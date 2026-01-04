ข่าว

บก.ลายจุด ซัดท่าเต้น “อนุบาลหมีน้อย” พรรครักชาติ สะท้อนนโยบายกลวงโบ๋

เผยแพร่: 04 ม.ค. 2569 15:59 น.
55
Rakchart Party Little Bear Kindergarten Dance
แฟ้มภาพ

สมบัติ บุญงามอนงค์ วิเคราะห์กลยุทธ์เต้นหาเสียงพรรครักชาติ ชี้เป็นเพียงการตลาด “นึกอะไรไม่ออก” เน้นสร้างกระแสราคาถูกแต่ไร้เนื้อหาที่ประชาชนจะจดจำได้

วานนี้ (3 ม.ค.69) นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ “บก.ลายจุด” วิพากษ์วิจารณ์กลยุทธ์การหาเสียงของพรรครักชาติ กรณีการปล่อยคลิปวิดีโอท่าเต้นประกอบเพลงทางการเมือง โดยระบุว่า พรรคไม่ได้ต้องการสร้างภาพลักษณ์ชาตินิยมให้ดูซอฟต์ลง แต่เป็นเพียงการทำตามกระแสเนื่องจากนึกนโยบายไม่ออก

บก.ลายจุดนั้นมองว่า พรรครักชาติเลียนแบบกลยุทธ์ต้นทุนต่ำ โดยเลือกใช้วิธีการเดียวกับ “พรรคประชาธิปัตย์” ในการทำคลิปวิดีโอแบบต้นทุนต่ำ ทีมงานหวังเพียงการถูกนำไปแชร์หรือถูกแซวเพื่อสร้างพื้นที่ข่าวให้คนรับรู้ว่ามีพรรคนี้อยู่ในการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามผลลัพธ์กลับดูเหมือนการหลงตัวเอง โดยเฉพาะการปล่อยคลิปภาคสองที่นำนายเจษฎ์ โทณะวณิก มาเต้นบริเวณถนนราชดำเนินในช่วงปีใหม่

เปรียบเทียบชั้นเชิงสื่อสาร เมื่อเปรียบเทียบกับคลิปของพรรคประชาธิปัตย์ บก.ลายจุด ให้คะแนนความซื่อตรงแก่พรรคประชาธิปัตย์มากกว่า เนื่องจากท่าทางดูเป็นธรรมชาติสไตล์ “จุรี” ขณะที่ท่าเต้นของพรรครักชาติถูกนิยามว่า เป็นท่าเต้น “อนุบาลหมีน้อย” ที่ดูขัดเขินและพยายามจนเกินไป

แคมเปญนี้ไร้นโยบายที่น่าจดจำ โดยในทางปฏิบัติทางการเมืองนั้นพรรครักชาติจำเป็นต้องเสนอนโยบายที่ชัดเจนกว่าพรรคอื่น แต่ปัจจุบันประชาชนจดจำได้เพียงท่าเต้นเท่านั้น ทำให้บก.ลายจุดจึงจบการร่ายยาวนี้ด้วยการชี้ชัดว่า พรรคยังไม่มีจุดขายอื่นที่สร้างการจดจำ คลิปวิดีโอเหล่านี้จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ที่ชี้ให้เห็นถึงความไม่มีเหตุผลและความกลวงโบ๋ของพรรคอย่างชัดเจน.

เจษฎ์ โทณะวณิก เต้น
แฟ้มภาพ พรรครักชาติ
แฟ้มภาพ พรรครักชาติ
แฟ้มภาพ พรรครักชาติ
แฟ้ม4kr

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

