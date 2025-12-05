ข่าวการเมือง

อรรถกร รับจบดรามาซีเกมส์ ปมโปสเตอร์ AI จ่อคุยผู้รับผิดชอบ-ป้ายสปอนเซอร์ปลดแล้ว

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 05 ธ.ค. 2568 10:46 น.| อัปเดต: 05 ธ.ค. 2568 10:46 น.
68
อรรถกร ศิริลัทธยากร ดราม่าซีเกมส์
แฟ้มภาพ

ถอดป้ายที่เป็นประเด็นในสนามราชมังฯ แล้ว ! อรรถกร เปิดใจสื่อหลังเสียงวิจารณ์ถล่มยับ ดราม่าทีมจัดซีเกมส์หนล่าสุด รมว.ท่องเที่นสแลักีฬาคนปัจจุบัน โผล่แจงละเอียดเหตุใช้โปสเตอร์ AI ด้อยค่านักออกแบบจ่อคุยผู้รับผิดชอบ ปัดรัฐบาลชุดเก่าวางงาน

วันที่ 5 ธันวาคม 2568 นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ให้สัมภาษณ์กรณีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกับการจัดงานมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหนล่าสุดนั้น ไม่มีความพร้อมแถมมีการตั้งข้อสงสัยถึงการจ้างทีมออกแบบที่นำเอไอมาใช้แต่ไม่ได้รับเสียงตอบรับในแง่ดีเท่าที่ควร

โดยก่อนการให้สัมภาษณ์ อ้างอิงรายงานของช่อง 7 ระบุ นายอรรถกรตัดพ้อว่า จริงๆ ตนอยากจะเป็นคนอยู่เงียบ ๆ ไม่ค่อยมีใครรู้จัก แต่ 2-3 วันนี้ มีคนกล่าวถึงชื่อตนมากเป็นพิเศษ

นายอรรถกร กล่าวว่า ตนเข้ามาและเลือกทางที่ดีที่สุดที่จะผลักดันให้เกิดการจัดและเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ได้ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาเกิดจากการวางงานของรัฐบาลที่แล้ว นายอรรถกรนั้นเชื่อว่าไม่ได้เป็นการวางงานของรัฐบาลชุดเก่าแต่อย่างใด

ตั้งแต่วันที่ตนรับตำแหน่ง หลายอย่างยังไม่ได้เกิดขึ้นจนทำให้ต้องมีการไล่ดูในแต่ละส่วน แต่ละภารกิจว่าถ้าไม่เกิดขึ้นจะต้องเดินหน้าอย่างไร ใครจะต้องรับผิดชอบ และตนเชื่อว่าทุกมิติก็ได้ทำแล้ว แต่ก็เกิดความผิดพลาดในส่วนของบุคคลที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น ซึ่งจึดนี้ก็ต้องยอมรับ

ส่วนกรณีโปสเตอร์เอไอ (AI) ที่ถูกมองว่าเป็นการด้อยค่านักออกแบบ นายอรรถกรยืนยันตนได้เห็นแล้วและกำลังดูว่าใครเป็นคนรับผิดชอบ ใครเป็นคนรับงานไปและคงให้ความเห็นประเมินว่า คนที่รับงานในลักษณะนี้ควรต้องประเมินตัวเองในการที่จะทำงานร่วมกับภาครัฐต่อไป

เมื่อถูกถามว่ามั่นใจหรือไม่ถึงพิธีเปิดจะกอบกู้ภาพลักษณ์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ ?

เรื่องนี้ นายอรรถกรยืนกรานว่า พิธีเปิดที่จะทำออกมาทำได้ดีระหว่างนี้ก็คงจะมีปัญหาเกิดขึ้น เพราะ2-3 วัน ที่ผ่านมา ทุกอย่างโจมตีมาที่ตนเองคนเดียวหรือเกือบจะคนเดียวก็ว่าได้ มันอาจจะดูผิดธรรมชาติไปนิดนึง แต่ทุกคำติทุกข้อกังวลจะนำไปใช้ต่อการบริหารจัดการในการเป็นเจ้าภาพและการจัดแข่งขันกีฬาซีเกมส์

ส่วนเรื่องสถานที่การแข่งขันที่มีปัญหาทั้งไฟสนามและการเปิดเพลงชาติ จะนำไปปรับปรุงแก้ไขอย่างถูกต้อง

เรื่องเพลงชาติที่ไม่เปิด เมื่อวาน (4 ธ.ค.) ผู้ว่าการกีฬาประเทศไทยได้ชี้แจงไปแล้ว ในฐานะเจ้าภาพในฐานะผู้จัดก็ได้แสดงความเสียใจไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองประเทศที่เกิดความผิดพลาดขึ้น หลังจากนั้นก็มีการเรียกผู้บริหาร และผู้ที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปทำความเข้าใจ และทุกสมาคมที่จัดการแข่งขันว่า เรื่องลักษณะนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย การแข่งขันกับผู้รับผิดชอบในการจัดการแข่งขัน

ป้ายโปรโมตซีเกมส์ในสนามราชมังคลากีฬาสถาน
ภาพ @สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
ป้ายสปอนเซอร์ใกล้ที่จุด คบเพลิงซีเกมส์
ภาพ @สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

เพจสรยุทธ อัปเดตปลดป้ายที่เป็นดรามาออกแล้ว!

ขณะเดียวกัน วานนี้ (4 ธ.ค.68) เฟซบุ๊กแฟนเพจสรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว อัปเดตประเด็นป้ายจัดงานซีเกมส์ในสนามราชมังคลากีฬาสถานที่มีโลโก้สปอนเซอร์โผล่หราจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ ล่าสุดได้มีการปรับเปลี่ยนแล้ว โดยดร.ก้องศักดิ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้สั่งปลดป้ายดังกล่าวลงแล้วพร้อมกับขอบคุณทุกคำติชมของประชาชน.

รมวท่องเที่ยวกีฬาคนปัจจุบัน
แฟ้มภาพ @กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
รมว ท่องเที่ยว คนปัจจุบัน
แฟ้มภาพ @กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
อรรถกร ศิริลัทธยากร
แฟ้มภาพ Facebook @Mots.official.TH
FC Augsburg fun dramatic SEA games Thailand 2025
ภาพจาก Facebook @FC Augsburg

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

