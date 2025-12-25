กระทรวงทรัพย์ฯ มอบของขวัญปีใหม่ 2569 เปิดให้เข้า อุทยาน-สวนสัตว์ฟรี ทั่วไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบของขวัญปีใหม่ 2569 เปิดให้เข้าฟรีอุทยานแห่งชาติ 133 แห่ง และสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติทั่วไทย ตั้งแต่ 31 ธ.ค. 68 – 4 ม.ค. 69
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงฯ ได้แถลงข่าวประกาศมอบความสุขให้พี่น้องประชาชนชาวไทย ผ่านโครงการ “ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2569” ภายใต้แนวคิด “สะดวก ปลอดภัย ลดรายจ่าย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศ ให้ทุกคนได้สัมผัสธรรมชาติอย่างมีความสุขในช่วงเทศกาล
ปักหมุดเที่ยวฟรี! ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ไฮไลต์สำคัญที่สุดของปีนี้ คือการยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งทั่วประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถึง 4 มกราคม 2569 ซึ่งสถานที่ที่เปิดให้เข้าฟรี มีดังนี้
- อุทยานแห่งชาติ 133 แห่ง
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 160 แห่ง
- ป่านันทนาการ/ป่าในเมือง 9 แห่ง
- สวนสัตว์ 7 แห่ง (เยาวชนอายุไม่ถึง 12 ปี หรือความสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร) และผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป)
- สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ จ.ลำปาง
- พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา 5 แห่ง
- สวนพฤกษศาสตร์ 5 แห่ง
- ศูนย์พิพิธภัณฑ์ ศูนย์แสดงสัตว์น้ำ แบบครบวงจร
จุดพักรถและบริการพิเศษฟรี
นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ทส. ยังได้จัดตั้ง จุดบริการประชาชน (Service Center) ทั่วประเทศ ทั้งบนถนนสายหลักและสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเดินทาง โดยมีบริการน้ำดื่ม ห้องสุขาสะอาด ลานกางเต็นท์ จุดเช็กอินถ่ายรูป และเจ้าหน้าที่คอยแนะนำเส้นทาง รวมถึงกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่
- ตรวจสอบเพชร-พลอย ฟรี: ใครมีอัญมณีอยากเช็กของแท้ นำมาตรวจได้เลย
- แจกกล้าไม้รักษ์โลก ฟรี: นำกลับไปปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่บ้าน
- กิจกรรมแลกขยะรับไข่: (เริ่ม 5-30 ม.ค. 69)
- แจกน้ำหมัก EM: สำหรับปรับปรุงคุณภาพน้ำ
- ส่วนลด 20%: สำหรับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้
นอกเหนือจากความสุขช่วงเทศกาล กระทรวงทรัพยากรฯ ยังมอบของขวัญระยะยาวตลอดปี 2569 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ทั้งการจัดสรรที่ดินทำกินกว่า 8.6 ล้านไร่ การจัดที่อยู่อาศัยให้ 295 ชุมชน รวมถึงโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคใน 59 จังหวัด และการนำเทคโนโลยีแจ้งเตือนภัยทางทะเล (Marine Warning) มาใช้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ดร.รวีวรรณ ทิ้งท้ายเชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์และมีความสุขกับของขวัญเหล่านี้ โดยขอให้ทุกคนท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สวยงามยั่งยืน และขอให้เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่นี้
