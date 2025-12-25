ข่าวอาชญากรรม

เผยข้อความสุดท้าย “กาน เวลไฟร์” จนมุมใต้สะพานเกาะช้าง อ้อนวอนตำรวจ ส่งท้ายอิสรภาพ

เผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 10:08 น.| อัปเดต: 25 ธ.ค. 2568 10:08 น.
ภาพจาก : FB/เจ๊ม้อย v+

สืบนครบาลผนึกกำลังภาค 2 ปูพรมค้นเกาะช้าง ล็อกตัว กาน เวลไฟร์ สภาพหมดลายซุกใต้สะพานปรมะ เกาะช้าง จ.ตราด เผยนาทีสะเทือนใจกราบขอ ตร. กอดลาลูกวัย 3 เดือน เป็นครั้งสุดท้าย

ภารกิจไล่ล่ามือยิงบนทางด่วนปิดฉากลงแล้ว พร้อมกับซีนอารมณ์ส่งท้ายก่อนเข้าคุก เมื่อเพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ ได้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดเบื้องหลังปฏิบัติการจับกุม นายกาน หรือ กาน แทททู (กาน เวลไฟร์) ที่หลบหนีไปจนมุมที่เกาะช้าง จังหวัดตราด

นาทีสิ้นอิสรภาพ “ขออุ้มลูกครั้งสุดท้าย”

ไฮไลต์สำคัญของปฏิบัติการครั้งนี้ เกิดขึ้นในวินาทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าควบคุมตัวนายกานได้สำเร็จ บริเวณใต้สะพาน นายกานที่อยู่ในสภาพจนตรอก ได้เห็นภรรยาและลูกน้อยวัยเพียง 3-4 เดือน อยู่ในบริเวณใกล้เคียง จึงได้เอ่ยปากร้องขอเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมว่า “ขออุ้มลูกเป็นครั้งสุดท้าย” เพื่อล่ำลาทารกน้อย ก่อนที่ตัวเองจะต้องถูกพันธนาการและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ทั้งนี้ เฟซบุ๊ก เพจ เจ๊ม้อย v+ ได้ลำดับเหตุการณ์การแกะรอยของตำรวจไว้อย่างละเอียดในสไตล์ข่าวสืบสวน ดังนี้

1. แกะรอยรถเช่า

ชุดสืบสวนนครบาลทราบข้อมูลสำคัญว่า นายกานได้ทำการเช่ารถยนต์คันใหม่ เพื่อไปรับภรรยาและลูก มุ่งหน้าหลบหนีไปยังจังหวัดตราด โดยมีเป้าหมายคือการข้ามฝั่งไปกบดานที่เกาะช้าง

2. ระดมกำลังปิดเกาะ

เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา (24 ธ.ค.) ชุดสืบสวนนครบาล 2 ได้สนธิกำลังร่วมกับ ชุดสืบสวนภาค 2 และชุดสืบสวน ภ.จว.ตราด วางแผนปิดล้อมพื้นที่เกาะช้าง โดยแบ่งกำลังออกค้นหาตามจุดต้องสงสัย

3. เป้าหมายที่รีสอร์

การสืบสวนพบพิกัดว่า นายกานได้เปิดห้องพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง ใกล้กับ “สะพานปรมะ” แต่เมื่อเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าจู่โจมตรวจสอบภายในห้องพัก กลับไม่พบตัวผู้ต้องหา

4. จนมุมใต้สะพาน

ตำรวจไม่ละความพยายาม ได้กระจายกำลังปูพรมตรวจค้นพื้นที่โดยรอบรีสอร์ท จนกระทั่งพบความเคลื่อนไหวและเจอตัวนายกาน ในสภาพ “หัวซุกหัวซุน” แอบซ่อนตัวอยู่บริเวณ ใต้สะพานปรมะ เพียงลำพัง ในขณะที่ภรรยา ลูก และพี่เลี้ยง เดินอยู่อีกด้านหนึ่งของพื้นที่

นาทีที่กาน เวลไฟร์ ร้องขออุ้มลูกก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ภาพจาก : FB/เจ๊ม้อย v+

หลังจากการจับกุมและอนุญาตให้ผู้ต้องหาได้ร่ำลาครอบครัวตามคำขอ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้คุมตัวนายกานเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครทันที เพื่อทำการสอบสวนขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

