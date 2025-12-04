ไล่ออกลูกจ้าง อ้างป่วยริดสีดวง เข้าห้องน้ำบ่อย นานสุด 4 ชม. สุดท้ายศาลตัดสินแบบนี้
วิศวกรหนุ่มอ้างป่วยริดสีดวง เข้าห้องน้ำนานผิดปกติเดือนละ 14 ครั้ง สูงสุดเกือบ 4 ชั่วโมง บริษัทจับได้ไล่ออกทันที ศาลชี้ฟังไม่ขึ้น
กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์จีน ศาลประชาชนสวนอุตสาหกรรมซูโจวได้พิจารณาคดีข้อพิพาทแรงงาน กรณีวิศวกรรายหนึ่งถูกไล่ออกเนื่องจากใช้เวลาในห้องน้ำนานผิดปกติ สถิติระบุว่าภายใน 1 เดือนเขาหายเข้าไปในห้องน้ำถึง 14 ครั้ง แต่ละครั้งนานเกิน 1 ชั่วโมง มีครั้งที่นานที่สุดเกือบ 4 ชั่วโมง
รายงานระบุว่า นายหลี่ (นามสมมติ) เริ่มทำงานเป็นวิศวกรในบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งตั้งแต่ปี 2010 ได้เซ็นสัญญาจ้างงานแบบไม่มีกำหนดระยะเวลาในปี 2014 โดยเขารับทราบกฎระเบียบของบริษัทที่ระบุชัดเจนว่า การละทิ้งหน้าที่โดยไม่ได้รับอนุมัติถือเป็นการขาดงาน และหากขาดงานสะสมครบ 3 วันภายในครึ่งปี จะถือว่าทำผิดวินัยร้ายแรงและบริษัทสามารถเลิกจ้างได้ทันที
จับโป๊ะ ‘เข้าห้องน้ำกินเงินเดือน’ ระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2024 บริษัทตรวจสอบพบว่านายหลี่มักหายตัวไปเข้าห้องน้ำเป็นเวลานานจนไม่สามารถติดต่อได้ จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่า ในช่วงเวลา 26 วันทำงาน นายหลี่เข้าห้องน้ำนานเกิน 1 ชั่วโมงถึง 14 ครั้ง ครั้งที่นานที่สุดใช้เวลาเกือบ 4 ชั่วโมง ทางบริษัทจึงตัดสินใจเลิกจ้างโดยระบุเหตุผลว่าเป็นการขาดงานอย่างร้ายแรง
นายหลี่ได้ยื่นฟ้องศาลโดยอ้างว่าเขามีปัญหาสุขภาพป่วยเป็นโรคริดสีดวงทวาร จึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล พร้อมยื่นหลักฐานเป็นประวัติการซื้อยาของภรรยาและเอกสารการผ่าตัด
อย่างไรก็ตาม ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าข้ออ้างดังกล่าวฟังไม่ขึ้น เนื่องจากในช่วงเกิดเหตุ นายหลี่ไม่เคยแจ้งหัวหน้างานเรื่องอาการป่วยหรือยื่นใบลาป่วย ทั้งที่บริษัทมีสวัสดิการลาป่วยที่ได้รับค่าจ้าง
หลักฐานการรักษาและการผ่าตัดที่นำมาแสดง เกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาที่มีปัญหาและหลังจากถูกเลิกจ้างไปแล้ว จึงไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าในวันเกิดเหตุเขามีอาการป่วยจนทำงานไม่ได้จริง หน้าที่วิศวกรจำเป็นต้องสแตนด์บายรอรับงานตลอดเวลา การหายตัวไปนานขนาดนี้ส่งผลกระทบต่องานอย่างชัดเจน
ในศาลชั้นต้น พิพากษายกฟ้องคำร้องของนายหลี่ที่เรียกค่าเสียหายกว่า 320,000 หยวน (ประมาณ 1.5 ล้านบาท) ยืนยันว่าบริษัททำถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
อย่างไรก็ตาม นายหลี่ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ ในชั้นนี้ศาลได้พยายามไกล่เกลี่ยโดยคำนึงถึงความสัมพันธ์อันดีที่นายหลี่เคยทำงานให้บริษัทมานานกว่า 10 ปี และปัญหาความตึงเครียดหลังตกงาน ท้ายที่สุดทั้งสองฝ่ายตกลงยอมความกันได้ โดยบริษัทยินยอมจ่ายเงินช่วยเหลือให้ครั้งเดียวเป็นจำนวน 30,000 หยวน (ประมาณ 140,000 บาท) เพื่อยุติข้อพิพาททั้งหมด
