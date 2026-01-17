น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

เผยแพร่: 17 ม.ค. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 16:49 น.
17 มกราคม 2569 เวลา 00.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ซิตี้ก กราวน์ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ อาร์เซนอล The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก ฟอเรสต์ VS อาร์เซนอล ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : ฟอเรสต์ VS อาร์เซนอล
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2569 เวลา 00.30 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
  • สนาม : ซิตี้ กราวน์
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Nottingham Forest

วิเคราะห์บอล น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ – อาร์เซนอล

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเจ้าป่า ของกุนซือ ฌอน ไดช์ จะไม่มีชื่อของ คริส วู้ด ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ จอห์น วิคเตอร์ กับ ไรอัน เยตส์

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น แมตซ์ เซลส์ พร้อมกองหลัง 4 คน โอลา ไอนา, มูริลโล่, นิโคล่า มิเลนโควิช, เนโก วิลเลี่ยมส์ แดนกลางเป็น เอลเลียต แอนเดอร์สัน, นิโคลัส โดมิงเกซ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โอมารี่ ฮัดชินสัน, มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์, คัลลั่ม ฮัดสัน-โอดอย ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อิกอร์ เชซุส

Credit : Nottingham Forest

อาร์เซนอล

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพปืนใหญ่ ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะยังไม่มีชื่อของ คริสเตียน มอสเกร่า, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่, เปียโร่ ฮินคาปิเอ และ แม็กซ์ ดาวแมน ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ดาบิด ราย่า พร้อมแนวรับ 4 คน เบน ไวท์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, เยอร์เรียน ทิมเบอร์ แดนกลางเป็น มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ บูกาโย่ ซาก้า, มาร์ติน โอเดการ์ด, เลอันโดร ทรอสซาร์ ส่วนกองหน้าตัวเป้ายังเป็น วิคตอร์ โยเคเรส

Credit : Arsenal

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ฟอเรสต์ VS อาร์เซนอล

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 13/09/25 อาร์เซนอล 3-0 ฟอเรสต์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 26/02/25 ฟอเรสต์ 0-0 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
  • 23/11/24 อาร์เซนอล 3-0 ฟอเรสต์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/01/24 ฟอเรสต์ 1-2 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
  • 12/08/23 อาร์เซนอล 2-1 ฟอเรสต์ (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์

  • 09/01/26 เสมอ เร็กซ์แฮม 3-3 (แพ้จุดโทษ 3-4, เอฟเอ คัพ)
  • 06/01/26 ชนะ เวสต์แฮม 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/01/26 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/12/25 แพ้ เอฟเวอร์ตัน 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 27/12/25 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 1-2 (พรีเมียร์ลีก)

อาร์เซนอล

  • 14/01/26 ชนะ เชลซี 3-2 (คาราบาว คัพ)
  • 11/01/26 ชนะ พอร์ทสมัธ 4-1 (เอฟเอ คัพ)
  • 08/01/26 เสมอ ลิเวอร์พูล 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/01/26 ชนะ บอร์นมัธ 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/12/25 ชนะ แอสตัน วิลล่า 4-1
Credit : Nottingham Forest

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ (4-2-3-1) : แมตซ์ เซลส์ (GK) – โอลา ไอนา, มูริลโล่, นิโคล่า มิเลนโควิช, เนโก วิลเลี่ยมส์ – เอลเลียต แอนเดอร์สัน, นิโคลัส โดมิงเกซ – โอมารี่ ฮัดชินสัน, มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์, คัลลั่ม ฮัดสัน-โอดอย – อิกอร์ เชซุส

อาร์เซนอล (4-2-3-1) : ดาบิด ราย่า (GK) – เบน ไวท์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, เยอร์เรียน ทิมเบอร์ – มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ – บูกาโย่ ซาก้า, มาร์ติน โอเดการ์ด, เลอันโดร ทรอสซาร์ – วิคตอร์ โยเคเรส

Credit : Arsenal

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 1-3 อาร์เซนอล

 

