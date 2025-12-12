ประธานสอบซูนึง ประกาศลาออก รับผิดชอบข้อสอบอังกฤษยากไป
ประธานสอบซูนึง ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ขอโทษพร้อมประกาศลาออก แสดงความรับผิดชอบ หลังข้อสอบภาษาอังกฤษยากไป ทำให้เกิดความสับสน
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า โอ ซึง กอล ประธานการสอบซูนึง ซึ่งถือเป็นข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวเกาหลีใต้ ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่ง ภายหลังจากการสอบรอบที่ผ่านมา ในส่วนข้อสอบภาษาอังกฤษยากเกินกำหนด จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง
นาย โอ ซึง กอล ได้กล่าวว่ายอมรับถึงความผิดพลาดและเสียงวิจารณ์ถึงข้อสอบภาษาอังกฤษที่ไม่เหมาะสม และระบุว่าข้อสอบไม่ได้มาตรฐานแม้ว่าจะผ่านการตรวจสอบมาหลายรอบแล้วก็ตาม จึงขอลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อความวุ่นวายที่เกิดขึ้น
ซึ่งตัวอย่างคำถามในปีนี้ มีการกล่าวถึง ปรัชญากฎหมายของอิมมานูเอล คานท์ และอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับศัพท์เฉพาะในวงการเกม ทำให้เกิดความสับสนกับผู้เข้าสอบ
โดยการสอบภาษาอังกฤษนั้น ผู้เข้าสอบได้เวลา 70 นาทีในการตอบคำถาม 45 ข้อ ซึ่งผลสอบพบว่ามีแค่ 3% เท่านั้นที่ได้คะแนนเต็ม ต่างจากปีที่แล้วที่อยู่ที่ราวๆ 6%
