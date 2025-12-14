น็อต วรฤทธิ์ แชร์คลิปสรยุทธ หลุดถามแรงถึงพรรคส้ม

เรียกเสียงคอมเมนต์สนั่น น็อต วรฤทธิ์ หลุดแซว “สรยุทธ” พี่ก็คิดดังเกินไปหน่อย หลังบอกพรรคประชาชนต้องถูกถามแรง !
ควันหลงหน้าการเมืองหลังจากที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภา พร้อมฉีกสัญญา MOA ที่ทำกับพรรคประชาชน โดยงานนี้ถึงขั้น “เท้ง” ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน พ่วงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ออกมาแถลงขอโทษเนื้องจากผลักดันแก้รัฐธรรมนูญไม่สำเร็จ แต่ขณะเดียวกันก็ประกาศสู้ศึกเลือกตั้งส่งครบทุกเขต ย้ำต้องไม่ให้ใครมาหักหลังเสียงของประชาชนได้อีกด้วยนั้น
ล่าสุด “น็อต“ วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์ ได้แชร์คลิปบางส่วนจากรายการข่าวของ “สรยุทธ สุทัศนะจินดา” ที่วิเคราะห์ถึงความผิดพลาดของพรรคประชาชน หลังถูกพรรคภูมิใจไทยฉีกสัญญา MOA
ทั้งนี้ในคลิปวิดีโอดังกล่าวจะได้ยินเสียงของเฮียสรยุทธเผยว่า “ติดต่อใครยากไปหมดเลยตอนนี้ พรรคประชาชน เพราะอะไรรู้ไหม คิดว่าเขาตั้งตัวเองไม่ถูก ต้องถามถูกแรงๆ โง่หรือเปล่า ประมาณนั้น ต้องมีคำถามนี้ถูกไหม ในวันอย่างนี้ อันนี้สมมติ ไม่ได้ว่าอะไร”
ด้วยเหตุนี้ น็อต จึงเขียนแคปชั่นเบาๆ ว่า “พี่ยุทธก็คิดดังเกินไปหน่อย”(ดูคลิป).
