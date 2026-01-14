ข่าวกีฬาบุนเดสลีกาฟุตบอล

โคโลญจน์ พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 14 ม.ค. 69

Photo of Bas Basเผยแพร่: 14 ม.ค. 2569 15:30 น.| อัปเดต: 14 ม.ค. 2569 11:27 น.
320

14 มกราคม 2569 เวลา 02.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล บุนเดสลีกา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ไรน์ เอเนอร์จี สตาดิโอน โคโลญจน์ พบ บาเยิร์น มิวนิค The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด บุนเดสลีกา โคโลญจน์ VS บาเยิร์น ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : บุนเดสลีกา 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : โคโลญจน์ พบ บาเยิร์น มิวนิค
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 14 มกราคม 2569 เวลา 02.30 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : ไรน์ เอเนอร์จี สตาดิโอน
  • ถ่ายทอดสด : PPTV HD36 , beIN SPORTS 3
Credit : FC Bayern München

วิเคราะห์บอล โคโลญจน์ – บาเยิร์น

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

โคโลญจน์

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพแพะบ้า ของกุนซือ ลูคัส ควาสเนียก จะไม่มีชื่อของ ทิโม ฮูเบอร์ส, ลุก้า คิเลียน โจเอล ชมิด และ โดมินิเก้ ไฮน์ตซ์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง ราฟ ฟาน เดน เบิร์ก กับ เอริค มาร์เทล ที่ติดโทษแบน

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย มาร์วิน ชวาเบ, เซบาสเตียน เซบูลอนเซ่น, ทอม เคราส์, จาห์ไม ซิมป์สัน-ปูเซย์, ยาน ธีลมันน์, ยาคุบ คามินสกี้, เดนิส ฮูไซน์เบสิก, อเลสซิโอ คาสโตร-มอนเตส, เรกนาร์ อาเช, ซาอิด เอล มาลา และ มาริอัส บุลเตอร์

Credit : 1. FC Köln

บาเยิร์น มิวนิค

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพเสือใต้ ของกุนซือ แวนซ็องต์ กอมปานี จะยังไม่มีชื่อของ โยชัว คิมมิช กับ จามาล มูเซียล่า ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง นิโคลัส แจ็คสัน ที่ติดภารกิจทีมชาติ

นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ โยซิป สตานิซิช, ซาช่า โบอี้, อัลฟองโซ่ เดวิส และ คิม มิน-แจ

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย มานูเอล นอยเออร์, คอนราด ไลเมอร์, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, ฮิโรกิ อิโตะ, เลออน โกเร็ตซ์ก้า, สตานิสลาฟ พาฟโลวิช, ไมเคิล โอลิเซ่, แซร์จ กนาบรี้, หลุยส์ ดิอาซ และ แฮร์รี่ เคน

Credit : FC Bayern München

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ โคโลญจน์ – บาเยิร์น มิวนิค

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 29/10/25 โคโลญจน์ 1-4 บาเยิร์น (เดเอฟเบ โพคาล)
  • 13/04/24 บาเยิร์น 2-0 โคโลญจน์ (บุนเดสลีกา)
  • 24/11/23 โคโลญจน์ 0-1 บาเยิร์น (บุนเดสลีกา)
  • 27/05/23 โคโลญจน์ 1-2 บาเยิร์น (บุนเดสลีกา)
  • 24/01/23 บาเยิร์น 1-1 โคโลญจน์ (บุนเดสลีกา)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

โคโลญจน์

  • 10/01/26 เสมอ ไฮเดนไฮม์ 2-2 (บุนเดสลีกา)
  • 20/12/25 แพ้ อูนิโอน เบอร์ลิน 0-1 (บุนเดสลีกา)
  • 13/12/25 แพ้ เลเวอร์คูเซ่น 0-2 (บุนเดสลีกา)
  • 06/12/25 เสมอ ซังต์ เพาลี 1-1 (บุนเดสลีกา)
  • 10/01/26 เสมอ เบรเมน 1-1 (บุนเดสลีกา)

