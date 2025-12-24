เกิดอะไรขึ้น! TIIHA แยกทาง “สมาคมฮอกกี้ฯ” สั่งแบนยาว-ถอนตัว 2 นักกีฬาทีมชาติ

ข่าว

เผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 15:27 น.
59
จุมพล ครุศักดาพงศ์ เจ้าของลานฮอกกี้น้ำแข็งชื่อดัง Thailand International Ice Hockey Arena (TIIHA) ซึ่งเป็นสนามหลักที่วางแผนจะใช้สำหรับการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ได้ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์กับ สมาคมฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย อย่างเป็นทางการ มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

เดิมที ลาน TIIHA และสมาคมฯ เคยจับมือเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันมาตั้งแต่ปี 2022 โดยทางลานให้การสนับสนุนสถานที่ฝึกซ้อมและจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มที่ เพื่อหวังพัฒนาวงการฮอกกี้น้ำแข็งไทย

แต่จุดแตกหักเริ่มก่อตัวขึ้นในช่วง 1-2 ปีหลัง เมื่อแนวคิดการบริหารงานของสมาคมฯ เริ่มสวนทางกับทางลาน TIIHA รวมถึงมีปัญหาเรื่องส่วนบุคคลที่กระทบกระทั่งกัน โดยเฉพาะประเด็นการปฏิบัติต่อตัวคุณจุมพลและเด็กๆ ในสังกัด จนกระทั่งมาถึง ฟางเส้นสุดท้าย คือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ การคัดเลือกหรือการจัดการในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ซึ่งทางครอบครัวรู้สึกผิดหวังอย่างมากกับการปฏิบัติที่นักกีฬาของตนได้รับ

เพื่อเป็นการแสดงจุดยืน คุณจุมพลได้ประกาศมาตรการเด็ดขาด ดังนี้

  1. ลาน TIIHA (รวมถึงสาขา TWIA เอกมัย และ TIIHA เชียงใหม่) จะ งดรับจัดกิจกรรมทุกประเภท ที่จัดโดยสมาคมฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย

  2. สั่งงดส่งตัว 2 นักกีฬาฝีมือดีในสังกัด คือ “น้องแพรว-ทิพย์วรินทร” และ “น้องตงหวัง-ณัฏฐ์ชยธร”เข้าร่วมทีมชาติไทยทุกชุด ทั้งรุ่น U20 และทีมชาติชุดใหญ่ ที่มีคิวจะไปแข่งชิงแชมป์โลก (World Championship) ในช่วงต้นปีหน้า

คุณจุมพลระบุชัดเจนว่า มาตรการนี้จะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการ “เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของสมาคมฯ อย่างมีนัยสำคัญ” เท่านั้น พร้อมทิ้งท้ายด้วยประโยคสุดเจ็บจี๊ดเตือนใจผู้บริหารวงการกีฬาว่า

“#ทีมชาติไม่ใช่สมบัติของใครทั้งนั้น ทีมชาติสร้างจากหยาดเหงื่อและความทุ่มเทของนักกีฬาทุกคน”

เอกสารใหม่เผยชื่อ ทรัมป์ ร่วมข่มขืนกับเจฟฟรีย์ เอปสตีน ข่าวต่างประเทศ

แฉเอกสารลับคดี “เจฟฟรีย์ เอปสตีน” FBI พบพยานกล่าวหา “ทรัมป์” ร่วมข่มขืน?

25 วินาที ที่แล้ว
มุสลิม-คนพุทธ ฉลองคริสต์มาส 2025 ได้ไหม แนวทางปฏิบัติ ไม่ขัดหลักศาสนา ข่าว

มุสลิม-คนพุทธ ฉลองคริสต์มาส ได้ไหม แนวทางปฏิบัติ ไม่ขัดหลักศาสนา

51 วินาที ที่แล้ว
ปุ๊กลุ๊ก ฝนทิพย์ ขึ้นศาลพร้อมทนายแก้ว บันเทิง

รู้สาเหตุ ปุ๊กลุ๊ก ฝนทิพย์ ขึ้นศาลพร้อม ‘ทนายแก้ว’ ชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจ

22 นาที ที่แล้ว
ซีเค ชวน 3 หัวหน้าพรรคการเมืองดังพูดคุยกลยุทธ์เศรษฐกิจ ข่าวการเมือง

ซีเค ผุดไอเดีย จับเข่าคุย 3 หัวหน้าพรรคดัง เผย “คุณเชน-คุณเท้ง” รับแล้ว ลุ้นอนุทินส่งท้ายปี

39 นาที ที่แล้ว
เอวา ปวรวรรณ ประกาศข่าวดี เตรียมมีบ้าน 13 ชั้นหลังที่ 2 สมฐานะคุณหนูหมื่นล้าน บันเทิง

เอวา ปวรวรรณ ประกาศข่าวดี เตรียมมีบ้าน 13 ชั้นหลังที่ 2 สมฐานะคุณหนูหมื่นล้าน

42 นาที ที่แล้ว
46 นาที ที่แล้ว
เพจดังแฉ “กาน เวลไฟร์” มือยิงบนทางด่วน ตั้งคำถาม ทำไมเลือกเที่ยวกลางคืนที่ชายแดน

52 นาที ที่แล้ว
ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 สำหรับผู้มีสิทธิสอบภาค ค ที่กำลังรอคอย เศรษฐกิจ

ประกาศ ผลสอบท้องถิ่น 68 เช็กรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค ที่นี่ ผ่าน ภาค ก-ข รวม 4.7 หมื่นคน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ล่าหัว กานต์ เวลไฟร์ 3 ข้อหาหนัก เพจดังแฉพิรุธ ชอบข้ามแดนพม่า ข่าวอาชญากรรม

