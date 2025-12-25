ไทยโดนด้วย! เกาหลีใต้ประกาศลดโควตาแรงงานต่างชาติเหลือแค่ 80,000 คน
กระทรวงจ้างงานและแรงงานของเกาหลีใต้ ประกาศลดโควตาวีซ่าสำหรับแรงงานต่างชาติเหลือแค่ 80,000 คนเท่านั้น และเป็นการลดจำนวนลง 2 ปีติดต่อกัน
กระทรวงจ้างงานและแรงงานของเกาหลีใต้เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (23 ธันวาคม) ว่า รัฐบาลมีแผนจะออกวีซ่าประเภท E-9 สำหรับแรงงานต่างชาติไร้ฝีมือในปี 2569 จำนวนไม่เกิน 80,000 ตำแหน่ง ซึ่งถือเป็นการปรับลดโควตาลงอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สอง
วีซ่า E-9 เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้พลเมืองจาก 17 ประเทศ รวมถึง ไทย, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, จีน, บังกลาเทศ และอินโดนีเซีย เข้ามาทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานเข้มข้น เช่น ภาคการผลิต การเกษตร การก่อสร้าง ประมง และงานบริการ โดยมีระยะเวลาทำงานสูงสุด 3 ปี และสามารถต่ออายุได้อีกไม่เกิน 2 ปี หากนายจ้างยื่นเรื่องขอต่อสัญญากับทางรัฐบาล
รัฐบาลเกาหลีใต้ระบุว่าความต้องการแรงงานต่างชาติที่เคยพุ่งสูงขึ้นอย่างมากในช่วงหลังการระบาดของโควิด-19 ได้เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติเหมือนช่วงก่อนเกิดโรคระบาดแล้ว นอกจากนี้ยังพบว่าตำแหน่งงานว่างในภาคการผลิตและภาคการก่อสร้างมีจำนวนลดลงด้วย
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์มองว่าการลดโควตาครั้งนี้อาจไม่ส่งผลกระทบต่อปัญหาการขาดแคลนแรงงานมากนัก เนื่องจากจำนวนการออกวีซ่า E-9 จริงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็อยู่ที่ประมาณ 80,000 ตำแหน่งต่อปีอยู่แล้ว
เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ห่างไกลจากกรุงโซลและปริมณฑล กระทรวงฯ เตรียมผ่อนปรนข้อกำหนดสำหรับบริษัทที่ตั้งอยู่นอกเขตโซล, อินชอน และจังหวัดคยองกี โดยจะอนุญาตให้บริษัทเหล่านี้จ้างแรงงานต่างชาติ (วีซ่า E-9) ได้เพิ่มขึ้นเป็น 30% ของจำนวนพนักงานชาวเกาหลี จากเดิมที่จำกัดไว้เพียง 20%
เจ้าหน้าที่จากกระทรวงแรงงานกล่าวว่า “เราจะพยายามทำให้การจ้างงานแรงงานต่างชาติและคนไทยในท้องถิ่นส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งจะสร้างระบบสนับสนุนแบบบูรณาการเพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือแรงงานต่างชาติทุกคนอย่างทั่วถึงโดยไม่ให้มีช่องว่าง”
อ้างอิง : www.koreaherald.com
