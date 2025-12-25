ข่าว

เผยสาเหตุ “กาน เวลไฟร์” ยิงหนุ่มดับคาเก๋ง กลางทางด่วน ก่อนโดนรวบที่เกาะช้าง

เผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 11:49 น.
เผยสาเหตุ “กาน เวลไฟร์” หลังยิงหนุ่มดับคารถเก๋ง บนทางด่วนประชาชื่น สารภาพก่อเหตุเพราะขับรถปาดหน้ากัน ครอบครัวเหยื่อเศร้าถาม ทำไมทำขนาดนี้

25 ธันวาคม 2568 หลังจากที่เจ้าหน้าที่ศูนย์สืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ร่วมกับตำรวจสืบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 2 (บก.น.2) ได้ควบคุมตัว นายสงกรานต์ พานภู่ หรือ “กาน เวลไฟร์” ผู้ต้องหาในคดียิงนายอนุวรรตน์ วัย 34 ปี เสียชีวิตคารถเก๋ง มาส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวน สน.ประชาชื่น เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

จากการสอบสวนเบื้องต้น “กาน เวลไฟร์” ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยระบุสาเหตุจูงใจในการก่อเหตุว่า เกิดจากคู่กรณีจากการขับรถปาดหน้ากันมาก่อนหน้านี้

จนกระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุบริเวณหลังด่านเก็บเงินประชาชื่น เมื่อเวลา 04.50 น. ของวันที่ 23 ธันวาคม จึงตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงใส่รถของผู้ตายจนเสียชีวิต เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้ง 3 ข้อหา ได้แก่ ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา, พยายามฆ่า และมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

นายสงกรานต์ พานภู่ หรือ กาน เวลไฟร์
นายสงกรานต์ พานภู่ หรือ กาน เวลไฟร์ ที สน.ประชาชื่น หลังถูกควบคุมตัว / แฟ้มภาพ

ในส่วนของการหลบหนี มีรายงานว่าหลังก่อเหตุ นายกานได้ขับรถไปหาเพื่อนสนิท 2 คนซึ่งเป็นคู่สามีภรรยาเพื่อขอความช่วยเหลือ แต่เมื่อเพื่อนทราบข่าวว่านายกานไปก่อเหตุร้ายแรงมา จึงปฏิเสธที่จะให้ที่พักพิง ทำให้ผู้ต้องหาตัดสินใจหลบหนีมุ่งหน้าไปยังเกาะช้าง จังหวัดตราด ก่อนจะจนมุมถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกุมตัวได้ในที่สุด ซึ่งล่าสุดทั้งสองคนได้เข้าพบตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ

ด้านครอบครัวของผู้เสียชีวิต ยืนยันว่าผู้ตายไม่ได้มีปัญหาทะเลาะกับใครมาก่อน นอกจากนี้ยังได้เปิดใจว่า “มาทำกับลูกพ่อถึงขนาดนี้ ทำไมถึงทำขนาดนี้ เขาไปทำอะไรให้เธอเหรอ ขนาดไหน ถึงไปทำเขาขนาดนี้ อยากจะรู้คำตอบจากปากเขา ในใจนี่ผมสงสารลูกผมอย่างเดียว ผมไม่คิดแล้ว อย่างอื่นผมไม่ต้องการอะไร ผมต้องการจะถามว่า ทำขนาดนี้เพื่ออะไร เขาไปทำอะไรให้คุณ”

ที่มา: เรื่องเล่าเช้านี้