ล่าหัว กานต์ เวลไฟร์ 3 ข้อหาหนัก เพจดังแฉพิรุธ ชอบข้ามแดนพม่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
24 วันคริสต์มาสอีฟ ต่างจากวันคริสต์มาสยังไง กิจกรรม ความสำคัญ ไลฟ์สไตล์

24 วันคริสต์มาสอีฟ ต่างจากวันคริสต์มาสยังไง กิจกรรม ความสำคัญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มัดรวมเกร็ดตัวเลขจากตำนาน 25 ธ.ค. กับ 12 วันแห่งการเฉลิมฉลอง และ 8 เรนเดียร์คู่ใจ เปิดที่มา เลขมงคล-เลขเด็ด จากรากฐานประวัติศาสตร์ ต้อนรับงวดแรกของปี 2 ม.ค. 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด “วันคริสต์มาส” 2568 แกะรอยตำนาน “ซานตาคลอส” ลุ้นโชคปีใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเดวิด เผย ทรัมป์อาการหนัก ทำตัวกร่าง เพราะเศรษฐกิจพังยับ เสี่ยงซ้ำรอยกรุงโรม ข่าว

ครูเดวิด เผย ทรัมป์อาการหนัก ทำตัวกร่าง เพราะเศรษฐกิจพังยับ เสี่ยงซ้ำรอยกรุงโรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ครม. เคาะงบ 2.3 พันล้าน เยียวยาชาวบ้านชายแดนไทย-กัมพูชา เช็กเงื่อนไขรับเงินสูงสุด 5,000 บาท ข่าว

ด่วน! ครม. อนุมัติ 2.3 พันล้าน เยียวยาชาวบ้านชายแดนไทย-กัมพูชา เช็กเงื่อนไขรับเงินสูงสุด 5,000 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สว. โหวตพรึบ “สุชาติ” นั่ง ป.ป.ช. ฉลุย “นันทนา” ซัดแรง หยุดตั้งองค์กรอิสระ หวั่นประโยชน์ทับซ้อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จุดพักรถมอเตอร์เวย์ M9 มีสถานที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ข่าว

เช็ก 12 จุดพักรถมอเตอร์เวย์ เที่ยวปีใหม่ 2569 วิ่งฟรี M7-M9 ลดเสี่ยงหลับใน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
‘อนุทิน’ หลั่งน้ำตา นำ ‘ภูมิใจไทย’ สู้ศึกเลือกตั้ง ชูนโยบาย ‘ทหารอาสา-คนละครึ่งพลัส’ มั่นใจนั่งนายกฯ ข่าวการเมือง

‘อนุทิน’ หลั่งน้ำตา นำ ‘ภูมิใจไทย’ สู้ศึกเลือกตั้ง ชูนโยบาย ‘ทหารอาสา-คนละครึ่งพลัส’ มั่นใจนั่งนายกฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พล.อ.อ.ประภาส เผย ฮุนเซนดูโหนกระแส เตือนระวังข้อมูลหลุด ข่าว

ฮุนเซน ซุ่มดู โหนกระแส ติดโซเชียลไทยหนัก ระวังข้อมูลหลุด ถูกเอาไปใช้ประโยชน์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศิษย์อาลัย “หลวงปู่สี สิริญาโณ” วัดป่าศรีมงคล ละสังขารสงบ สิริอายุ 102 ปี พรรษา 82

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! ผู้บัญชาการทหารสูงสุดลิเบียเสียชีวิต จากเหตุเครื่องบินตกที่ตุรกี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาการล่าสุด ต้น จักรกฤษณ์ หลังผ่าเปิดหน้าท้อง ตัดถุงน้ำดีทิ้ง ซูบผอมจำแทบไม่ได้ บันเทิง

อาการล่าสุด ต้น จักรกฤษณ์ หลังผ่าเปิดหน้าท้อง ตัดถุงน้ำดีทิ้ง ซูบผอมจำแทบไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารเขมร พกเมียไปรบด้วย นั่งมุดบังเกอร์ หวานฉ่ำกลางสมรภูมิ ไม่กลัวตาย ข่าว

ทหารเขมร พกเมียไปรบด้วย นั่งมุดบังเกอร์ หวานฉ่ำกลางสมรภูมิ ไม่กลัวตาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทองคำแท่งบนโต๊ะ เศรษฐกิจ

เจอแล้วตัวการ “เงินบาทแข็งค่า” เตรียมงัดมาตรการภาษี-ส่งข้อมูลสรรพากรคุมเข้ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สดุดี ส.อ.กัมปนาท วินาทีพลีชีพ รับระเบิดแทนเพื่อน สละร่างปกป้องแผ่นดินไทย ข่าว

สดุดี ส.อ.กัมปนาท วินาทีพลีชีพ รับระเบิดแทนเพื่อน สละร่างปกป้องแผ่นดินไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
“หลวงตาสุจ” แจงคลิปเขมรขอสงบศึก ฝีมือคนไทยตัดต่อ หวังให้ถูกไล่พ้นแผ่นดินกัมพูชา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับตาประชุม GBC วันนี้ ที่จันทบุรี ไทยยื่น 3 เงื่อนไขเด็ดขาด บีบกัมพูชาหยุดยิง ข่าว

จับตาประชุม GBC วันนี้ ที่จันทบุรี พร้อมยื่น 3 เงื่อนไขเด็ดขาด บีบกัมพูชาหยุดยิง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Aindravudh

Aindravudh

