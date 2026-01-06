ข่าว

ฮือฮา! นิติฯ มธ. เปิดตัวอาจารย์ใหม่ ดีกรี “คุณหมอ-ดร.-เนติบัณฑิต” โปรไฟล์แน่นปึ้ก

เผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 12:07 น.
ฮือฮา! นิติฯ มธ. เปิดตัวอาจารย์ใหม่ ดีกรี "คุณหมอ-ดร.-เนติบัณฑิต" โปรไฟล์แน่นปึ้ก

เป็นไวรัลในแวดวงการศึกษากฎหมายทันที เมื่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้โพสต์ภาพประกาศต้อนรับอาจารย์ใหม่ประจำคณะ ที่พกพาประวัติการศึกษามาแบบครบเครื่องจนชาวเน็ตต้องร้องว้าว ด้วยความเชี่ยวชาญข้ามสายงานระดับลึกซึ้งทั้งวงการแพทย์และวงการกฎหมาย

เพจเฟซบุ๊กของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความยินดีต้อนรับ “อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงณัฐนิช ลิมปโอวาท” เข้าสู่รั้วแม่โดมอย่างเป็นทางการ ซึ่งสิ่งที่เรียกเสียงฮือฮาคือประวัติการศึกษาที่หาตัวจับยาก ดังนี้

เส้นทางสายแพทย์สู่สายกฎหมาย

  • สายแพทย์ สำเร็จการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • สายกฎหมายพื้นฐาน เริ่มต้นคว้าปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  • สอบผ่านเป็น เนติบัณฑิต จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

  • จบการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Laws (LL.M.) with Distinction (เกียรตินิยม) สาขากฎหมายการแพทย์และจริยธรรม (Medical Law and Ethics) จาก University of Kent สหราชอาณาจักร

  • ปริญญาเอก สำเร็จการศึกษาสูงสุด นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.พญ.ณัฐนิช ได้เข้ารายงานตัวเพื่อเริ่มปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ใหม่ตั้งแต่วันนี้ (5 มกราคม 2569) เป็นต้นไป นับเป็นการเสริมทัพทางวิชาการที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะในยุคที่กฎหมายทางการแพทย์ (Medical Law) และจริยธรรมทางการแพทย์มีความสำคัญและซับซ้อนมากขึ้นในสังคมปัจจุบัน

อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงณัฐนิช ลิมปโอวาท

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

