จำแทบไม่ได้! “แวนเนส F4” ในวัย 47 ปี ผอมซูบแก้มตอบ จนแฟนคลับห่วง

เผยแพร่: 11 ธ.ค. 2568 19:00 น.| อัปเดต: 11 ธ.ค. 2568 14:06 น.
180
แวนเนส F4 ในวัย 47 ปี โพสต์ภาพเซลฟี่ที่ทำให้แฟนคลับตกใจ
ภาพจาก Van Ness 吳建豪, news.qq

เปิดภาพล่าสุด แวนเนส Wu อดีตบอยแบนด์ดัง F4 ทำแฟนคลับช็อก ใส่เสื้อกล้ามท้าหนาวแต่หน้าตอบจนดูเหมือนคนแก่ ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่นผอมเกินไปจนน่ากลัว เจ้าตัวย้อนอดีตเคยอ้วนจนโดนแกล้ง สู่อาการคลั่งผอมและการออกกำลังกาย

กลายเป็นประเด็นฮือฮาในโลกออนไลน์ เมื่อ แวนเนส วู (Vanness Wu) หรือ แวนเนส F4 นักร้องและนักแสดงหนุ่มวัย 47 ปี ได้โพสต์ภาพถ่ายเซลฟี่หน้ากระจกที่ทำเอาแฟนคลับหลายคนถึงกับต้องขยี้ตาดูซ้ำ เพราะรูปลักษณ์ล่าสุดของเขาเปลี่ยนแปลงไปจนแทบจำเค้าเดิมไม่ได้

ภาพไวรัล ใส่เสื้อกล้ามท้าหนาว หน้าตอบจนเหมือน “คนแก่”

ในภาพดังกล่าว แวนเนสมาในลุคสปอร์ต สวมเสื้อกล้ามสีดำ กางเกงขาบาน และรองเท้าผ้าใบ พร้อมสวมหมวกแก๊ป ดูเหมือนกำลังเตรียมตัวออกกำลังกาย แม้ชุดจะดูขัดกับสภาพอากาศฤดูหนาว แต่สิ่งที่แย่งซีนที่สุดคือ ใบหน้าที่ผอมซูบจนแก้มตอบ ไร้ซึ่งเนื้อหนัง ทำให้ใบหูดูใหญ่ขึ้นและคอดูยาวขึ้นกว่าปกติ ประกอบกับ หนวดเครา ที่เขาไว้ ยิ่งส่งเสริมให้ลุคนี้ดูร่วงโรยราวกับ “ชายชราตัวเล็กๆ”

แม้กล้ามเนื้อแขนของเขาจะดูแข็งแรงและทรงพลัง แต่ชาวเน็ตจำนวนมากกลับรู้สึกกังวล โดยมองว่าสัดส่วนไขมันในร่างกายของเขาน่าจะ ต่ำกว่า 10% ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับคนปกติที่ควรมีมากกว่า 17% จนหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเขากำลังป่วยหรือไม่ เพราะดวงตาที่ดูโปนออกมาและใบหน้าที่ดูอิดโรยนั้นชวนให้ตกใจมากกว่าน่ามอง

ใบหน้าของแวนเนส F4 ผอมซูบจนแก้มตอบและดูเหมือนคนแก่
ภาพจาก news.qq

จากปมในใจวัยเด็ก สู่ความคลั่งไคล้ในฟิตเนส

สาเหตุที่แวนเนสมีรูปร่างเช่นนี้ ไม่ใช่เพราะอาการป่วย แต่เกิดจากความ “คลั่งไคล้ในการออกกำลังกาย” อย่างหนัก แวนเนสเคยเปิดเผยว่าในวัยเด็ก พ่อแม่ของเขาแยกทางกัน และเขาต้องอาศัยอยู่กับแม่ที่สหรัฐอเมริกา ด้วยรูปลักษณ์ที่ดูแตกต่างและรูปร่างที่ “อ้วน” ทำให้เขาถูกเพื่อนที่โรงเรียนกลั่นแกล้งอยู่เสมอ

จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อเขาเข้าค่ายลดน้ำหนักและได้ค้นพบความหลงใหลในการเต้น ซึ่งเปลี่ยนชะตาชีวิตของเขาไปตลอดกาล จากเด็กที่ถูกบูลลี่ เขาผันตัวมาดูแลรูปร่างอย่างจริงจัง จนกระทั่งเข้าสู่วงการบันเทิงไต้หวันด้วยเงินติดตัวเพียง 1,200 ดอลลาร์ และโชคชะตาก็นำพาให้เขาไปเข้ายิม จนไปสะดุดตาผู้ช่วยของ แองจี้ ชัย (Angie Chai) ผู้จัดละครชื่อดัง นำไปสู่การได้รับบท “เหม่ยจั่ว” ในซีรีส์ Meteor Garden (รักใสใส หัวใจ 4 ดวง) และแจ้งเกิดในฐานะ F4 ในที่สุด

ปัจจุบัน แวนเนสมีความภูมิใจในรูปร่างของตัวเองมาก โดยเขายึดคติที่ว่า “ใส่เสื้อผ้าแล้วดูผอม แต่ถอดออกมามีกล้ามเนื้อ” ทำให้เขาโหมออกกำลังกายอย่างหนักเพื่อรักษาสภาพนี้ไว้ แม้ชาวเน็ตบางส่วนจะคอมเมนต์เตือนว่า “ไหล่สวยแต่หน้าตอบเกินไป” หรือแนะนำให้เขาเพิ่มน้ำหนักอีกนิดเพื่อให้ดูมีน้ำมีนวลขึ้น แต่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะยังคงมุ่งมั่นในเส้นทางฟิตเนสสายลีนนี้ต่อไป

รูปลักษณ์ของแวนเนส F4 เปลี่ยนไปจนแทบจำไม่ได้ในภาพล่าสุด
ภาพจาก Van Ness 吳建豪, news.qq
แวนเนส F4 สวมเสื้อกล้ามสีดำในอากาศหนาว ทำให้ดูโดดเด่น
ภาพจาก Van Ness 吳建豪, news.qq
ภาพแวนเนส F4 สวมหมวกแก๊ปและกางเกงขาบานในลุคสปอร์ต
ภาพจาก Van Ness 吳建豪, news.qq
แฟนคลับกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของแวนเนส F4 จากรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไป
ภาพจาก Van Ness 吳建豪, news.qq
แวนเนส F4 ออกกำลังกายอย่างหนักเพื่อรักษารูปร่างที่ผอมเพรียว
ภาพจาก Van Ness 吳建豪, news.qq
ชาวเน็ตวิจารณ์รูปร่างของแวนเนส F4 ว่าผอมเกินไปจนเป็นห่วง
ภาพจาก news.qq

