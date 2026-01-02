ตรวจหวย

ตรวจผลสลาก N3 งวดวันที่ 2 มกราคม 2569 อัปเดตสดทุกรางวัล

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ม.ค. 2569 15:30 น.| อัปเดต: 31 ธ.ค. 2568 10:34 น.
316
ตรวจหวย N3 งวดวันที่ 2 มกราคม 2569 พร้อมผลรางวัลที่อัปเดตสด

เกาะติดการออกรางวัลสลาก N3 งวดแรกรับปีใหม่ 2 มกราคม 2569 ลุ้น 3 ตัวตรง 3 ตัวสลับหลัก และรางวัลพิเศษ แจ็คพอตแตกหรือไม่ เช็กผลทันทีที่นี่

เกาะติดผลสลาก N3 งวดแรกของปี 69 ทีมข่าว The Thaiger รายงานสถานการณ์สด การประกาศผลรางวัล สลากเลขสามหลัก N3 ประจำงวดวันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569 ซึ่งถือเป็นการออกรางวัลประเดิมศักราชใหม่ของสลากรูปแบบใหม่จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่กำลังเป็นที่จับตามองของนักเสี่ยงโชคทั่วประเทศ

ผลสลาก N3 ประจำงวดวันที่ 2 มกราคม 2569

รางวัล 3 ตัวตรง (Three-digit Straight)

  • รอผล

รางวัล 3 ตัวสลับหลัก (Three-digit Boxed/Permutation)

  • รอผล

รางวัล 2 ตัวตรง (Two-digit Straight)

  • รอผล

รางวัลพิเศษ (Special Prize)

  • รอผล

สลาก N3 คืออะไร?

สลาก N3 หรือ สลากเลขสามหลัก เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ซื้อสามารถเลือกหมายเลข 3 หลักที่ชื่นชอบ และมีโอกาสถูกรางวัลได้หลายรูปแบบ ทั้งรางวัล 3 ตัวตรง, รางวัล 3 ตัวสลับหลัก (โต๊ด), รางวัล 2 ตัวตรง และรางวัลพิเศษซึ่งเป็นรางวัลสมทบ (แจ็กพอต)

