ตรวจผลสลาก N3 งวดวันที่ 2 มกราคม 2569 อัปเดตสดทุกรางวัล
เกาะติดการออกรางวัลสลาก N3 งวดแรกรับปีใหม่ 2 มกราคม 2569 ลุ้น 3 ตัวตรง 3 ตัวสลับหลัก และรางวัลพิเศษ แจ็คพอตแตกหรือไม่ เช็กผลทันทีที่นี่
เกาะติดผลสลาก N3 งวดแรกของปี 69 ทีมข่าว The Thaiger รายงานสถานการณ์สด การประกาศผลรางวัล สลากเลขสามหลัก N3 ประจำงวดวันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569 ซึ่งถือเป็นการออกรางวัลประเดิมศักราชใหม่ของสลากรูปแบบใหม่จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่กำลังเป็นที่จับตามองของนักเสี่ยงโชคทั่วประเทศ
ผลสลาก N3 ประจำงวดวันที่ 2 มกราคม 2569
รางวัล 3 ตัวตรง (Three-digit Straight)
- รอผล
รางวัล 3 ตัวสลับหลัก (Three-digit Boxed/Permutation)
- รอผล
รางวัล 2 ตัวตรง (Two-digit Straight)
- รอผล
รางวัลพิเศษ (Special Prize)
- รอผล
สลาก N3 คืออะไร?
สลาก N3 หรือ สลากเลขสามหลัก เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ซื้อสามารถเลือกหมายเลข 3 หลักที่ชื่นชอบ และมีโอกาสถูกรางวัลได้หลายรูปแบบ ทั้งรางวัล 3 ตัวตรง, รางวัล 3 ตัวสลับหลัก (โต๊ด), รางวัล 2 ตัวตรง และรางวัลพิเศษซึ่งเป็นรางวัลสมทบ (แจ็กพอต)
