จำแทบไม่ได้! “แวนเนส F4” ในวัย 47 ปี ผอมซูบแก้มตอบ จนแฟนคลับห่วง

เปิดภาพล่าสุด แวนเนส Wu อดีตบอยแบนด์ดัง F4 ทำแฟนคลับช็อก ใส่เสื้อกล้ามท้าหนาวแต่หน้าตอบจนดูเหมือนคนแก่ ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่นผอมเกินไปจนน่ากลัว เจ้าตัวย้อนอดีตเคยอ้วนจนโดนแกล้ง สู่อาการคลั่งผอมและการออกกำลังกาย
กลายเป็นประเด็นฮือฮาในโลกออนไลน์ เมื่อ แวนเนส วู (Vanness Wu) หรือ แวนเนส F4 นักร้องและนักแสดงหนุ่มวัย 47 ปี ได้โพสต์ภาพถ่ายเซลฟี่หน้ากระจกที่ทำเอาแฟนคลับหลายคนถึงกับต้องขยี้ตาดูซ้ำ เพราะรูปลักษณ์ล่าสุดของเขาเปลี่ยนแปลงไปจนแทบจำเค้าเดิมไม่ได้
ภาพไวรัล ใส่เสื้อกล้ามท้าหนาว หน้าตอบจนเหมือน “คนแก่”
ในภาพดังกล่าว แวนเนสมาในลุคสปอร์ต สวมเสื้อกล้ามสีดำ กางเกงขาบาน และรองเท้าผ้าใบ พร้อมสวมหมวกแก๊ป ดูเหมือนกำลังเตรียมตัวออกกำลังกาย แม้ชุดจะดูขัดกับสภาพอากาศฤดูหนาว แต่สิ่งที่แย่งซีนที่สุดคือ ใบหน้าที่ผอมซูบจนแก้มตอบ ไร้ซึ่งเนื้อหนัง ทำให้ใบหูดูใหญ่ขึ้นและคอดูยาวขึ้นกว่าปกติ ประกอบกับ หนวดเครา ที่เขาไว้ ยิ่งส่งเสริมให้ลุคนี้ดูร่วงโรยราวกับ “ชายชราตัวเล็กๆ”
แม้กล้ามเนื้อแขนของเขาจะดูแข็งแรงและทรงพลัง แต่ชาวเน็ตจำนวนมากกลับรู้สึกกังวล โดยมองว่าสัดส่วนไขมันในร่างกายของเขาน่าจะ ต่ำกว่า 10% ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับคนปกติที่ควรมีมากกว่า 17% จนหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเขากำลังป่วยหรือไม่ เพราะดวงตาที่ดูโปนออกมาและใบหน้าที่ดูอิดโรยนั้นชวนให้ตกใจมากกว่าน่ามอง
จากปมในใจวัยเด็ก สู่ความคลั่งไคล้ในฟิตเนส
สาเหตุที่แวนเนสมีรูปร่างเช่นนี้ ไม่ใช่เพราะอาการป่วย แต่เกิดจากความ “คลั่งไคล้ในการออกกำลังกาย” อย่างหนัก แวนเนสเคยเปิดเผยว่าในวัยเด็ก พ่อแม่ของเขาแยกทางกัน และเขาต้องอาศัยอยู่กับแม่ที่สหรัฐอเมริกา ด้วยรูปลักษณ์ที่ดูแตกต่างและรูปร่างที่ “อ้วน” ทำให้เขาถูกเพื่อนที่โรงเรียนกลั่นแกล้งอยู่เสมอ
จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อเขาเข้าค่ายลดน้ำหนักและได้ค้นพบความหลงใหลในการเต้น ซึ่งเปลี่ยนชะตาชีวิตของเขาไปตลอดกาล จากเด็กที่ถูกบูลลี่ เขาผันตัวมาดูแลรูปร่างอย่างจริงจัง จนกระทั่งเข้าสู่วงการบันเทิงไต้หวันด้วยเงินติดตัวเพียง 1,200 ดอลลาร์ และโชคชะตาก็นำพาให้เขาไปเข้ายิม จนไปสะดุดตาผู้ช่วยของ แองจี้ ชัย (Angie Chai) ผู้จัดละครชื่อดัง นำไปสู่การได้รับบท “เหม่ยจั่ว” ในซีรีส์ Meteor Garden (รักใสใส หัวใจ 4 ดวง) และแจ้งเกิดในฐานะ F4 ในที่สุด
ปัจจุบัน แวนเนสมีความภูมิใจในรูปร่างของตัวเองมาก โดยเขายึดคติที่ว่า “ใส่เสื้อผ้าแล้วดูผอม แต่ถอดออกมามีกล้ามเนื้อ” ทำให้เขาโหมออกกำลังกายอย่างหนักเพื่อรักษาสภาพนี้ไว้ แม้ชาวเน็ตบางส่วนจะคอมเมนต์เตือนว่า “ไหล่สวยแต่หน้าตอบเกินไป” หรือแนะนำให้เขาเพิ่มน้ำหนักอีกนิดเพื่อให้ดูมีน้ำมีนวลขึ้น แต่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะยังคงมุ่งมั่นในเส้นทางฟิตเนสสายลีนนี้ต่อไป
