เห็นด้วยไหม? รทสช. งัดนโยบาย แจก 2 แสน ทหารออกรบ-ประหารชีวิต ทุนเทา
รทสช. เปิดหน้าชก ชู “พีระพันธุ์” นั่งแคนดิเดตนายกฯ เบอร์ 1 ประกาศสงครามคนโกง-ทุบค่าไฟ-เลิก MOU 44 แจกเงินแสนทหารไปรอบ เลือกตั้ง 2569
พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ภายใต้การนำของ “พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค” หัวหน้าพรรค ประกาศเปิดตัวนโยบายชุดแรกอย่างดุเดือดเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ที่ผ่านมา ภายใต้คอนเซปต์ ‘เด็ดขาด แก้วิกฤต พลิกโฉมประเทศ’ พร้อมงัดไม้แข็งเตรียม “ล้างบาง” ปัญหาหมักหมมของชาติ ด้วยยาแรงชนิดที่เรียกเสียงฮือฮาได้ทั้งประเทศ
พรรคประกาศจุดยืนชัดเจนแข็งกร้าว ว่าวิกฤตของประเทศเกิดจากการปล่อยปละละเลย ขาดความเด็ดขาดในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะเรื่องการทุจริตคอรัปชันและอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
รทสช. ประกาศนโยบายปราบปรามขั้นเด็ดขาด หากได้เป็นรัฐบาล เตรียมออกพระราชกำหนด “ประหารชีวิต” กลุ่มทุนสีเทา สแกมเมอร์ และคนที่โกงชาติโกงแผ่นดินทันที ไม่เพียงแค่นั้น ยังมีไม้ตายก้นหีบที่ระบุว่า ลูกหลานของคนโกงจะต้องร่วมชดใช้เงินคืนให้แผ่นดินด้วย ถือเป็นการประกาศสงครามกับคนชั่วแบบแตกหัก
ทุบค่าพลังงาน-เลิกทาส MOU 44
ในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พีระพันธุ์ ยกผลงานการเปิดเผยต้นทุนน้ำมันเป็นเครื่องการันตี พร้อมประกาศนโยบายทุบค่าพลังงาน เพื่อลดภาระค่าครองชีพทันที โดยตั้งเป้าลดค่าไฟเหลือ 3.30 – 3.71 บาท และตรึงราคาน้ำมันเบนซิน-ดีเซล ไว้ที่ 30 บาทต่อลิตร โดยย้ำชัดว่าจะไม่ยอมอ่อนข้อให้นายทุนพลังงานอีกต่อไป
ด้านความมั่นคง รทสช. ชูจุดยืนปกป้องอธิปไตยไทยทุกตารางนิ้ว โดยประกาศจะ “ยกเลิก MOU 43-44” เกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลทันที เพราะมองว่าไทยเสียเปรียบและถูกย่ำยีศักดิ์ศรีมาตลอด
ปฏิรูปกองทัพ เพิ่มเงินเดือน-เบี้ยเสี่ยงภัย
เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้รั้วของชาติ รทสช. เสนอนโยบายดูแลทหารชั้นผู้น้อย ผู้สมัครใจเป็นทหารจะได้รับเงินขวัญถุง 30,000 บาท เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงรวม 15,000 บาท หากต้องออกรบ จะได้รับ “เบี้ยออกรบ” สูงถึง 200,000 บาทต่อรอบ เพื่อตอบแทนความเสียสละของทหารกล้า
เศรษฐกิจ-เกษตร ล้างแบล็กลิสต์-ปุ๋ยถูก
ในส่วนของทีมเศรษฐกิจ อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าพรรค ชูนโยบายเสรีโซล่าเซลล์ ดึงดูดการลงทุนกลุ่ม Data Center และ Semiconductor พร้อมปลดล็อกหนี้สินด้วยการลบประวัติเครดิตบูโรทันทีที่จ่ายจบ เพื่อให้ประชาชนกู้ใหม่ได้ โดยพร้อมชนกับธนาคารพาณิชย์หากถูกคัดค้าน
ด้าน นราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรค ดูแลภาคการเกษตร เสนอตั้ง “ศาลที่ดิน” เพื่อคืนความเป็นธรรมเรื่องสิทธิทำกิน และตรึงราคาปุ๋ยไม่ให้เกินกระสอบละ 500 บาท
เปิดตัว 3 ขุนพล แคนดิเดตนายกฯ
ไฮไลต์สำคัญปิดท้าย คือการเปิดตัว 3 รายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติ ที่สะท้อนภาพลักษณ์ความเด็ดขาดและการบริหารที่ครอบคลุม ได้แก่
-
อันดับ 1 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (หัวหน้าพรรค)
-
อันดับ 2 นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี (รองหัวหน้าพรรค)
-
อันดับ 3 นายนราพัฒน์ แก้วทอง (รองหัวหน้าพรรค)
การขยับตัวของ รทสช. ถือเป็นการส่งสัญญาณแรงไปยังคู่แข่งทางการเมือง ด้วยนโยบายที่เน้นความเด็ดขาด รวดเร็ว หวังเจาะฐานเสียงประชาชนที่เบื่อหน่ายกับปัญหาเดิมๆ และต้องการผู้นำที่กล้าตัดสินใจเพื่อพลิกโฉมประเทศอย่างแท้จริง
