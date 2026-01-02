ร้านจิ้มจุ่มดังป่าตอง เชือดพนง.ปากแจ๋ว ไล่ออกทันที เซ่นลูกค้า “อยากกินให้ไปล้างหม้อเอง”

ข่าว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ม.ค. 2569 09:54 น.| อัปเดต: 02 ม.ค. 2569 09:54 น.
ภูเก็ต — ดราม่าร้อนแรงบนโลกออนไลน์ส่งท้ายปี กรณีลูกค้ารายหนึ่งโพสต์คลิป พฤติกรรมสุดอึ้งของพนักงานร้านจิ้มจุ่ม ชื่อดังย่านป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ท้าทายให้ลูกค้าเข้าไปล้างหม้อจิ้มจุ่มเองหากอยากรับประทาน ล่าสุดทางร้านต้นสังกัดไม่ได้นิ่งนอนใจ ออกแถลงการณ์ขอโทษพร้อมลงดาบพนักงานต้นเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มต้นจากผู้ใช้ TikTok บัญชี @cookky0030346 ซึ่งเป็นลูกค้าประจำ ได้เดินทางไปใช้บริการร้านจิ้มจุ่ม “สาม ช. เชิญ ชวน ชิม” สาขาป่าตอง ซึ่งเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง แต่กลับต้องเจอประสบการณ์สุดแย่ พนักงานชายแจ้งว่าต้องรอ 30 นาที และอ้างว่า “หม้อไม่พอ” สำหรับเมนูจิ้มจุ่ม ทั้งที่ลูกค้าสังเกตเห็นว่ามีหม้อวางเรียงรายอยู่หน้าร้านนับสิบใบ เมื่อลูกค้าซักไซ้ถามเหตุผล พนักงานกลับตอบด้วยถ้อยคำท้าทายว่า “หม้อยังไม่ได้ล้างอยู่ในครัว ไปล้างเองได้ ถ้าไม่เชื่อให้ไปดู”

ด้วยความโมโห รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในฐานะผู้บริโภคที่มาซื้อกินไม่ได้มาขอกินฟรี ลูกค้ารายดังกล่าวจึงตัดสินใจบุกเข้าไปในครัวและลงมือล้างหม้อดินเผาด้วยตัวเองจริงๆ พร้อมกับอัดคลิปวิดีโอเพื่อยืนยันเหตุการณ์ โดยในคลิปปรากฏภาพหญิงสูงวัยพยายามเข้ามาห้ามปราม แต่ลูกค้าก็ยืนยันจะล้างจนเสร็จเพื่อระบายความอัดอั้นตันใจจากคำพูดที่ไร้ใจบริการของพนักงาน

ล่าสุด ทางเพจเฟซบุ๊กของร้าน “สาม ช. เชิญ ชวน ชิม ป่าตอง” ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจง กราบขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ชี้แจงว่าที่ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากเจ้าของร้านเพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดและได้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีที่ทราบเรื่อง โดยทางร้านได้แสดงความรับผิดชอบด้วยการ “ไล่พนักงานที่ก่อเหตุออก” แล้ว เนื่องจากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อลูกค้าอย่างรุนแรง พร้อมรับปากว่าจะนำปัญหาที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงแก้ไข

กราบขออภัยลูกค้าผู้เสียหายรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ดราม่าครั้งนี้อย่างที่สุด

