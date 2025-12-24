เกิดอะไรขึ้น! TIIHA แยกทาง “สมาคมฮอกกี้ฯ” สั่งแบนยาว-ถอนตัว 2 นักกีฬาทีมชาติ
สรุปดราม่า เจ้าของลาน TIIHA ประกาศตัดขาด “สมาคมฮอกกี้ฯ” สั่งแบนยาว-ถอนตัว 2 นักกีฬาทีมชาติ ปมขัดแย้งเรื้อรัง
จุมพล ครุศักดาพงศ์ เจ้าของลานฮอกกี้น้ำแข็งชื่อดัง Thailand International Ice Hockey Arena (TIIHA) ซึ่งเป็นสนามหลักที่วางแผนจะใช้สำหรับการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ได้ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์กับ สมาคมฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย อย่างเป็นทางการ มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
เดิมที ลาน TIIHA และสมาคมฯ เคยจับมือเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันมาตั้งแต่ปี 2022 โดยทางลานให้การสนับสนุนสถานที่ฝึกซ้อมและจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มที่ เพื่อหวังพัฒนาวงการฮอกกี้น้ำแข็งไทย
แต่จุดแตกหักเริ่มก่อตัวขึ้นในช่วง 1-2 ปีหลัง เมื่อแนวคิดการบริหารงานของสมาคมฯ เริ่มสวนทางกับทางลาน TIIHA รวมถึงมีปัญหาเรื่องส่วนบุคคลที่กระทบกระทั่งกัน โดยเฉพาะประเด็นการปฏิบัติต่อตัวคุณจุมพลและเด็กๆ ในสังกัด จนกระทั่งมาถึง ฟางเส้นสุดท้าย คือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ การคัดเลือกหรือการจัดการในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ซึ่งทางครอบครัวรู้สึกผิดหวังอย่างมากกับการปฏิบัติที่นักกีฬาของตนได้รับ
เพื่อเป็นการแสดงจุดยืน คุณจุมพลได้ประกาศมาตรการเด็ดขาด ดังนี้
-
ลาน TIIHA (รวมถึงสาขา TWIA เอกมัย และ TIIHA เชียงใหม่) จะ งดรับจัดกิจกรรมทุกประเภท ที่จัดโดยสมาคมฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย
-
สั่งงดส่งตัว 2 นักกีฬาฝีมือดีในสังกัด คือ “น้องแพรว-ทิพย์วรินทร” และ “น้องตงหวัง-ณัฏฐ์ชยธร”เข้าร่วมทีมชาติไทยทุกชุด ทั้งรุ่น U20 และทีมชาติชุดใหญ่ ที่มีคิวจะไปแข่งชิงแชมป์โลก (World Championship) ในช่วงต้นปีหน้า
คุณจุมพลระบุชัดเจนว่า มาตรการนี้จะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการ “เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของสมาคมฯ อย่างมีนัยสำคัญ” เท่านั้น พร้อมทิ้งท้ายด้วยประโยคสุดเจ็บจี๊ดเตือนใจผู้บริหารวงการกีฬาว่า
“#ทีมชาติไม่ใช่สมบัติของใครทั้งนั้น ทีมชาติสร้างจากหยาดเหงื่อและความทุ่มเทของนักกีฬาทุกคน”
