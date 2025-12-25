เปิดคำสารภาพ กาน เวลไฟร์ อ้าง แค่พลั้งมือ ย้อนนาทีจนมุมใต้สะพาน เกาะช้าง หลัง ตร.ปูพรมล่า
เฟซบุ๊ก เพจ ท่านเปา เผยคำพูด กาน เวลไฟร์ อ้างไม่รู้จักคู่กรณี แค่ขับรถเบียดแล้วลดกระจก ยกมือไหว้อโหสิ ด้านแอดมินดักทาง สูตรสำเร็จสู้คดี ย้อนรอยวินาทีจนตรอก หนีซุกใต้สะพานปรมะก่อนสิ้นฤทธิ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ธ.ค. 68 เฟซบุ๊ก ท่านเปา ได้ออกมาโพสต์ข้อความที่อ้างว่าเป็นคำพูดเปิดใจของ กาน เวลไฟร์ หรือ กาน แทททู ผู้ต้องหาคดีดัง ภายหลังจากถูกจับกุมตัวได้ โดยเนื้อหาระบุถึงเจตนาและเหตุผลในการก่อเหตุที่ทำเอาชาวเน็ตวิจารณ์สนั่น
เปิดคำสารภาพ กาน เวลไฟร์ “คนเพิ่งรู้จักวินาทีเดียว”
ตามข้อมูลจากเพจ ท่านเปา ระบุข้อความของนายกานว่า “ผมไม่ได้มีเจตนาฆ่าเลย คนเพิ่งรู้จักได้วินาทีเดียว ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกัน แค่ขับรถไปเบียด แล้วลดกระจกลงมา ผมใส่ไปไม่ได้หวังตาย รู้ข่าวอีกวัน เขาเสีย พนมมือไหว้อโหสิได้ไหม มันพลั้งพลาดไป” โดย เฟซบุ๊ก ท่านเปา ได้ระบุว่า เป็นข้อมูลที่อ้างอิงมาจาก ข่าวสด
ทั้งนี้ แอดมินเพจท่านเปา ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใต้โพสต์ดังกล่าว โดยวิเคราะห์เกมการต่อสู้คดีของผู้ต้องหาว่า “มาเกมนี้ คิดว่าสเตปต่อไป คือ ขอขมาศพ บวชหน้าไฟ ศาลลดโทษ” ซึ่งเป็นแพทเทิร์นที่สังคมมักเห็นบ่อยครั้งในคดีอาชญากรรม
ย้อนรอยนาทีจับกุม กาน เวลไฟร์ เกมโอเวอร์ที่ “ใต้สะพานปรมะ”
นอกจากคำสารภาพแล้ว เพจเฟซบุ๊ก “เจ๊ม้อย v+” ยังได้เปิดเผยรายละเอียดเบื้องหลังปฏิบัติการไล่ล่าของเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้อย่างละเอียด ย้อนรอยตั้งแต่วินาทีแกะรอยจนถึงนาทีจนมุม
ชุดสืบสวนนครบาลได้เบาะแสสำคัญว่า นายกานได้ทำการเช่ารถยนต์คันใหม่เพื่อใช้ในการหลบหนี โดยไปรับภรรยาและลูก มุ่งหน้าออกจากพื้นที่ไปยังจังหวัดตราด โดยมีเป้าหมายปลายทางคือการข้ามฝั่งไปกบดานเงียบๆ ที่ “เกาะช้าง”
เมื่อช่วงเย็นวานนี้ (24 ธ.ค.) ชุดสืบสวนนครบาล 2 ได้สนธิกำลังร่วมกับ ชุดสืบสวนภาค 2 และชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตราด (ภ.จว.ตราด) วางแผนปิดล้อมพื้นที่เกาะช้างทันที โดยแบ่งกำลังเจ้าหน้าที่ออกกระจายค้นหาตามจุดต้องสงสัยต่างๆ ทั่วเกาะ
จากการสืบสวนเชิงลึก เจ้าหน้าที่พบพิกัดว่านายกานได้เข้าเปิดห้องพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับ “สะพานปรมะ” แต่เมื่อเจ้าหน้าที่นำกำลังชุดปฏิบัติการเข้าจู่โจมตรวจสอบภายในห้องพัก กลับพบเพียงความว่างเปล่า ไม่พบตัวผู้ต้องหา
เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ลดละความพยายาม ได้กระจายกำลังปูพรมตรวจค้นพื้นที่โดยรอบรีสอร์ทอย่างละเอียด จนกระทั่งพบความเคลื่อนไหวและเจอตัวนายกาน ในสภาพที่เพจระบุว่า “หัวซุกหัวซุน” โดยแอบซ่อนตัวอยู่บริเวณ ใต้สะพานปรมะ เพียงลำพัง ในขณะที่ภรรยา ลูก และพี่เลี้ยง เดินแยกอยู่อีกด้านหนึ่งของพื้นที่ ก่อนจะถูกรวบตัวปิดฉากการหลบหนีในที่สุด
ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ ท่านเปา และ เพจ เจ๊ม้อย v+
