมวินัยและการเคารพกฎจราจร เพื่อสร้างความตระหนักรู้และลดการกระทำผิดกฎหมายจราจร
ด้าน พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บัญชาการศึกษา ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจร ศจร.ตร. ขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบตามมาตรการดังกล่าว พร้อมขอความร่วมมือในการรักษาวินัยจราจร เพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืน
