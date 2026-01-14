โคโลญจน์ พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 14 ม.ค. 69
14 มกราคม 2569 เวลา 02.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล บุนเดสลีกา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ไรน์ เอเนอร์จี สตาดิโอน โคโลญจน์ พบ บาเยิร์น มิวนิค The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด บุนเดสลีกา โคโลญจน์ VS บาเยิร์น ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : บุนเดสลีกา 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : โคโลญจน์ พบ บาเยิร์น มิวนิค
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 14 มกราคม 2569 เวลา 02.30 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : ไรน์ เอเนอร์จี สตาดิโอน
- ถ่ายทอดสด : PPTV HD36 , beIN SPORTS 3
วิเคราะห์บอล โคโลญจน์ – บาเยิร์น
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
โคโลญจน์
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพแพะบ้า ของกุนซือ ลูคัส ควาสเนียก จะไม่มีชื่อของ ทิโม ฮูเบอร์ส, ลุก้า คิเลียน โจเอล ชมิด และ โดมินิเก้ ไฮน์ตซ์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง ราฟ ฟาน เดน เบิร์ก กับ เอริค มาร์เทล ที่ติดโทษแบน
คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย มาร์วิน ชวาเบ, เซบาสเตียน เซบูลอนเซ่น, ทอม เคราส์, จาห์ไม ซิมป์สัน-ปูเซย์, ยาน ธีลมันน์, ยาคุบ คามินสกี้, เดนิส ฮูไซน์เบสิก, อเลสซิโอ คาสโตร-มอนเตส, เรกนาร์ อาเช, ซาอิด เอล มาลา และ มาริอัส บุลเตอร์
บาเยิร์น มิวนิค
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพเสือใต้ ของกุนซือ แวนซ็องต์ กอมปานี จะยังไม่มีชื่อของ โยชัว คิมมิช กับ จามาล มูเซียล่า ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง นิโคลัส แจ็คสัน ที่ติดภารกิจทีมชาติ
นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ โยซิป สตานิซิช, ซาช่า โบอี้, อัลฟองโซ่ เดวิส และ คิม มิน-แจ
คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย มานูเอล นอยเออร์, คอนราด ไลเมอร์, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, ฮิโรกิ อิโตะ, เลออน โกเร็ตซ์ก้า, สตานิสลาฟ พาฟโลวิช, ไมเคิล โอลิเซ่, แซร์จ กนาบรี้, หลุยส์ ดิอาซ และ แฮร์รี่ เคน
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ โคโลญจน์ – บาเยิร์น มิวนิค
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 29/10/25 โคโลญจน์ 1-4 บาเยิร์น (เดเอฟเบ โพคาล)
- 13/04/24 บาเยิร์น 2-0 โคโลญจน์ (บุนเดสลีกา)
- 24/11/23 โคโลญจน์ 0-1 บาเยิร์น (บุนเดสลีกา)
- 27/05/23 โคโลญจน์ 1-2 บาเยิร์น (บุนเดสลีกา)
- 24/01/23 บาเยิร์น 1-1 โคโลญจน์ (บุนเดสลีกา)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
โคโลญจน์
- 10/01/26 เสมอ ไฮเดนไฮม์ 2-2 (บุนเดสลีกา)
- 20/12/25 แพ้ อูนิโอน เบอร์ลิน 0-1 (บุนเดสลีกา)
- 13/12/25 แพ้ เลเวอร์คูเซ่น 0-2 (บุนเดสลีกา)
- 06/12/25 เสมอ ซังต์ เพาลี 1-1 (บุนเดสลีกา)
- 10/01/26 เสมอ เบรเมน 1-1 (บุนเดสลีกา)
บาเยิร์น มิวนิค
- 11/01/26 ชนะ โวล์ฟสบวร์ก 8-1 (บุนเดสลีกา)
- 21/12/25 ชนะ ไฮเดนไฮม์ 4-0 (บุนเดสลีกา)
- 14/12/25 เสมอ ไมนซ์ 2-2 (บุนเดสลีกา)
- 09/12/25 ชนะ สปอร์ติ้ง ลิสบอน 3-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 06/12/25 ชนะ สตุ๊ตการ์ท 5-0 (บุนเดสลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
โคโลญจน์ (3-4-2-1) : มาร์วิน ชวาเบ (GK) – เซบาสเตียน เซบูลอนเซ่น, ทอม เคราส์, จาห์ไม ซิมป์สัน-ปูเซย์ – ยาน ธีลมันน์, ยาคุบ คามินสกี้, เดนิส ฮูไซน์เบสิก, อเลสซิโอ คาสโตร-มอนเตส – เรกนาร์ อาเช, ซาอิด เอล มาลา – มาริอัส บุลเตอร์
บาเยิร์น มิวนิค (4-2-3-1) : มานูเอล นอยเออร์ (GK) – คอนราด ไลเมอร์, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, ฮิโรกิ อิโตะ – เลออน โกเร็ตซ์ก้า, สตานิสลาฟ พาฟโลวิช – ไมเคิล โอลิเซ่, แซร์จ กนาบรี้, หลุยส์ ดิอาซ – แฮร์รี่ เคน
Thaiger ฟันธง ฟุตบอล บุนเดสลีกา
โคโลญจน์ 0-4 บาเยิร์น มิวนิค
