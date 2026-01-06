ฮือฮา! นิติฯ มธ. เปิดตัวอาจารย์ใหม่ ดีกรี “คุณหมอ-ดร.-เนติบัณฑิต” โปรไฟล์แน่นปึ้ก
เป็นไวรัลในแวดวงการศึกษากฎหมายทันที เมื่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้โพสต์ภาพประกาศต้อนรับอาจารย์ใหม่ประจำคณะ ที่พกพาประวัติการศึกษามาแบบครบเครื่องจนชาวเน็ตต้องร้องว้าว ด้วยความเชี่ยวชาญข้ามสายงานระดับลึกซึ้งทั้งวงการแพทย์และวงการกฎหมาย
เพจเฟซบุ๊กของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความยินดีต้อนรับ “อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงณัฐนิช ลิมปโอวาท” เข้าสู่รั้วแม่โดมอย่างเป็นทางการ ซึ่งสิ่งที่เรียกเสียงฮือฮาคือประวัติการศึกษาที่หาตัวจับยาก ดังนี้
เส้นทางสายแพทย์สู่สายกฎหมาย
-
สายแพทย์ สำเร็จการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
สายกฎหมายพื้นฐาน เริ่มต้นคว้าปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-
สอบผ่านเป็น เนติบัณฑิต จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
-
จบการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Laws (LL.M.) with Distinction (เกียรตินิยม) สาขากฎหมายการแพทย์และจริยธรรม (Medical Law and Ethics) จาก University of Kent สหราชอาณาจักร
-
ปริญญาเอก สำเร็จการศึกษาสูงสุด นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.พญ.ณัฐนิช ได้เข้ารายงานตัวเพื่อเริ่มปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ใหม่ตั้งแต่วันนี้ (5 มกราคม 2569) เป็นต้นไป นับเป็นการเสริมทัพทางวิชาการที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะในยุคที่กฎหมายทางการแพทย์ (Medical Law) และจริยธรรมทางการแพทย์มีความสำคัญและซับซ้อนมากขึ้นในสังคมปัจจุบัน