บาเยิร์น มิวนิค

  • 11/01/26 ชนะ โวล์ฟสบวร์ก 8-1 (บุนเดสลีกา)
  • 21/12/25 ชนะ ไฮเดนไฮม์ 4-0 (บุนเดสลีกา)
  • 14/12/25 เสมอ ไมนซ์ 2-2 (บุนเดสลีกา)
  • 09/12/25 ชนะ สปอร์ติ้ง ลิสบอน 3-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 06/12/25 ชนะ สตุ๊ตการ์ท 5-0 (บุนเดสลีกา)
Credit : 1. FC Köln

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

โคโลญจน์ (3-4-2-1) : มาร์วิน ชวาเบ (GK) – เซบาสเตียน เซบูลอนเซ่น, ทอม เคราส์, จาห์ไม ซิมป์สัน-ปูเซย์ – ยาน ธีลมันน์, ยาคุบ คามินสกี้, เดนิส ฮูไซน์เบสิก, อเลสซิโอ คาสโตร-มอนเตส – เรกนาร์ อาเช, ซาอิด เอล มาลา – มาริอัส บุลเตอร์

บาเยิร์น มิวนิค (4-2-3-1) : มานูเอล นอยเออร์ (GK) – คอนราด ไลเมอร์, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, ฮิโรกิ อิโตะ – เลออน โกเร็ตซ์ก้า, สตานิสลาฟ พาฟโลวิช – ไมเคิล โอลิเซ่, แซร์จ กนาบรี้, หลุยส์ ดิอาซ – แฮร์รี่ เคน

Credit : FC Bayern München

Thaiger ฟันธง ฟุตบอล บุนเดสลีกา

โคโลญจน์ 0-4 บาเยิร์น มิวนิค

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หวยลาว

หวยลาววันนี้ 16/1/69 ตรวจผลหวยลาวพัฒนา งวดวันศุกร์

2 นาที ที่แล้ว
รายชื่อ-เบอร์ผู้สมัคร สส. นครสวรรค์ เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.นครสวรรค์ ครบ 6 เขต 43 คน ใครเบอร์ไหนดูเลย เลือกตั้ง 2569

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปแอสเช พบ ลีลล์ ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 16 ม.ค. 69

55 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นโยบายใหม่ “เต้ มงคลกิตต์” ลั่นพร้อมสนับสนุนบอลไทย เปย์ 2พันล้าน/ปี ดัน “บอลไทย ไปบอลโลก”

58 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ดหลวงพ่อปากแดง งวด 17 มกราคม 69 ให้มาครบทั้งเด่น-รอง คัดเน้น ๆ ชุดเลขท้ายน่าจับตา รีบหาซื้อด่วนก่อนเกลี้ยงแผง เลขเด็ด

เลขเด็ด หลวงพ่อปากแดง 17 ม.ค. 69 วิเคราะห์แนวทาง เลขเด่น-เลขรอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ หมิว ณัชชา เตชะมงคลาภิปวัฒน์ บันเทิง

เปิดวาร์ป หมิว ณัชชา เตชะมงคลาภิวัฒน์ สวยสง่าชุดไทยจักรี ทายาทธุรกิจหรู

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดเมนูคุกคืนแรก ปอนด์ รัชต์พงศ์ กินอิ่มนอนหลับ ไร้เงาเพื่อนพรรคประสานเยี่ยม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.น่าน รวม 3 เขต เบอร์พรรคอะไร เลือกตั้ง 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

Grab ประกาศรางวัล “GrabAds Trailblazer Awards 2026” ชูแคมเปญสุดเจ๋ง ฉีกกรอบการใช้สื่อโฆษณา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ยุน ซอกยอล” อดีต ปธน.เกาหลีใต้ ถูกพิพากษาจำคุก 5 ปี คดีกฎอัยการศึก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานวีนลูกค้ามองหน้าตอนรอของเวฟ ล่าสุด CP ALL แจงแล้ว ข่าว

ถกสนั่น พนักงานหัวร้อน อ้างถูกลูกค้าจ้องหน้า รอของเวฟ CP ALL แจงแล้ว-สั่งลงโทษ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. อุดรธานี 2569 พร้อมหมายเลขและพรรคการเมือง ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. อุดรธานี 10 เขต 94 คน : เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คำสั่งโยกย้ายตำรวจ 2569 ล่าสุดวันนี้ เผยรายชื่อข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผบ.หมู่ ข่าว

ด่วน! เช็กรายชื่อ คำสั่งโยกย้ายตำรวจ 2569 ล่าสุดวันนี้ ระดับ “รอง สว.-ผบ.หมู่”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผอ.อิตาเลียนไทย วอนอย่าพิจารณายกเลิกสัญญา กระทบความเป็นอยู่ลูกจ้าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ออมสินแจก 1,000 บาท เริ่มโอน ก.พ. นี้ เช็กด่วน ใครเข้าเกณฑ์บ้าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ยังไง? อิตาเลียนไทย แจ้ง ตลท. ยังไม่โดนยกเลิก 2 โครงการเครน แม้นายกสั่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” ย้อนถามทำไมไม่ถาม สส. ถูกจับเมื่อวาน โดนจี้เรื่อง “ชนนพัฒฐ์”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. อุบลราชธานี 11 เขต 86 คน : เลือกตั้ง 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ส่องแนวทาง เลขอ่างน้ำมนต์ 17 1 69 ส่งตรงจาก อาศรมฤาษีเณร จ.พระนครศรีอยุธยา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด งวด 17/1/69 เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินคำชะโนด งวด 17 ม.ค. 69 ใบ้เลขเด่นสะดุดตา โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐีใหม่อยู่ที่ไหน! เช็กผลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี ล่าสุด รางวัลที่ 1 รับ 10 ล้านบาท เลขท้าย 4 ตัวออก &quot;1983&quot; ส่วนเลขท้าย 3 ตัว &quot;566&quot; รับทรัพย์ตามงวด ตรวจหวย

ตรวจสลากออมสิน 16 ม.ค. 69 สลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวด 16 มกราคม 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส.สมุทรปราการ ครบทั้ง 8 เขต 80 คน เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.สมุทรปราการ ครบทั้ง 8 เขต 80 คน เลือกตั้ง 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส.ไอซ์ แสดงความเห็นเกี่ยวกับการล้มเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ข่าวการเมือง

สส.ไอซ์ เปิดเหตุผล ทำไมต้องล้ม “เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม” แฉงบแอปฯ 700 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อิตาเลียนไทย มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือ ผู้เสียชีวิตเครนถล่มพระรามสอง 1.5 แสน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มดดำ เตรียมขึ้นศาลกุมภาพันธ์นี้ ลุยฟ้องอดีตเพื่อนรัก หมอดูคนดัง แอบอ้างชื่อทำเสียหาย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 14 ม.ค. 2569 15:30 น.| อัปเดต: 14 ม.ค. 2569 11:27 น.
320
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวยลาววันนี้ 16/1/69 ตรวจผลหวยลาวพัฒนา งวดวันศุกร์

เผยแพร่: 16 มกราคม 2569
รายชื่อ-เบอร์ผู้สมัคร สส. นครสวรรค์ เลือกตั้ง 2569

รายชื่อผู้สมัคร สส.นครสวรรค์ ครบ 6 เขต 43 คน ใครเบอร์ไหนดูเลย เลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 16 มกราคม 2569
เลขเด็ดหลวงพ่อปากแดง งวด 17 มกราคม 69 ให้มาครบทั้งเด่น-รอง คัดเน้น ๆ ชุดเลขท้ายน่าจับตา รีบหาซื้อด่วนก่อนเกลี้ยงแผง

เลขเด็ด หลวงพ่อปากแดง 17 ม.ค. 69 วิเคราะห์แนวทาง เลขเด่น-เลขรอง

เผยแพร่: 16 มกราคม 2569
ประวัติ หมิว ณัชชา เตชะมงคลาภิปวัฒน์

เปิดวาร์ป หมิว ณัชชา เตชะมงคลาภิวัฒน์ สวยสง่าชุดไทยจักรี ทายาทธุรกิจหรู

เผยแพร่: 16 มกราคม 2569
Back to top button