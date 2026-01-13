แห่แชร์! “ไวรัลร้านยำแผนปัจจุบัน” คอมเมนต์สนั่น ธุรกิจยุคนี้ต้องปรับตัวไวมาก
ธุรกิจยุคนี้ต้องไว เปิดภาพไวรัลที่โลกออนไลน์แชร์แถมคอมเมนต์กันสนั่น! กับร้านยำ ไอเดียบรรเจิด การันตีประหยัดค่ารีโนเวท 1000% ลูกค้าแห่ส่งพิกัดสถานที่ขายยำแผนปัจจุบัน การันตีเดินผ่านทุกวัน เฟี้ยวมาก ที่สำคัญยำรสชาติคือต้องยกนิ้ว
อาจไม่ได้เป็นไวรัลเจาะลึกแง่มุมหรือขั้นตอนประกอบธุรกิจที่มีเคล็ดลับหรือสูตรพิเศษอะไรมาเฉลย แต่ปรากฏว่า ด้วยภาษาภาพที่ครีเอตออกมาได้ชัดเจน ทำให้โพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊ก Peerapit Chuasomboon ซึ่งติดแคปชั่น “ธุรกิจยุคนี้ต้องปรับตัวให้ไว” พร้อมภาพประกอบที่เป็นร้านยำแห่งหนึ่งได้ดัดแปลงโฉมจาก “ร้านยา” มาแปรสภาพด้วยสโลแกนที่ใครผ่านไปผ่านมาต้องมีเพ่งกันไม่น้อย
“ธุรกิจยุคนี้ต้องปรับตัวให้ไว สถานที่ขายยำแผนปัจจุบัน แม่งโคตรดี” หลังจากหย่อนประโยคโปรยหัวเบาๆ จนเรียกคอมเมนต์สนั่นแล้ว
ต่อมาเจ้าของโพสต์ยังเสริมรายละเอียดอีกเล็กน้อยถึงร้านยำไวรัลเจ้าดังกล่าว โดยแอบระบุพิกัดว่า เป็นร้านยำแถวบ้านและวันก่อนยังเห็นขายยา “ผ่านไปแป๊บเดียว อ้าว ! ปรากฏว่า ขายยำเสียแล้ว โลเคชันยังขายยาอยู่เลย”
ถึงตรงนี้นอกจากกระแสที่คนแห่แชร์ภาพหน้าร้านยำที่จากป้ายจะเห็นว่า อยู่ย่านปุณณวิถีซึ่งชั่วโมงนี้ภาพร้านถูกแชร์กันไปแล้วกว่าครึ่งหมื่นบนโลกออนไลน์ โดยลูกค้าที่เคยไปใช้บริการบางรายถึงกับมาคอมเมนต์ยืนยันด้วยว่า ไม่ใช่แค่ไอเดียดัดแปลงร้านเท่านั้นที่ไม่ธรรมดา เพราะรสชาติของยำเด็ดใส่สารพัดนั้นก็ถูกปากพอๆ กับกระแสถามหาร้านจัดจ้านเจ้าดังกล่าวด้วย
“ซอยเดียวกัน เดินผ่านทุกวัน เฟี้ยวมาก ที่สำคัญยำอร่อยด้วย”
“ร้านนี้อร่อยค่ะ เมื่อก่อนเป็นร้านขายยาสงสัยจะเซ้งร้านต่อไป”
“ถ้าคนขายใส่ชุดกาวน์สีขาว Stethoscope (สเต็ทโตสโคป) หรือหูฟังแพทย์ แขวนไว้ที่คอ เท่ห์เลยครับ”
“มียำแก้ปวดมั้ยครับ ดีไซน์ที่แก้ทุกโจทย์ โคตรรรล้ำ”
“เมื่อก่อนร้านนี้จะขายก็เขยิบออกไปอีก 2 คูหาแต่หลังจากปีใหม่มาย้ายอยู่ห้องหัวมุมเป็นร้านยาเก่า” , “ยำแผนโบราณ ไหมครับ” , “เสียงโฆษณา ที่พูดว่ายุคนี้ต้องเร็วครับลอยมาเลย”
“เป็นการประหยัดค่ารีโนเวท 1000% ”
“เลิศนะ ประหยัดค่าป้าย หิวก็มาซื้อ ป่วยก็มาซื้อ”
ตอนท้ายเมื่อมีคนเข้ามาสอบถาม เรื่องนี้เป็นข่าวจริงหรือมุข ด้านเจ้าของโพสต์ก็เข้ามาตอบสั้นๆ ว่า “พี่ต้องแวะมาลอง” โดยทิ้งพิกัดไว้ใต้โพสต์ด้วย (คลิกตรวจสอบพิกัด : ร้ายยำแผนปัจจุบัน).
