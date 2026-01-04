บก.ลายจุด ซัดท่าเต้น “อนุบาลหมีน้อย” พรรครักชาติ สะท้อนนโยบายกลวงโบ๋
สมบัติ บุญงามอนงค์ วิเคราะห์กลยุทธ์เต้นหาเสียงพรรครักชาติ ชี้เป็นเพียงการตลาด “นึกอะไรไม่ออก” เน้นสร้างกระแสราคาถูกแต่ไร้เนื้อหาที่ประชาชนจะจดจำได้
วานนี้ (3 ม.ค.69) นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ “บก.ลายจุด” วิพากษ์วิจารณ์กลยุทธ์การหาเสียงของพรรครักชาติ กรณีการปล่อยคลิปวิดีโอท่าเต้นประกอบเพลงทางการเมือง โดยระบุว่า พรรคไม่ได้ต้องการสร้างภาพลักษณ์ชาตินิยมให้ดูซอฟต์ลง แต่เป็นเพียงการทำตามกระแสเนื่องจากนึกนโยบายไม่ออก
บก.ลายจุดนั้นมองว่า พรรครักชาติเลียนแบบกลยุทธ์ต้นทุนต่ำ โดยเลือกใช้วิธีการเดียวกับ “พรรคประชาธิปัตย์” ในการทำคลิปวิดีโอแบบต้นทุนต่ำ ทีมงานหวังเพียงการถูกนำไปแชร์หรือถูกแซวเพื่อสร้างพื้นที่ข่าวให้คนรับรู้ว่ามีพรรคนี้อยู่ในการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามผลลัพธ์กลับดูเหมือนการหลงตัวเอง โดยเฉพาะการปล่อยคลิปภาคสองที่นำนายเจษฎ์ โทณะวณิก มาเต้นบริเวณถนนราชดำเนินในช่วงปีใหม่
เปรียบเทียบชั้นเชิงสื่อสาร เมื่อเปรียบเทียบกับคลิปของพรรคประชาธิปัตย์ บก.ลายจุด ให้คะแนนความซื่อตรงแก่พรรคประชาธิปัตย์มากกว่า เนื่องจากท่าทางดูเป็นธรรมชาติสไตล์ “จุรี” ขณะที่ท่าเต้นของพรรครักชาติถูกนิยามว่า เป็นท่าเต้น “อนุบาลหมีน้อย” ที่ดูขัดเขินและพยายามจนเกินไป
แคมเปญนี้ไร้นโยบายที่น่าจดจำ โดยในทางปฏิบัติทางการเมืองนั้นพรรครักชาติจำเป็นต้องเสนอนโยบายที่ชัดเจนกว่าพรรคอื่น แต่ปัจจุบันประชาชนจดจำได้เพียงท่าเต้นเท่านั้น ทำให้บก.ลายจุดจึงจบการร่ายยาวนี้ด้วยการชี้ชัดว่า พรรคยังไม่มีจุดขายอื่นที่สร้างการจดจำ คลิปวิดีโอเหล่านี้จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ที่ชี้ให้เห็นถึงความไม่มีเหตุผลและความกลวงโบ๋ของพรรคอย่างชัดเจน.
อ่านข่าวที่น่าสนใจ
- เปิดคลิป เจษฎ์-ชัยวุฒิ ขนทีมพรรครักชาติ เต้นท่าเกาหลัง ขอเสียงวัยรุ่นสยามหน้าเลือกตั้ง
- พรรคตัวแทนทหารคะแนนนำโด่ง คว้าชัยเลือกตั้งเมียนมาเฟสแรก แม้ถูกวิจารณ์ไร้คู่แข่ง-คนใช้สิทธิน้อย
- ทนายน้ำผึ้ง ขึ้นโรงพักแจ้งความ ลอย ชุนพงษ์ทอง เซ่นปมแฉไม่เช็ก-ชื่อซ้ำ 4 คน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: