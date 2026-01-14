“เมทัล” รับเหนื่อยใจ “โดม ปกรณ์ ลัม” ดื้อขั้นสุด ไม่มีใครเอาอยู่ เกินกว่าจินตนาการ
“เมทัล” รับเหนื่อยใจ ระบาย “โดม ปกรณ์ ลัม” ดื้อเกินจินตนาการ ฝากแฟนคลับช่วยคุมประพฤติ อย่าให้ไปทำผิดกฎหมายที่ไหนอีก
เมทัล สุขขาว ภรรยาสาวของ โดม ปกรณ์ ลัม นักร้องและนักแสดงชื่อดัง โพสต์คลิปในติ๊กต็อก หลังจากเกิดกระแสดรามา โดม ปกรณ์ ไปคอมเมนต์ข้อความเชิงคุกคามทางเพศใต้ภาพ จินนี่ ยศสุดา ลูกสาว คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ และถูกแจ้งความ พรบ.คุกคามทางเพศ ซึ่งประเดิมเป็นรายแรกหลังจากประกาศใช้ได้เพียงไม่นาน
เมทัล ระบุข้อความว่า “ดื้อแบบไม่มีใครเอาอยู่ทั้งนั้น จะเอายังไงก็เอาจ้ะ อยู่รอดมาได้เพราะอะไร? ไม่ได้อวยว่านางมีความดีตรงไหน ตัวฉันและตัวนางเองมีความเห้ อยากบอกมาก เวลาคุยกันจริงๆ โคตรจะผู้ชาย แต่ทัลไม่ชอบลงทุกอย่างทุกตัวตนลงบนโซเชียล ทัลเลือกแล้วว่าลงแค่นี้พอ ขี้เกียจด้วยวางตัวด้วย
ทัลไม่ได้ชอบให้คนมาเห็นทะลุตัวเรามากมาย 100% มีแต่คนถามว่าเราโอเคไหม เอาจริงกูกลัวคนอื่นช็อกมากกว่า เพราะอะไรเห้ๆ ไม่ได้เลือกจะลงให้คนรู้ ยุคนี้มันได้ละที่จะพิมพ์ตรงๆ เราทุกคนรู้ว่าสังคมมีกลไก วงการ การเมือง คนดี คนชั่ว คนเห้ มีปะปน เป็นคนนอกลู่นอกทาง คนเห้กลับใจ (อาจจะกลับได้ช่วงนึง)
คนดีแตกตอนท้าย คนกลายร่าง คนเอิดไม่รู้ตัวเอง ถ้ายังไม่ลงโลงชีวิตมันยังไม่จบ ต้องแก้ไขอยู่กันไปแล้วแต่ชีวิตใครชีวิตมัน หน้าที่ใครหน้าที่มัน สไตล์ใครสไตล์มันค่า ในคลิปที่พูดชิวๆ เพราะต้องคอยพูดค่อยๆ กับนางไม่งั้นดื้อแตก ออกนอกลู่นอกกรอบ
นางเกินกว่าทุกคนจะจินตนาการชั้นนี่สิเหนื่อยอยู่นะ ใครอยากช่วยเลี้ยงพี่โดมยินดีนะ เวลานางไปทัวร์ชั้นฝากดูนางด้วย อย่าให้ไปโดนกฎหมายข้อไหน ชั้นขี้เกียจจัดการฝากแฟนๆ นางด้วยค่ะ ช่วยทัลด้วยนะ ทัลจะไปขายของชิวๆ ของทัลละ”
โดยในคลิป เมทัล ได้มมีการพูดคุยกับ โดม โดยกล่าวว่า “เป็นคนดื้อมากใช่ไหม อ้าว ขวางโลกหรอ คนดื้อเขาไม่บอกหรอกว่าตัวเองดื้อ” จากนั้น โดม ได้พูดว่า “เปล่า พี่ไม่ได้ขวางนะ พี่ว่าโลกอาจจะขวางพี่มากกว่า โลกมันตรงนะ พี่ไม่เอียงพี่ก็ตรง หรือว่าตรงไม่เหมือนโลก”
@metalmetalmetal
ดื้อแบบไม่มีใครเอาอยู่ทั้งนั้น จะเอายังไงก็เอาจ้ะ..🙄.. อยู่รอดมาได้เพราะอะไร? … ไม่ได้อวยว่านางมีความดีตรงไหน ตัวฉันและตัวนางเองมีความเห้ อยากบอกมาก เวลาคุยกันจิงๆโคดจะผู้ชาย แต่ทัลไม่ชอบลงทุกอย่างทุกตัวตนลงบนโซเชียล ทัลเลือกแล้วว่าลงแค่นี้พอ ขี้เกียจด้วยวางตัวด้วย ทัลไม่ได้ชอบให้คนมาเห็นทะลุตัวเรามากมาย100% มีแต่คนถามว่าเราโอเคไหม เอาจิงกุกัวคนอื่นชอคมากกว่า เพราะอะไรเห้ๆ ไม่ได้เลือกจะลงให้คนรู้ ยุคนี้มันได้ละที่จะพิมกงๆ55 เราทุกคนรู้ว่าสังคมมีกลไก วงการ การเมือง คนดี คนชั่ว คนเห้ มีปะปน เป็นคนนอกลู่นอกทาง คนเห้กลับใจ (อาจจะกลับได้ช่วงนึง) คนดีแตกตอนท้าย คนกลายร่าง คนเอิดไม่รู้ตัวเอง ถ้ายังไม่ลงโรงชีวิตมันยังไม่จบ ต้องแก้ไขอยู่กันไปแล้วแต่ชีวิตใครชีวิตมัน .. หน้าที่ใครหน้าที่มัน สไตล์ใครสไตล์มันค่าาาา ในคลิปที่พูดชิวๆเพราะต้องคอยพูดค่อยๆกับนางไม่งั้นดื้อแตก ออกนอกลู่นอกกรอบ นางเกินกว่าทุกคนจะจินตนาการชั้นนี่สิเหน่ยอยุ่นะ ใครอยากช่วยเลี้ยงพี่โดมยินดีนะ เวลานางไปทัวร์ชั้นฝากดูนางด้วย อย่าให้ไปโดนกฎหมายข้อไหน ชั้นขี้เกียจจัดการ .. ฝากแฟนๆนางด้วยค่ะ ช่วยทัลด้วยนะ ทัลจะไปขายของชิวๆของทัลละ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เดินหน้าเอาผิด! “จินนี่” ให้ปากคำตำรวจแล้ว ปมถูก “โดม” คอมเมนต์คุกคามทางเพศ
- โดม ปกรณ์ ลัม เอาจริง! ไล่แคปคอมเมนต์สาว ๆ คุกคามใต้โพสต์ กางเกงวิ่งสีขาว
- ตร. จ่อเรียก โดม ปกรณ์ ลัม สอบปากคำ คอมเมนต์คุกคามทางเพศ ลูกสาวคุณหญิงหน่อย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: