แห่แชร์! “ไวรัลร้านยำแผนปัจจุบัน” คอมเมนต์สนั่น ธุรกิจยุคนี้ต้องปรับตัวไวมาก

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 13:55 น.| อัปเดต: 13 ม.ค. 2569 14:03 น.
80
ร้านยำแผนปัจจุบัน ปุณณวิถี
ภาพ @Facebook

ธุรกิจยุคนี้ต้องไว เปิดภาพไวรัลที่โลกออนไลน์แชร์แถมคอมเมนต์กันสนั่น! กับร้านยำ ไอเดียบรรเจิด การันตีประหยัดค่ารีโนเวท 1000% ลูกค้าแห่ส่งพิกัดสถานที่ขายยำแผนปัจจุบัน การันตีเดินผ่านทุกวัน เฟี้ยวมาก ที่สำคัญยำรสชาติคือต้องยกนิ้ว

อาจไม่ได้เป็นไวรัลเจาะลึกแง่มุมหรือขั้นตอนประกอบธุรกิจที่มีเคล็ดลับหรือสูตรพิเศษอะไรมาเฉลย แต่ปรากฏว่า ด้วยภาษาภาพที่ครีเอตออกมาได้ชัดเจน ทำให้โพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊ก Peerapit Chuasomboon ซึ่งติดแคปชั่น “ธุรกิจยุคนี้ต้องปรับตัวให้ไว” พร้อมภาพประกอบที่เป็นร้านยำแห่งหนึ่งได้ดัดแปลงโฉมจาก “ร้านยา” มาแปรสภาพด้วยสโลแกนที่ใครผ่านไปผ่านมาต้องมีเพ่งกันไม่น้อย

“ธุรกิจยุคนี้ต้องปรับตัวให้ไว สถานที่ขายยำแผนปัจจุบัน แม่งโคตรดี” หลังจากหย่อนประโยคโปรยหัวเบาๆ จนเรียกคอมเมนต์สนั่นแล้ว

ต่อมาเจ้าของโพสต์ยังเสริมรายละเอียดอีกเล็กน้อยถึงร้านยำไวรัลเจ้าดังกล่าว โดยแอบระบุพิกัดว่า เป็นร้านยำแถวบ้านและวันก่อนยังเห็นขายยา “ผ่านไปแป๊บเดียว อ้าว ! ปรากฏว่า ขายยำเสียแล้ว โลเคชันยังขายยาอยู่เลย”

ถึงตรงนี้นอกจากกระแสที่คนแห่แชร์ภาพหน้าร้านยำที่จากป้ายจะเห็นว่า อยู่ย่านปุณณวิถีซึ่งชั่วโมงนี้ภาพร้านถูกแชร์กันไปแล้วกว่าครึ่งหมื่นบนโลกออนไลน์ โดยลูกค้าที่เคยไปใช้บริการบางรายถึงกับมาคอมเมนต์ยืนยันด้วยว่า ไม่ใช่แค่ไอเดียดัดแปลงร้านเท่านั้นที่ไม่ธรรมดา เพราะรสชาติของยำเด็ดใส่สารพัดนั้นก็ถูกปากพอๆ กับกระแสถามหาร้านจัดจ้านเจ้าดังกล่าวด้วย

“ซอยเดียวกัน เดินผ่านทุกวัน เฟี้ยวมาก ที่สำคัญยำอร่อยด้วย”

“ร้านนี้อร่อยค่ะ เมื่อก่อนเป็นร้านขายยาสงสัยจะเซ้งร้านต่อไป”

“ถ้าคนขายใส่ชุดกาวน์สีขาว Stethoscope (สเต็ทโตสโคป) หรือหูฟังแพทย์ แขวนไว้ที่คอ เท่ห์เลยครับ”

“มียำแก้ปวดมั้ยครับ ดีไซน์ที่แก้ทุกโจทย์ โคตรรรล้ำ”

“เมื่อก่อนร้านนี้จะขายก็เขยิบออกไปอีก 2 คูหาแต่หลังจากปีใหม่มาย้ายอยู่ห้องหัวมุมเป็นร้านยาเก่า” , “ยำแผนโบราณ ไหมครับ” , “เสียงโฆษณา ที่พูดว่ายุคนี้ต้องเร็วครับลอยมาเลย”

“เป็นการประหยัดค่ารีโนเวท 1000% ”

“เลิศนะ ประหยัดค่าป้าย หิวก็มาซื้อ ป่วยก็มาซื้อ”

ตอนท้ายเมื่อมีคนเข้ามาสอบถาม เรื่องนี้เป็นข่าวจริงหรือมุข ด้านเจ้าของโพสต์ก็เข้ามาตอบสั้นๆ ว่า “พี่ต้องแวะมาลอง” โดยทิ้งพิกัดไว้ใต้โพสต์ด้วย (คลิกตรวจสอบพิกัด : ร้ายยำแผนปัจจุบัน).

ร้านยำแผนปัจจุบัน ปุณณวิถี
ภาพ Facebook @Peerapit Chuasomboon

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

