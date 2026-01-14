การเงิน

เช็กเลย วันครู 16 ม.ค.69 ธนาคารหยุดไหม? เคลียร์ชัดก่อนทำธุรกรรม

เผยแพร่: 14 ม.ค. 2569 15:27 น.| อัปเดต: 14 ม.ค. 2569 15:28 น.
64
วันครู 16 ม.ค. 69 ธนาคารเปิดทำการไหม

เคลียร์ชัด ‘วันครู’ ศุกร์ที่ 16 ม.ค. 69 ธนาคารหยุดไหม? แบงก์ชาติตอบแล้ว พร้อมเช็กเวลาเปิด-ปิดธนาคารสาขาในห้างและนอกห้าง วางแผนทำธุรกรรมการเงินได้เลย

เข้าสู่ช่วงกลางเดือนมกราคม 2569 กันแล้ว สัปดาห์นี้มีวันสำคัญอย่าง วันครู ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2569 ทำให้หลายคน โดยเฉพาะพนักงานธนาคารอาจเกิดความสับสนและตั้งคำถามว่า ‘ธนาคารหยุดด้วยหรือไม่?’ วันนี้เรามีคำตอบชัด ๆ จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มาฝาก เพื่อให้ทุกท่านวางแผนการทำธุรกรรมการเงินได้อย่างราบรื่น

ตามประกาศวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี 2569 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ในเดือนมกราคมมีวันหยุดธนาคารเพียง 2 วันที่ผ่านพ้นไปแล้ว คือ วันขึ้นปีใหม่ (1 ม.ค.) และ วันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (2 ม.ค.)

ดังนั้น วันครู ตรงกับวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2569 ไม่ถือเป็นวันหยุดธนาคาร สถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งจะเปิดให้บริการตามปกติ

เช็กเวลาทำการธนาคาร

แม้ธนาคารจะเปิดทำการปกติ แต่ผู้ใช้บริการควรตรวจสอบเวลาเปิด-ปิดของแต่ละสาขาให้ดี

  • ธนาคารสาขาทั่วไป (นอกห้างสรรพสินค้า) เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 15.30 น.
  • ธนาคารสาขาในห้างสรรพสินค้า เปิดบริการทุกวัน โดยจะยึดตามเวลาเปิด-ปิดของห้างสรรพสินค้า

สรุปแล้ว วันศุกร์ที่ 16 มกราคมนี้ ใครที่มีแผนจะฝาก ถอน โอน หรือขอสินเชื่อ สามารถเดินทางไปทำธุรกรรมที่ธนาคารได้ตามปกติ

วันหยุดธนาคาร มกราคม 2569
ภาพจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย

กางปฏิทินวันหยุดธนาคาร 2569

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดกำหนดการวันหยุดธนาคารและสถาบันการเงิน ประจำปี 2569 ดังนี้

มกราคม

  • วันพฤหัสบดี 1 : วันขึ้นปีใหม่
  • วันศุกร์ 2 : วันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

มีนาคม

  • วันอังคาร 3 : วันมาฆบูชา

เมษายน

  • วันจันทร์ 6 : วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
  • วันจันทร์ 13 – วันพุธ 15: วันสงกรานต์

พฤษภาคม

  • วันศุกร์ 1 : วันแรงงานแห่งชาติ
  • วันจันทร์ 4 : วันฉัตรมงคล

มิถุนายน

  • วันจันทร์ 1 : ชดเชยวันวิสาขบูชา (วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2569)
  • วันพุธ 3 : วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กรกฎาคม

  • วันอังคาร 28 : วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • วันพุธ 29 : วันอาสาฬหบูชา

สิงหาคม

  • วันพุธ 12 : วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

ตุลาคม

  • วันอังคาร 13 : วันนวมินทรมหาราช
  • วันศุกร์ 23 : วันปิยมหาราช

ธันวาคม

  • วันจันทร์ 7 : ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2569)
  • วันพฤหัสบดี 10 : วันรัฐธรรมนูญ
  • วันพฤหัสบดี 31 : วันสิ้นปี

ข้อมูลจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย

